"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград - 02.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260502/v-lob-syuda-nikto-ne-polezet-vypolzov-o-tom-kak-na-samom-dele-budut-atakovat-kaliningrad-1078448359.html
"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград - 02.05.2026 Украина.ру
"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
Украинские дроны рано или поздно начнут прилетать по Калининграду, но шока это не вызовет — местные уже смиренно отреагировали: "Если до Урала достают, то и до нас достанут". В лоб сюда никто не полезет, но гибридные провокации неизбежны
2026-05-02T16:30
2026-05-02T16:30
новости
урал
россия
калининград
владимир путин
нато
украина.ру
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, у него пессимистический прогноз: дроны рано или поздно доберутся до региона. Однако никакого шока это не вызовет — сейчас уже никто не удивляется, что беспилотники долетают до Урала. Политолог отметил, что калининградцы прочитали эту новость и отреагировали смиренно.Выползов напомнил, что в прошлом году Владимир Путин во время прямой линии заявил: "Если с Калининградом что-то произойдет, противник почувствует на себе то, что ни разу не чувствовал". Эта фраза обнадежила жителей, многие подумали о тактическом ядерном оружии. Однако сейчас эта надежда ушла в прошлое.Эксперт уверен, что в лоб сюда никто лезть не станет — танковые колонны не пересекут польскую границу. Скорее всего, все произойдет в рамках гибридных акций, провокаций и мелких вылазок в духе "сами себя обстреляли".При этом Выползов выразил осторожный оптимизм: в последнее время удары по Усть-Луге прекратились. Видимо, российское руководство довело до Прибалтики информацию, что если это продолжится, то у них начнутся проблемы."Дай бог, чтобы так все и оставалось", — резюмировал политолог.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
урал
россия
калининград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_481b98af6b265a9281a0bdddb823e896.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, урал, россия, калининград, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, Урал, Россия, Калининград, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру

"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград

16:30 02.05.2026
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Украинские дроны рано или поздно начнут прилетать по Калининграду, но шока это не вызовет — местные уже смиренно отреагировали: "Если до Урала достают, то и до нас достанут". В лоб сюда никто не полезет, но гибридные провокации неизбежны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, у него пессимистический прогноз: дроны рано или поздно доберутся до региона. Однако никакого шока это не вызовет — сейчас уже никто не удивляется, что беспилотники долетают до Урала. Политолог отметил, что калининградцы прочитали эту новость и отреагировали смиренно.
Выползов напомнил, что в прошлом году Владимир Путин во время прямой линии заявил: "Если с Калининградом что-то произойдет, противник почувствует на себе то, что ни разу не чувствовал". Эта фраза обнадежила жителей, многие подумали о тактическом ядерном оружии. Однако сейчас эта надежда ушла в прошлое.
"Учитывая подходы России к СВО, Калининградская область в этом плане вряд ли будет отличаться от других российских регионов", — подчеркнул политолог.
Эксперт уверен, что в лоб сюда никто лезть не станет — танковые колонны не пересекут польскую границу. Скорее всего, все произойдет в рамках гибридных акций, провокаций и мелких вылазок в духе "сами себя обстреляли".
При этом Выползов выразил осторожный оптимизм: в последнее время удары по Усть-Луге прекратились. Видимо, российское руководство довело до Прибалтики информацию, что если это продолжится, то у них начнутся проблемы.
"Дай бог, чтобы так все и оставалось", — резюмировал политолог.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУралРоссияКалининградВладимир ПутинНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
