https://ukraina.ru/20260504/tsar-s-bankovoy-vydrin--o-tom-kak-zelenskiy-vozomnil-sebya-povelitelem-zapada-1078486591.html

"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада

"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада - 04.05.2026 Украина.ру

"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада

Украину называют бультерьером Европы, но у этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином. Владимир Зеленский абсолютно уверен, что повелевает Европой и всем западным миром — "царь с Банковой"

2026-05-04T06:00

2026-05-04T06:00

2026-05-04T06:00

новости

европа

украина

запад

владимир зеленский

дмитрий выдрин

трамп и зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055377_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_115c787df1fdea394bfeb58412dc4902.jpg

Однако президент США Донадьд Трамп — тот еще комик и может накрыть зарвавшегося пса не только медным тазом, но и разбитым корытом, считает политолог. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, жить в иллюзиях — значит приближать гибель своей реальности. Эксперт отметил, что в последнее время Украину называют бультерьером Европы, как Израиль — бультерьером Штатов. У этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином.Политолог подчеркнул, что Зеленский абсолютно уверен, что повелевает Европой и всем западным миром — "царь с Банковой". Не случайно в украинской печати появились статьи с заголовками "Украина победила Иран".Он добавил, что в конечном счете все зависит от России, которая должна быть сильной и стильной — в большей мере, чем любая другая держава."В общем, Гагарин и "Группа крови на рукаве"… История очень метафорична. Такое впечатление, что она часто по-своему переигрывает известные сюжеты — особенно взятые из талантливых сказок, романов", — резюмировал эксперт.Ранее Дмитрий Выдрин заявлял, что Зеленский не вышел из роли учителя Голобородько, а его дерзость превратилась в наглость. В западной прессе Украину действительно иногда сравнивают с бультерьером за ее агрессивную риторику и настойчивые требования военной помощи.Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.

европа

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, запад, владимир зеленский, дмитрий выдрин, трамп и зеленский, украина.ру