"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был для европейцев не только занозой, но и прикрытием для тех лидеров, которым не нравилась Украина как крупный сельскохозяйственный конкурент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-04-29T06:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По словам Сидорова, Польша сейчас стремится создать восточноевропейский блок, чтобы усилить свой голос внутри Евросоюза. Это позволит ей позиционировать себя и как противника, и как союзника крупных западноевропейских стран, борющихся за лидерство.Эксперт отметил, что главная проблема ЕС в том, что после 2004 года союз не смог сделать шаг вперед к конфедерации или федерации. Экономический союз дошел до своих пределов, и теперь встает вопрос о внешней оборонной политике, которая не подпадает под юрисдикцию Брюсселя.Ранее сообщалось о результатах выборов в Болгарии и Венгрии, которые могут изменить расклад сил в Европарламенте. Виктор Орбан неоднократно блокировал решения ЕС, касающиеся военной помощи Украине и вступления новых стран в союз. В Брюсселе обсуждается создание самостоятельных европейских оборонных структур на фоне возможного ослабления роли США в НАТО.Полный текст интервью Андрея Сидорова: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США читайте на сайте Украина.ру.

