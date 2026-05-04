"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада
Украину называют бультерьером Европы, но у этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином. Владимир Зеленский абсолютно уверен, что повелевает Европой и всем западным миром — "царь с Банковой"
2026-05-04T06:00
"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада

06:00 04.05.2026
 
Украину называют бультерьером Европы, но у этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином. Владимир Зеленский абсолютно уверен, что повелевает Европой и всем западным миром — "царь с Банковой"
Однако президент США Донадьд Трамп — тот еще комик и может накрыть зарвавшегося пса не только медным тазом, но и разбитым корытом, считает политолог. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По словам Выдрина, жить в иллюзиях — значит приближать гибель своей реальности. Эксперт отметил, что в последнее время Украину называют бультерьером Европы, как Израиль — бультерьером Штатов. У этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином.
Политолог подчеркнул, что Зеленский абсолютно уверен, что повелевает Европой и всем западным миром — "царь с Банковой". Не случайно в украинской печати появились статьи с заголовками "Украина победила Иран".
"Очевидны и следующие претензии комика: "Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, и чтоб рыбка золотая по кличке Дональд была б у меня на посылках". Но Трамп — тот еще "комик". Может накрыть зарвавшегося бойцового пса не только медным тазом, но и разбитым корытом", — пояснил Выдрин.
Он добавил, что в конечном счете все зависит от России, которая должна быть сильной и стильной — в большей мере, чем любая другая держава.
"В общем, Гагарин и "Группа крови на рукаве"… История очень метафорична. Такое впечатление, что она часто по-своему переигрывает известные сюжеты — особенно взятые из талантливых сказок, романов", — резюмировал эксперт.
Ранее Дмитрий Выдрин заявлял, что Зеленский не вышел из роли учителя Голобородько, а его дерзость превратилась в наглость. В западной прессе Украину действительно иногда сравнивают с бультерьером за ее агрессивную риторику и настойчивые требования военной помощи.
Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.
