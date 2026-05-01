Кредит на выживание или войну? Лукьянов о том, как Украина получила 90 млрд
Кредит на выживание или войну? Лукьянов о том, как Украина получила 90 млрд
Кредит в 90 млрд это одновременно и много, и мало, потому что Украина нуждается в огромных средствах и на продолжение войны, и просто на существование. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-05-01T06:30
Кредит на выживание или войну? Лукьянов о том, как Украина получила 90 млрд

Кредит в 90 млрд это одновременно и много, и мало, потому что Украина нуждается в огромных средствах и на продолжение войны, и просто на существование. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
"Почему столько выделяет ЕС? Потому что средства перестали выделять Соединенные Штаты, которые первые три года войны были основным донором", — пояснил Лукьянов.
По его словам, президент США Дональд Трамп, придя к власти, передал Украине остатки помощи, выделенные еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене, и на этом все закончилось.
"Хотите воевать — воюйте на европейские деньги, оружие покупайте у США, но больше Штаты платить за это не будут", — рассказал Лукьянов свое видение позиции Штатов.
В какой степени будут выделены эти деньги — вопрос, считает эксперт.
"Поскольку Украина находится в отчаянном финансовом положении, первые транши придут быстро. Остальные — будут зависеть от состояния европейской экономики и политики. Но в целом для нас в этом нет ничего хорошего, потому что это деньги на войну с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
