"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС - 29.04.2026 Украина.ру
"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был для европейцев не только занозой, но и прикрытием для тех лидеров, которым не нравилась Украина как крупный сельскохозяйственный конкурент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был для европейцев не только занозой, но и прикрытием для тех лидеров, которым не нравилась Украина как крупный сельскохозяйственный конкурент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
По словам Сидорова, Польша сейчас стремится создать восточноевропейский блок, чтобы усилить свой голос внутри Евросоюза. Это позволит ей позиционировать себя и как противника, и как союзника крупных западноевропейских стран, борющихся за лидерство.
Эксперт отметил, что главная проблема ЕС в том, что после 2004 года союз не смог сделать шаг вперед к конфедерации или федерации. Экономический союз дошел до своих пределов, и теперь встает вопрос о внешней оборонной политике, которая не подпадает под юрисдикцию Брюсселя.
"Урсула фон дер Ляйен пытается подмять эту сферу под Брюссель через образование военного объединения. Но последнюю военную структуру, Западноевропейский союз, они сами же распустили в 2010 году, сделав упор на НАТО. На две оборонительные структуры у европейцев не будет средств", — пояснил Сидоров.
Ранее сообщалось о результатах выборов в Болгарии и Венгрии, которые могут изменить расклад сил в Европарламенте. Виктор Орбан неоднократно блокировал решения ЕС, касающиеся военной помощи Украине и вступления новых стран в союз. В Брюсселе обсуждается создание самостоятельных европейских оборонных структур на фоне возможного ослабления роли США в НАТО.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США читайте на сайте Украина.ру.
