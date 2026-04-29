Кремль надеется, что ОПЕК не рухнет

Кремль надеется, что ОПЕК не рухнет - 29.04.2026 Украина.ру

Кремль надеется, что ОПЕК не рухнет

Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил 29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2026-04-29T19:04

2026-04-29T19:04

2026-04-29T19:04

Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА "Новости"."Мы хотели бы на это надеяться", – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ. Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.Что происходит на нефтяном рынке: США сократили резерв нефти, Зеленский объявил об антироссийских санкциях. Новости к этому часу

кремль

оаэ

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, оаэ, россия, дмитрий песков, опек