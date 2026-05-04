Армию России нужно увеличить вдвое, убежден военный эксперт Попов
Армию России нужно увеличить вдвое, убежден военный эксперт Попов
Численность ВС РФ необходимо нарастить до 3 млн человек, потому что "мы наполовину голые стоим". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Численность ВС РФ необходимо нарастить до 3 млн человек, потому что "мы наполовину голые стоим". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
"Сейчас у нас армия около 1,5 миллионов человек, а должна быть — минимум 3 миллиона. Мы же наполовину "голые" стоим, и, если, не дай бог, к нам поползут враги со стороны азиатского континента, мы задохнемся. Надо на перспективу думать!" — убежден эксперт.
По его словам, увеличить численность можно за счет контрактников и срочников.
"Срочники — это наш мобилизационный резерв на случай, если вдруг жареный петух в одно место клюнет. Кроме того, мы таким образом искореним и безработицу. Пускай эти люди пока что будут в тылу, но тем самым мы воспитаем специалистов. И народ воспитаем, прививая ему дисциплину и патриотизм", — заявил Попов.
Полный текст интервью "Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимира Попова о проблемах авиации и ПВО России читайте на сайте Украина.ру.
