"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране

"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране - 02.05.2026 Украина.ру

"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране

30 апреля 1984 года на экраны советских кинотеатров вышел уникальный фильм Одесской киностудии о войне. Сценарий к нему написал главный герой фильма, причём герою этому, танковому асу, ещё при жизни сделали две могилы. Хотя он пережил войну и стал режиссёром всё той же Одесской киностудии

2026-05-02T16:00

2026-05-02T16:00

2026-05-02T16:00

история

Александр Иванович Милюков родился в Пензенской губернии, в селе Наровчат. Он окончил перед войной в Пензе школу гражданского воздушного флота, но началась война и Сашу стали учить летать на истребителях. Однажды во время приземления неопытный курсант не справился с управлением, и истребитель рухнул на лётное поле. Милюков выжил, но зрение его от полученной контузии сильно ухудшилось.В госпитале он лежал в одной палате с механиком-водителем тяжёлого танка КВ, который сманил его к себе в экипаж. В первом же бою под Брянском машину подбили. Экипаж до ночи отбивал вражеские атаки. Только ночью КВ вытащили с "нейтралки" – в броне остались следы от попаданий 17-ти снарядов.В резервном полку Милюков соврал, что документы сгорели в танке, что он на самом деле мехвод, и на тарификационной комиссии ему дали "корочки", подтверждающие, что он механик-водитель 2-го класса и отправили воевать на Т-34. Сражался он в составе 3-й танковой армии Павла Семёновича Рыбалко. В феврале 43-го соединения армии ворвались в Харьков, но затем попали под сокрушительный контрудар свежих немецких танковых дивизий.Восемь Т-34 роты, в которой сражался Милюков, стояли в засаде, когда против них, вынырнув из балки 10 "Тигров". Советские танки открыли огонь, но их бронебойные снаряды только высекали из вражеской брони искры. А вот вражеский снаряд попал машине в двигатель. Милюков и его товарищи успели выскочить через люки, после чего Саша закрыл жалюзи на моторном отделении, надеясь, что от нехватки кислорода пожар внутри танка погаснет сам собой. Вскоре дым перестал идти. Милюков он распахнул один из башенных люков, оттуда полыхнуло пламенем, а затем взорвались кормовые топливные баки. От своего мехвода остальные танкисты нашли только шлемофон и сапог. Они почтили память друга минутой молчания, на месте его гибели поставили сделанную наспех из чего попало надгробную пирамидку и стали выбираться к своим. К матери ушла похоронка. В ней говорилось, что её сын погиб на глазах всего экипажа.Однако танкист остался жив – башня приняла на себя все предназначавшиеся ему осколки, а самого его взрывной волной отбросило далеко в сторону. Когда пришёл в себя, оказался примёрзшим к земле. Он с трудом поднялся, всё-таки просто так для него это происшествие не прошло – правая сторона тела плохо его слушалась… но слушалась, и Саша также двинулся на восток – искать свою отступившую часть. Вскоре он попал в госпиталь.После выздоровления Милюков вернулся в свою 20-ю гвардейскую танковую бригаду, которую пополнили танками из танковой колонны "За Радянську Украину". На своей машине, в которой он теперь, хоть и был по званию старшиной, стал командиром, Александр вывел белой краской "Пенза мстит!"Во время начавшихся боёв Милюков и его экипаж чуть не погибли. На поле боя они столкнулись с новейшими немецкими танками "Пантера". Вражеский танк двумя своими снарядами прошил "тридцатьчетвёрку" Милюкова навылет. Только чудом никто не погиб и не был даже ранен.После боя в эфире на волне советских танков кто-то на русском языке с сильным немецким акцентом стал звать: "Пенза. Эй, Пенза. Ты живой?" Видимо немец воспользовался трофейной рацией. Милюков спросил, откуда враг знает русский. Тот ответил, что расскажет потом и предложил Милюкову выехать на своём "тракторе" на рыцарский поединок – один на один, экипаж против экипажа. Рыцарского тут ничего не было. "Пантера" была лучше забронирована – её лобовую броню (80-мм верхняя бронедеталь и 60-мм нижняя), ещё к тому же и наклонённую под 55ᵒ Т-34 мог пробить разве что при выстреле в упор – с 300 метров. Зато "Пантера" могла из своей 75-мм пушки пробить 45-мм броню нашего танка с километра, если не более. Но Саша согласился."Тридцатьчетвёрка" рванула из капонира на предельной скорости. Благодаря своим знаниям и умениям на пересечённой местности Милюков мог ехать очень быстро. Он пересадил своего мехвода на место командира, а сам занял его место. Задача была проскочить 700 метров "форы", которую давали врагу его броня и орудие, и "расковырять" точным огнём.Местность, хоть и степная, была вся в балочках, овражках, ямках. Используя все эти неровности, Милюков вёл машину по направлению к врагу. Но вот, наконец, появилась и стоявшая на возвышенности "Пантера". На таком расстоянии она была неуязвима и могла себе такое позволить.