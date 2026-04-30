Россия безвозмездно передала африканской стране 20 тысяч тонн удобрений
Россия на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений, заявил посол РФ в этой африканской стране Виктор Воропаев. Об этом в ночь на 30 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-30T02:56
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россия на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений, заявил посол РФ в этой африканской стране Виктор Воропаев. Об этом в ночь на 30 апреля сообщает РИА Новости
"Церемония передачи партнёрам из Нигера 20 тысяч тонн минеральных удобрений состоялась 28 апреля на площадке министерства сельского хозяйства страны. Это российская гуманитарная помощь. Удобрения принял министр сельского хозяйства Нигера Махаман Усман", — рассказал дипломат агентству.
По его словам, в марте 2025 года Россия направила Нигеру через Всемирную продовольственную программу ООН более 350 тонн подсолнечного масла, а в декабре передала этой стране 20 тысяч тонн пшеницы.
"Нигер обладает большим потенциалом для того, чтобы стать крупным региональным экспортёром сельскохозяйственной продукции. Россия рада внести свой вклад в укрепление продовольственного суверенитета Нигера", — отметил Воропаев.
Он также добавил, что Россия придает большое значение укреплению связей с Нигером в энергетике и сельском хозяйстве, на гуманитарном треке и в сфере безопасности. Она активно помогает странам африканского континента в борьбе с терроризмом.
"Россия продолжит поддерживать друзей из Нигера в их стремлении построить суверенное и процветающее государство", — подчеркнул дипломат.
Украина.руРоссияНигерАфрикаООННовостиудобрениягуманитарная помощьпродовольствие
 
