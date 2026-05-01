Американская парадигма: на выборах все приёмы хороши, узаконенные манипуляции и отречение от Трампа тоже

Всего несколько мест в Палате представителей и Сенате могут полностью изменить политический окрас Конгресса, поэтому и демократы, и республиканцы прибегают к самым разным методам для победы на осенних выборах. Ради такого однопартийцы готовы даже отодвинуть президента на задний план

2026-05-01T06:10

Через полгода наступит час Х для президента США Дональда Трампа: 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых определится, сможет ли глава государства в оставшиеся 2 года правления воплощать в жизнь свои идеи и назначать на высокие посты лояльных кандидатов либо же он станет "хромой уткой", наблюдающей за тем, как все его инициативы блокируются законодателями.Разрыв между партиями, как показывают последние опросы, небольшой – 5,4% в пользу демократов (48,2% против 42,8%), поэтому и тем, и другим сейчас важно разработать такие предвыборные программы, которые завоюют умы и сердца избирателей, а также побудят как можно больше людей принять участие в голосовании.Республиканцы, задача которых на порядок сложнее – как минимум удержать свои позиции - вынуждены пересматривать первоначальную стратегию.Как пишет агентство Reuters, изначально планировалось продвигать Трампа как знаменосца партии и активно привлекать его к проведению кампании, однако теперь на фоне роста цен на бензин, падения рейтинга одобрения президента и затянувшейся войны с Ираном акценты смещаются.Среди республиканских деятелей растёт обеспокоенность тем, что президентство Трампа и его политическое влияние иссякают, а партийные стратеги опасаются, что ухудшение политического положения президента может навредить кандидатам на выборах в Конгресс, когда предстоит непростая борьба за сохранение большинства в Палате представителей и растёт риск потери контроля над Сенатом, поэтому республиканцы хотят избежать того, чтобы сам Трамп стал центральной фигурой кампании.Как стало известно Reuters, на этой неделе представители Белого дома провели в отеле Waldorf-Astoria тайную встречу, посвящённую мобилизации избирателей Трампа на промежуточных выборах. Глава аппарата администрации Сьюзи Уайлс, её заместитель по политическим вопросам Джеймс Блэр и стратег партии, социолог Тони Фабрицио изложили план, согласно которому кандидаты должны продвигать налоговые льготы и политику борьбы с инфляцией, предложенные республиканцами.Подробностями с того мероприятия, которое называлось "Мир Трампа - 2026: презентация союзных групп", делится издание The Washington Examiner. На слайдах в частности представили рекомендации по изменению акцента в ходе дебатов на промежуточных выборах: вместо позиционирования голосования как прямого референдума по Трампу рекомендуется сравнение с демократами, например, поднять вопрос, какими будут цены на топливо при демократах.Тем временем средняя стоимость бензина в США обновила максимум с начала апреля, составив 4,229 долларов за галлон, а в начале месяца было 3,98 долларов (в Калифорнии вообще все 6 долларов). Опрос, проведённый Reuters и компанией Ipsos, показал, кого большинство американцев винит в этом."Около 77% зарегистрированных избирателей, участвовавших в опросе, заявили, что Трамп несёт как минимум значительную долю ответственности за недавний рост цен на бензин, вызванный его решением начать войну против Ирана вместе с союзником США - Израилем", - говорят авторы исследования.А ведь на последних президентских выборах Трамп победил под лозунгом снижения цен на бензин."Сейчас ситуация плохая. Люди расстроены. Республиканцы, очевидно, очень обеспокоены сохранением контроля над Палатой представителей, но если мы сможем уладить ситуацию с Ираном к лету и цены на бензин снова снизятся, то, я думаю, у нас есть очень хорошие шансы", - считает исполнительный директор Республиканского партнёрства, партийный стратег Сара Чемберлен.Впрочем, сам Трамп, как рассказали чиновники администрации корреспондентам The Washington Post, осознал, что США могут увязнуть в конфликте с Ираном, причём так и не достигнув своих целей.