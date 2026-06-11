https://ukraina.ru/20260611/itogi-110626-es-pytaetsya-zanyat-klyuchevuyu-rol-v-peregovorakh-po-ukraine-a-tramp-snova-bombit-iran-1080126617.html

Итоги 11.06.26: ЕС пытается занять ключевую роль в переговорах по Украине, а Трамп снова бомбит Иран

Итоги 11.06.26: ЕС пытается занять ключевую роль в переговорах по Украине, а Трамп снова бомбит Иран - 11.06.2026 Украина.ру

Итоги 11.06.26: ЕС пытается занять ключевую роль в переговорах по Украине, а Трамп снова бомбит Иран

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США наносят новые удары по Ирану, Тегеран отвечает ракетными атаками по американским объектам на Ближнем Востоке и... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T17:47

2026-06-11T17:47

2026-06-11T17:47

видео

украина

иран

сша

дональд трамп

ес

ближний восток

британия

мид

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: США наносят новые удары по Ирану, Тегеран отвечает ракетными атаками по американским объектам на Ближнем Востоке и закрывает Ормузский пролив. Тем временем Европа пытается убедить Дональда Трампа пересмотреть подход к урегулированию конфликта на Украине. Лондон, Париж и Берлин готовят новый переговорный формат и хотят получить ключевую роль в обсуждении будущего мирного соглашения.На этом фоне послы Великобритании, Франции и Германии прибыли в Москву, где российская сторона изложила свои условия и дала понять, что не намерена менять принципиальную позицию по украинскому вопросу.

украина

иран

сша

ближний восток

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