Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана. Главное к этому часу - 04.05.2026 Украина.ру

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и оно для него неприемлемо. Об этом в ночь на 4 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-05-04T01:11

"Оно для меня неприемлемо", — сказал Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.Президент США также подчеркнул, что военная операция на Ближнем Востоке "идёт очень хорошо".Другие новости к этому часу:🟦 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече в Ереване отчитал главу киевского режима Владимира Зеленского за БПЛА, нарушившие финское воздушное пространство;🟦 Власти Ирландии начнут в августе сворачивать программу размещения украинских беженцев и не исключают, что некоторые из них останутся бездомными, сообщила Times;🟦 Швеция задержала в Балтийском море ещё один танкер. Он подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы, заявили в береговой охране. Посольство России уточняет, есть ли на борту россияне;🟦 Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе авиагавани сообщили, что длительное прохождение формальностей связано со 100% досмотром на прилёте. Информация о том, что скопления пассажиров связаны с введением сигнала "Ковер", не соответствует действительности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

