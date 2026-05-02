"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
Украинские дроны рано или поздно начнут прилетать по Калининграду, но шока это не вызовет — местные уже смиренно отреагировали: "Если до Урала достают, то и до нас достанут". В лоб сюда никто не полезет, но гибридные провокации неизбежны
2026-05-02T16:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, у него пессимистический прогноз: дроны рано или поздно доберутся до региона. Однако никакого шока это не вызовет — сейчас уже никто не удивляется, что беспилотники долетают до Урала. Политолог отметил, что калининградцы прочитали эту новость и отреагировали смиренно.
Выползов напомнил, что в прошлом году Владимир Путин во время прямой линии заявил: "Если с Калининградом что-то произойдет, противник почувствует на себе то, что ни разу не чувствовал". Эта фраза обнадежила жителей, многие подумали о тактическом ядерном оружии. Однако сейчас эта надежда ушла в прошлое.
"Учитывая подходы России к СВО, Калининградская область в этом плане вряд ли будет отличаться от других российских регионов", — подчеркнул политолог.
Эксперт уверен, что в лоб сюда никто лезть не станет — танковые колонны не пересекут польскую границу. Скорее всего, все произойдет в рамках гибридных акций, провокаций и мелких вылазок в духе "сами себя обстреляли".
При этом Выползов выразил осторожный оптимизм: в последнее время удары по Усть-Луге прекратились. Видимо, российское руководство довело до Прибалтики информацию, что если это продолжится, то у них начнутся проблемы.
"Дай бог, чтобы так все и оставалось", — резюмировал политолог.