https://ukraina.ru/20260429/bit-pervymi-i-dobivat-poka-evropa-gotovitsya-k-voyne-rossiya-nado-pokazat-sereznost-svoikh-1078422483.html

Бить первыми и добивать. Пока Европа готовится к войне, Россия надо показать серьезность своих намерений

В ЕС снова участились разговоры о способах противостояния нападению России.

2026-04-29T07:20

эксклюзив

россия

европа

запад

ес

нато

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336178_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_eb36d298d9196579c319aed8ba0bfae0.jpg

Последними по времени был прогноз польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Россия может напасть на одну из европейских стран в ближайшие месяцы и утверждение главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Драгоне о том, что Россия стремится вернуть то, чем она владела до распада СССР.Под эти разговоры Франция вместе с ФРГ и Польшей планирует перестройку системы военной безопасности Европы под французский ядерный зонтик вместо американского. В развитие темы Франция и Польша запланировали независимые от НАТО совместные ядерные учения "по отражению угрозы нападения Москвы", на которых будут отрабатывать атаки по целям в России.Одновременно ширится военная поддержка Европой киевского режима, особенно дальними беспилотниками, которые бьют по российской нефтегазовой промышленности, что уже серьёзно влияет на недополучение страной доходов от экспорта углеводородов.По данным представителей страховых компаний России, прямые убытки в нефтегазовой отрасли за 2025 год, в первую очередь из-за ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам, достигли 100 миллиардов рублей. Если же учитывать потерю прибыли и косвенные убытки, то, общая сумма составляет порядка триллиона рублей.Это принципиально иной, критический уровень угрозы России для выполнения даже минимальной задачи СВО – освобождение ДНР, чего не было ранее в ситуации снабжения бандеровского режима западной боевой техникой и вооружениями. При исправно работающем тыле и снабжении фронта всем необходимым, уничтожение формирований боевиков с западной техникой было лишь вопросом времени. Что и произошло.Сейчас Запад создал руками киевского режима путём целенаправленных атак по предприятиям нефтехимического, газового, электроэнергетического сектора стратегическую угрозу российскому тылу. Систематически выбиваются как раз те предприятия, которые снабжают Русскую армию горюче-смазочными материалами, приносят основной доход в казну и, следовательно, являются важнейшими источниками финансирования СВО.Показательным здесь стал удар 28 апреля (третий за две недели) по Туапсинскому НПЗ компании "Роснефть". Противник методично добивает стратегическое предприятие, работая по резервуарному парку и технологическим установкам.Очевидно, что подобные дальнобойные БПЛА разрабатываются и производятся в Европе, что давно не секрет.По мере продолжения СВО европейский Запад изобретает всё более изощрённые способы затянуть войну и не дать России победить, т.е. ликвидировать киевский режим и обезопасить себя. Дальнобойные дроны оказались для Запада частичной заменой разнообразной номенклатуре полноценного дальнего ракетного вооружения, произвести которые Киев не может ни сам, ни с иностранной помощью, а поставлять свои ракеты пока боится из-за риска российского ответа.Поражение Украины в СВО оценивается в западноевропейских столицах, как первый, промежуточный этап в планах России по войне с Европой. В этой логике мотивы ЕС понятны – истощить Россию на Украине так, чтобы она проиграла в войне в случае нападения на Европу, а, лучше, чтоб вообще оказалась не в состоянии напасть.Только нет вменяемого ответа на самый главный вопрос: с какой целью России первой нападать на Европу?Дело даже не в том, что для России нет никакой выгоды от этой самоубийственной войны с противником, превосходящим её по экономическому, людскому и военному (в плане обычных вооружений) потенциалу? Даже в случае военного превосходства России над европейским НАТО в такой войне для России нет никакого смысла, как не раз подчёркивал президент Владимир Путин.При всём клиническом идиотизме этих европейских бредней, мы всё-таки обязаны отталкиваться от них в анализе угроз России.Не страх перед мифическим нападением России на Европу подталкивает её к таким действиям на Украине, которые уже давно и ощутимо препятствуют России выполнению задач СВО. Брюссель и Европа в целом в связи с войной против России на Украине вполне осознанно допускают прямое военное столкновение с Россией. Даже несмотря на обладание ею крупнейшим ядерным арсеналом, в применение которого в ЕС верят слабо.Как свидетельствует замглавы МИД РФ Александр Грушко, европейцы никак не отреагировали на предложение российской стороны подписать документ с гарантией не нападать на Европу, что было бы логичным в ситуации взаимных страхов у России и ЕС, но при реальном отсутствии у сторон планов нападения.Отказ Брюсселя как раз является признаком, как минимум, того, что в ЕС не исключают войну с Россией. При этом, Европа успешно возрождает мощную военную промышленность, что видно по масштабам помощи Киеву.По данным Института мировой экономики (Киль, ФРГ), Европа увеличила военную помощь Киеву в 2025 году на 67% по сравнению со средними показателями 2022 - 2024 гг., почти полностью восполнив сокращение помощи со стороны США. Её общий объем в 2025 году снизился всего на 13% по сравнению с 2022 - 2024 гг.Даже та часть, которая будет пущена на помощь ВСУ из одобренных ЕС 90 млрд. евро на 2026-2027 гг., вполне достаточна, чтобы обеспечить удержание киевскими боевиками линии фронта и, соответственно, затянуть боевые действия ещё на год-два.Может ли Россия рисковать дальнейшим затягиванием СВО на неопределённое время? Скорее – нет, чем - да.На данный момент испробованные Россией методы политико-дипломатического убеждения ЕС прекратить войну с Россией вооружая ВСУ, как своих наёмников, не дали результатов.То, что помогало ранее – с помощью ядерных угроз в адрес Европы провоцировать там дискуссии по риторическому вопросу: "оправдано ли расширение поддержки Киева в условиях даже минимального риска российского ядерного удара по Европе?" - уже теряет свою силу.Подобная дискуссия в ЕС в публичной плоскости жёстко пресекается, но по всем признакам видно, что пресекается она и в правящих кругах ЕС. Дело в том, что угрозы ядерного ответа в ситуации, когда нет более простого ответа даже на менее угрожающие пиратские захваты европейцами российских танкеров и газовозов, теряют свою убедительность.Судя по тому, что МО России недавно обнародовало адреса предприятий в ЕС, производящих дроны для ВСУ, которые могут стать потенциальными целями, российская сторона готова наконец-то перейти к более решительным действиям. Речь, видимо, пока может идти об их уничтожении неядерными средствами, что правильно. Но при этом следует позаботиться о том, чтобы сделать риск любого ответного удара из Европы минимальным.Здесь следует учитывать, что не сам факт обладания крупнейшим ядерным арсеналом, а только готовность России без колебаний пустить его в ход в случае необходимости и безусловная вера в это на Западе, создаёт достаточный сдерживающий эффект для потенциального агрессора.Поэтому, готовность ВС России нанести удары обычным вооружением по предприятиям ЕС, производящим дроны, должна сопровождаться готовностью Москвы применить ядерное оружие до полного уничтожения целей в случае любой попытки Европы отреагировать силой в ответ.Поэтому безусловно верным будет утверждение: "Пока на европейском Западе верят в то, что любое прямое военное столкновение с Россией гарантированно окончится его полным физическим уничтожением, Европа не решится на ответ. Верна и вторая аксиома - не должно быть невыполненных угроз; и третья – "если драка неизбежна, надо бить первым", как говорил президент Путин. Но там есть важное продолжение - "…и добивать".О том, что означают последние заявления европейских политиков - в статье Ростислава Ищенко "Планы Лондона и предатель Мерц"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

