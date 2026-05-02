"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград

Украинские дроны рано или поздно начнут прилетать по Калининграду, но шока это не вызовет — местные уже смиренно отреагировали: "Если до Урала достают, то и до нас достанут". В лоб сюда никто не полезет, но гибридные провокации неизбежны

2026-05-02T16:30

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, у него пессимистический прогноз: дроны рано или поздно доберутся до региона. Однако никакого шока это не вызовет — сейчас уже никто не удивляется, что беспилотники долетают до Урала. Политолог отметил, что калининградцы прочитали эту новость и отреагировали смиренно.Выползов напомнил, что в прошлом году Владимир Путин во время прямой линии заявил: "Если с Калининградом что-то произойдет, противник почувствует на себе то, что ни разу не чувствовал". Эта фраза обнадежила жителей, многие подумали о тактическом ядерном оружии. Однако сейчас эта надежда ушла в прошлое.Эксперт уверен, что в лоб сюда никто лезть не станет — танковые колонны не пересекут польскую границу. Скорее всего, все произойдет в рамках гибридных акций, провокаций и мелких вылазок в духе "сами себя обстреляли".При этом Выползов выразил осторожный оптимизм: в последнее время удары по Усть-Луге прекратились. Видимо, российское руководство довело до Прибалтики информацию, что если это продолжится, то у них начнутся проблемы."Дай бог, чтобы так все и оставалось", — резюмировал политолог.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.