Стратегия находящейся в оппозиции партии очевидна – подвергать критике оппонентов, включая администрацию Белого дома. Тут всё понятно. В частности, в избирательной кампании они намерены использовать стратегию, связывающую кандидатов-республиканцев с действиями Трампа, включая войну с Ираном — крупнейшую военную операцию США с 2003 года. Завершить все войны в мире было самым громким обещанием 47-го президента, а он, наоборот, сам же развязал крупный конфликт, последствия которого ощутило без преувеличения всё мировое сообщество. Кроме того, как говорит председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков, демократы продвигают тезис о том, что действия Трампа возродили негативный образ страны как "страшного американца", которого все в мире опасаются.На выборах, как на войне, все средства хороши. Обе политические силы пытаются подстелить себе соломки к промежуточным выборам в Конгресс за счёт законодательных инструментов. В частности, прибегнув к изменению границ избирательных округов выгодным для себя образом, такой приём называется джерримендеринг. По официальной версии его проводят в связи с изменением структуры населения (с такой же периодичностью, как перепись населения - каждые 10 лет, однако нынешняя перенарезка округов началась спустя 5 лет после последней переписи), но в действительности это узаконенная манипуляция с очертаниями избирательных округов с целью обеспечить преимущество на выборах той или иной партии.На той же встрече в Waldorf-Astoria, как узнал Reuters, несмотря на соглашения о неразглашении, которые участников попросили подписать, представители команды Трампа предсказали победу республиканцев на выборах по перераспределению избирательных округов в Вирджинии, которые должны были состояться на следующий день после этого тайного мероприятия. По словам источников, настроение у присутствовавших было оптимистичным. Однако избиратели штата одобрили новую электоральную карту – продемократическую. Благодаря чему демократы могут получить до 4 дополнительных мест в Палате представителей."Если люди, разрабатывающие этот подход, уверены в победе в Вирджинии, а затем терпят там поражение, то возникает вопрос: не слишком ли они самоуверенны в отношении всего пакета мер?" — сказал Reuters один из людей, знакомых с ходом встречи в Waldorf-Astoria.Границы избирательных округов изменили также Калифорния (+5 мест демократам), Техас (+5 мест республиканцам), Юта (+1 место демократам), Миссури (+1 место республиканцам), Северная Каролина (+1 место республиканцам), Огайо (+2 места республиканцам). А Алабама, Луизиана, Северная Дакота и Висконсин только готовятся к этому."В целом, если смотреть по всем штатам, в которых обе партии готовятся бороться за новые карты избирательных округов, демократы могут упрочить свои позиции в 10 округах (включает +5 в Калифорнии, + 1 в Юте и +4 в Вирджинии, если суд поддержит). Республиканцы нацелились на укрепление позиций в 9 округах (при новой нарезке округов в Техасе, Огайо, Северной Каролине и Миссури). Кроме того, если губернатор Флориды Рон Десантис успеет протолкнуть новую нарезку в своём штате, то общее число округов, где у республиканцев будет преимущество, может вырасти до 11 или 14 в целом по стране", - уточняет американист Роман Романов.В условиях, когда разрыв между партиями в Палате представителей не очень значительный, такие перерисовки округов могут сыграть серьёзную роль, подчёркивает эксперт, добавляя, что почти на каждом этапе и республиканцев, и демократов ждут суды со стороны оппонентов.Как это произошло в Техасе. Там в результате джерримендеринга разрезали районы компактного проживания афроамериканцев и латиноамериканцев, сильнее симпатизирующих Демократической партии, федеральный суд штата счёл это нарушением избирательных прав меньшинств (мол, их хотят растворить в населении прореспубликанских округов, чтобы республиканцы получили 2-3 дополнительных места на выборах в Конгресс). Однако Верховный суд США постановил, что никаких нарушений со стороны властей Техаса нет, и оставил в силе изменённую карту избирательных округов - в пользу Республиканской партии.В последние десятилетия разница между партиями в Палате представителей и Сенате очень небольшая, каждая партия держит достаточно большое количество мест, в итоге получается, что в случае хоть какого-то смещения сразу происходит смещение контроля над палатой, отметила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва на круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В настоящий момент преимущество республиканцев составляет всего 7 мандатов в Палате представителей (219 против 212) и 8 - в Сенате (53 против 45). При этом в верхней палате они всегда могут рассчитывать на дополнительный голос вице-президента как председателя Сената, если в голосовании мнения разделятся чётко поровну.