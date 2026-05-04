Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/tramp-nazval-nepriemlemym-novoe-predlozhenie-irana-glavnoe-k-etomu-chasu-1078560647.html
Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу
Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу - 04.05.2026 Украина.ру
Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и оно для него неприемлемо. Об этом в ночь на 4 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-05-04T01:11
2026-05-04T01:12
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
иран
россия
ространснадзор
шереметьево
аэропорт
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f6737b447cf432df9aced3f8688e05a7.jpg
"Оно для меня неприемлемо", — сказал Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.Президент США также подчеркнул, что военная операция на Ближнем Востоке "идёт очень хорошо".Другие новости к этому часу:🟦 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече в Ереване отчитал главу киевского режима Владимира Зеленского за БПЛА, нарушившие финское воздушное пространство;🟦 Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными, сообщила Times;🟦 Швеция задержала в Балтийском море ещё один танкер. Он подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы, заявили в береговой охране. Посольство России уточняет, есть ли на борту россияне;🟦 Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе авиагавани сообщили, что длительное прохождение формальностей связано со 100% досмотром на прилёте. Информация о том, что скопления пассажиров связаны с введением сигнала "Ковер", не соответствует действительности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
россия
аэропорт
финляндия
украина
швеция
балтийское море
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_9c30b0e1f0cf09cef0073e41c4d04165.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, иран, россия, ространснадзор, шереметьево, аэропорт, финляндия, украина, бпла, владимир зеленский, швеция, балтийское море, танкер, антироссийские санкции, европа
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Иран, Россия, Ространснадзор, Шереметьево, аэропорт, Финляндия, Украина, БПЛА, Владимир Зеленский, Швеция, Балтийское море, танкер, антироссийские санкции, Европа

Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу

01:11 04.05.2026 (обновлено: 01:12 04.05.2026)
 
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и оно для него неприемлемо. Об этом в ночь на 4 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Оно для меня неприемлемо", — сказал Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.
Президент США также подчеркнул, что военная операция на Ближнем Востоке "идёт очень хорошо".
Другие новости к этому часу:
🟦 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече в Ереване отчитал главу киевского режима Владимира Зеленского за БПЛА, нарушившие финское воздушное пространство;
🟦 Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными, сообщила Times;
🟦 Швеция задержала в Балтийском море ещё один танкер. Он подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы, заявили в береговой охране. Посольство России уточняет, есть ли на борту россияне;
🟦 Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе авиагавани сообщили, что длительное прохождение формальностей связано со 100% досмотром на прилёте. Информация о том, что скопления пассажиров связаны с введением сигнала "Ковер", не соответствует действительности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампИранРоссияРостранснадзорШереметьевоаэропортФинляндияУкраинаБПЛАВладимир ЗеленскийШвецияБалтийское моретанкерантироссийские санкцииЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:11Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу
01:10И снова "Герани" поражают цели в Шостке Сумской области!
00:45Российские войска продолжают активные действия на Краснолиманском направлении
00:29Белгородскую область вновь атаковали БПЛА: есть погибшие и раненые
20:36Накануне возможного взрыва. Крах лейбористов и смена предпочтений британских избирателей
19:35Ослеплённые "Сяйвом". Что не так с проектом "Суверенного ИИ" Украины
19:14Время у Киева истекло: Трамп и Путин только что полностью согласовали позиции
18:59Сивилла* русских императоров. Как Дарья Ливен взяла британскую династию на кукан адюльтера
18:40Украинские БПЛА в Финляндии и Прибалтике. Итоги 3 мая
17:04Российские военные запустили на Киев массу дронов-приманок. Главное к этому часу
17:00Взрывы слышны в Сумской области. Новости СВО
17:00Германия — главное государство в Европе: Лукьянов о том, почему на Берлин стоит смотреть в первую очередь
16:49Пашинян на саммитах в Ереване обсудит с Зеленским, Макроном и лидерами ЕС новые форматы поддержки Украины
16:30"Не спорь с проблемной женщиной и беспроблемным мужчиной" — Выдрин о дискуссии Бони и Соловьева
16:00Пускать туристов в Калининград не нужно, уверен политолог Выползов
16:00Финляндия: 120 лет запоздалой попытке интеграции
15:30На Купянском направлении российские войска выравнивают ситуацию и возвращают утраченные позиции
15:30Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
15:00Война идет в трех сферах, поэтому правила приходится менять — Самойлов
14:56Ракетная опасность объявлена в Белгородской области. Новости СВО
Лента новостейМолния