Как только немец увидел "тридцатьчетвёрку", выстрелил – болванка впилась в землю впереди по ходу танка. Танк набирал скорость, затем немец снова выстрелил – опять мимо. Немец стал пятиться с возвышенности назад – танковый ас понял, что перед ним тоже не мальчики, и банально струсил. Танкисты внутри "Тридцатьчетвёрки" торжествующе завопили. Нашим танкистам повезло – врага подвели слабые нервы. Когда "Пантера" уже переваливалась через гребень возвышенности, чтобы скрыться на обратном её скате, она на секунду, задрав к небу пушку, показала своё тонкое днище, и наводчик Сеня Брагин тут же влепил в него снаряд. Всё это время он не отрывал глаз от окуляра прицела, держа руку на орудийном спуске – даже занемели пальцы.Попадание стало для вражеского бронированного чудища фатальным. Оно тут же занялось факелом – сдетонировало топливо, а затем рванул и боекомплект. Ни один люк не открылся – весь экипаж погиб.Внутри "тридцатьчетвёрки" на несколько секунд воцарилось форменное безумие. Танкисты хохотали, обнимали друг друга, скакали, как сумасшедшие, обнимались. Их отрезвил долетевший из рации голос комбата: "Дуэлянт! Гасконец пензенский! Под трибунал пойдёшь – понял?"Милюков взялся за рычаги и погнал машину обратно, с благодарностью думая о том, что комбат, понимая момент, вмешался только, когда всё было кончено. Но доехать до своих позиций танку не удалось. Началась общая атака бригады, и "тридцатьчетвёрка" Милюкова, как ближайшая к немецким позициям, помчался обратно. В этом бою он подбил ещё три танка. В открытых источниках утверждается, что это были три "Тигра", что маловероятно. Но даже три танка любых других моделей – это очень много. Милюков считается одним из советских танковых асов, у которого на личном счету 7 танков (хотя в фильме и говорят, что эта "Пантера" – 20-я).За этот бой, видимо из-за дурацкой дуэли, его ничем не наградили, мало того, разжаловали обратно в механики-водители. Орден Красной звезды он получил уже за бои на правобережье Днепра, а Героем Советского Союза стал в боях на подступах к Берлину, в самой вражеской столице и в Дрездене.После войны Александра Милюкова комиссовали по здоровью. Он закончил ВГИК, стал режиссёром Одесской киностудии, снимавшим документальные фильмы. В 1983 году со сценаристом Анатолием Степановым Александр Иванович рассказал о подвиге своего экипажа в сценарии к фильму, название для которого взяли из строфы песни фильма "Трактористы" (1939).Главную роль Александра Меньшова сыграл 29-летний актёр театра им. Вахтангова Владимир Вихров. В эпизодической роли генерала снялся и его отец – народный артист Владимир Вихров-старший. К сожалению, в 90-е кино в России переживало не лучшие времена, и Владимир Владимирович больше занимался игрой в театре, дубляжом и озвучиванием фильмов, сериалов, мультфильмов, рекламы; был официальным голосом нескольких каналов. В 2010 году его сбил автомобиль. Роль в "Экипаже…" стала для него одной из самых заметных в кино.Роль Семёна Брагина сыграл 25-летний Михаил Семёнов. В кино он снимался с 16-ти лет, самая известная работа – главная роль в фильме "Пятёрка за лето" (1974). После работы в "Экипаже…" он уже снимался только в эпизодах. В 1991-м приступил к работе в комедии "Деревня Хлюпово выходит из Союза", но однажды не вышел на съёмочную площадку. Его тело нашли через три недели на вокзале. Обстоятельства гибели так и остались неизвестны.Самой известной актрисой в фильме, которую, правда, сняли только в эпизоде, стала Маргарита Криницына – звезда фильма "За двумя зайцами" (1961). А вот роль почти без слов заряжающего Гриши Чумака сыграла будущая звезда российского кино Сергей Маковецкий.В качестве советского танка сняли Т-34-85, которых в 1943 году ещё не было – воевали только Т-34-76. А вот немецкие танки изображала откровенная кустарщина – плохо закамуфлированные под них относительно современные Т-54/55 и изображавший "Тигр" плавающий танк.Все съёмки прошли под Одессой практически в одной локации – недалеко от Мемориала 411-й береговой батареи. Правда, фильм это не портит, а портит не очень качественная режиссура Виталия Фотиевича Василевского. В 1967-69 годах он был штатным художником-фотографом Одесской киностудии, затем ушёл в режиссуру, но "Экипаж…" стал его первым и последним художественным фильмом, который "вытягивает" только сценарный материал и игра актёров.Тем не менее, он собрал в прокате 7,8 млн. зрителей, что для Одесской киностудии было неплохо, и до сих пор остаётся востребованным. Вокруг него постоянно бушуют споры, было такое на самом деле, или не было. Пусть это каждый решает сам. Единственное, что может сказать автор – наградные на всех героев-танкистов этого фильма он нашёл, так что персонажи эти не вымышленные.

пенза

харьков

днепр

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, пенза, харьков, днепр, сергей маковецкий, одесская киностудия, великая отечественная война, танки, кино, фильм, кинематограф, 1980-е