По словам Журавлёвой, Сенат на промежуточных выборах в меньшей степени меняется с точки зрения смены контроля - партии, доминирующей на момент выборов, чаще всего удаётся сохранить за собой большинство. А вот шансы потерять как минимум Палату представителей у республиканцев очень большие, к этому обычно приводят две вещи, приведут к этому они и сейчас, говорит эксперт.1. Рейтинг президентаТрамп вообще не может похвастаться высоким рейтингом, и те 43%, которые изначально у него были, воспринимались как достаточно хорошая цифра, а сейчас он не дотягивает и до 40%, его рейтинг постоянно падает с начала второго срока (в последнем опросе Reuters/Ipsos - 34%). С таким рейтингом партия президента имеет достаточно мало шансов сохранить за собой часто переизбираемую Палату представителей.2. Разочарование за первый год в той партии, которая победила в Белом домеБудь то республиканцы или демократы, не важно, они вызывают у американцев недовольство и желание сменить их хоть где-нибудь, и Конгресс оказывается тем самым местом."Во многом это связано с высокой степенью поляризации политического процесса, в котором президент, каким бы популярным он ни был в начале, приходя с большим списком обещаний, за год в лучшем случае выполняет один из этих пунктов. И здесь надо сказать, что Трамп довольно успешен в выполнении своих обещаний в отличие от большинства последних президентов, но при этом его успешность вызывает очень противоречивую реакцию общества: если республиканцы считают, что да, наш президент – молодец, то демократы в ужасе от того, что он делает, и это даёт Демократической партии возможность мобилизовать свою электоральную базу, а дальше – получить места хотя бы в Палате представителей. Таким образом, чем более противоречивая фигура президента, тем больше вероятность, что его партия потеряет на выборах в Конгрессе", - объяснила Журавлёва.Вот в чём, в чём, а в противоречивости Трампу-президенту равных нет. Чего только стоит сочетание обещания завершить все войны в мире и развязывание конфликта на Ближнем Востоке. Военная кампания в Иране ещё больше разделила и так расколотое американское общество, а также внесла раздор в стан MAGA-движения, бывшего прочной основой побед Трампа на предыдущих выборах.Чем дальше, тем больше плохих новостей для республиканцев. Впервые за 16 лет избиратели больше доверяют в вопросах экономики демократам, чем республиканцам. А это же был неизменный козырь Трампа! Сейчас же его действия в сфере экономики одобряют всего 34% избирателей, 66% - нет, а его решениями касательно стоимости жизни довольны и того меньше - 22%.В общем, стратеги Республиканской партии готовятся, как пишет The New York Times, к жестоким выборам в Конгресс на фоне падения рейтинга президента."Для получения большинства в Палате представителей необходимо 218 мест, то есть республиканцам нужно победить во всех округах, где исход выборов не ясен, чтобы сохранить большинство в нижней палате. На прошлой неделе [издание Cook Political Report, которое занимается анализом и прогнозированием выборов в США] опубликовало результаты опроса по 36 округам, от которых в наибольшей степени зависит контроль над Палатой представителей, и выяснило, что в среднем кандидаты от Демократической партии опережают республиканцев с перевесом в 50% против 44%. В 2024 году Трамп набрал в этих же округах на 2% больше, а это значит, что политическая ситуация сместилась на 8% в сторону демократов", - разъясняет издание.Перспективы у республиканцев не очень, но ничего удивительного, поскольку выборы в Конгресс – это всегда смена партийного контроля, говорит Журавлёва, напоминая, что с 1938 года было всего 2 случая, когда партия президента побеждала на промежуточных выборах, причём оба они связаны с тяжёлыми обстоятельствами: 2002 год – год после терактов 11 сентября, объединивших общество вокруг президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, 1998 год – на фоне импичмента президента-демократа Билла Клинтона, который также, как ни парадоксально, привёл к объединению вокруг главы государства.

Евгения Кондакова

