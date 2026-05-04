Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:19 04.05.2026 (обновлено: 03:22 04.05.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова. Сводку на 3:00 мск 4 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная вечером 3 мая объявлялась в Ростовской, Запорожской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 3 мая и в ночь на 4 мая объявлялась в Крыму и Севастополе, в Липецкой, Курской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Рязанской, Самарской, Запорожской, Воронежской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Московской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Новгородской, Ульяновской, Калужской, Пензенской, Херсонской областях, в Мордовии.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 4 мая были введены в аэропортах Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за неделю сбили над территорией России 2622 украинских БПЛА.
