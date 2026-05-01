1 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся

1 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся - 01.05.2026 Украина.ру

1 мая: 140 лет Дню международной солидарности трудящихся

Мало кто знает, что родоначальником празднования 1 мая на Руси был большой трудяга Пётр I. След этого остался на карте Москвы – Майский просек в парке Сокольники. Прорублен он был то ли лично Петром, то ли по его приказу в первые годы XVIII века для дружеских пирушек с обитателями немецкой слободы – Кукуя. Отсюда другое название – "немецкие столы"

2026-05-01T08:00

2026-05-01T08:00

2026-05-01T08:00

история

история

история ссср

россия

российская империя

рабочие

киев

ссср

москва

петр i

Само собой разумеется, до конца XIX века празднование 1 мая (в случае с Петром – 12 мая, с учётом старого стиля) политического подтекста не имело – это был праздник начала весеннего сева. Праздновался этот день сразу после Вальпургиевой ночи, что тоже имело символическое значение – освобождение от нечистой силы и т.п. На 1 мая устанавливается "майское дерево" – в отличие от рождественской ёлки это обычно просто столб. В ночь на 1 мая, в Вальпургиеву ночь, его воруют, а на выкуп – празднуют.Вообще же празднование 1 мая берёт начало в античности – в этот день праздновался день памяти Майи-Плеяды – матери Гермеса/Меркурия и покровительницы плодородия (это сугубо римская история – там культ греческой богини слился с культом одноимённой италийской).Впрочем, именно в России начале XVIII века политическая составляющая всё же была – по одной из версий праздновать начали после взятия стратегически важной крепости Ниеншанц 1 мая 1703 года. Даже военный парад был – в 1718 году была учреждена Невская флотилия, суда которой 1 мая шли от Петропавловской крепости (основана вместо Ниеншанца) в Екатерингоф, а затем в Стрельну.В Киеве 1 мая праздновалось ещё в XVII веке – это был праздник студентов и преподавателей Киев-Могилянской академии. Отмечали его обычно на Щекавице (Олегова могила) – тогда это было ближайшее к городу (а город находился на Подоле) ненаселённое место. Кстати, в Финляндии на 1 мая проходит студенческий фестиваль Ваппу.Ну а первый именно рабочий первомай прошёл не только не первого, но даже и не мая – 21 апреля 1856 года состоялась демонстрация австралийских рабочих. Но традиция пошла всё же не от них, а от событий 1-4 мая 1886 года в Чикаго, которые закончились "Хеймаркетской бойней" (Haymarket — "Сенной рынок").Последовательность событий была следующей.1 мая 1886 была назначена большая забастовка с требованием восьмичасового рабочего дня. В США бастовало 350 тыс. человек, из которых 40 тыс. – в Чикаго, откуда происходила инициатива.На одном из предприятий по итогам 1 мая было уволено 1,5 тыс. рабочих, 3 мая рабочие попытались не допустить на предприятие штрейкбрехеров. Полиция открыла огонь, было убито четверо рабочих.4 мая анархисты провели митинг протеста против полицейского беспредела, на котором присутствовали в основном мигранты из Германии. К концу мероприятия подтянулась полиция, в которую кто-то кинул бомбу. Погибло семь полицейских, те начали стрелять в ответ – было убито четверо участников демонстрации.Начались повальные аресты, было схвачено восемь анархистов, которых отдали под суд и суд постановил всех казнить. При том не только не была доказана связь обвиняемых с террористом (его, кстати, не нашли), но даже и с самим митингом – только один из восьми на нём присутствовал… В 1887 году четверо обвиняемых были казнены, один покончил жизнь самоубийством. Трое оставшихся (в том числе тот единственный, который на митинге был) полностью оправданы в 1893 году – за отсутствием состава преступления. Перед ними извинились…В июле 1889 года I конгресс II Интернационала принял решение в память о событиях в Чикаго проводить демонстрации 1 мая. Резолюция конгресса гласила:"Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже. Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны".В течение нескольких десятилетий новая традиция охватила огромное количество стран.В Российской империи 1 мая впервые отметили в 1890 году – в Варшаве (Царство Польское). На территории современной Украины тоже в 1890 году – во Львове (австро-венгерское Королевство Галиции и Лодомерии). В том и другом случае праздновали поляки.За пределами Польши первая маёвка прошла в Санкт-Петербурге 5 мая 1891 года – это была тайная сходка, в которой приняли участие около 200 рабочих, разагитированных социал-демократической группой Михаила Бруснева. Москва присоединилась к новой традиции только в 1895 году, а на входившей в состав Российской империи территории Украины первомай впервые был отмечен в 1900 году в Харькове.В российской практике политический лозунг появился впервые на первомайской демонстрации 1901 году в Санкт-Петербурге – "Долой самодержавие!"Традиция празднования 1 мая была двоякой – с одной стороны в этот день проводились митинги, демонстрации и забастовки, с другой – маёвки – встречи рабочих активистов на природе с политической и рекреационной программой.Маёвка первоначально была заменой митинга, если его по какой-то причине проводить было невозможно или нецелесообразно. Собирались обычно тайно, часто не 1 мая – маскируя под пасхальные гуляния в случае поздней Пасхи (почему и бытовало название "Красная Пасха"). Впрочем, слово "маёвка" многозначное – "Львовская маёвка" 1890 года была митингом в центре города. Более или менее типичный пример программы маёвки выглядел так (Самара, 1896 год):"Собрались мы с багажом на Самарку по Садовому спуску человек около 30-ти, пришлось снять три лодки, поехали мы от берега все порознь, а за железнодорожным мостом съехались все и направились на ту сторону. Преследования как будто не было. По приезде на ту сторону сварили чай и стали закусывать. Во время чая один товарищ читал что-то из Бебеля… Несколько товарищей говорили о значении 1 мая, затем спели дубинушку ("Дубинушка", распространявшаяся с 1865 года, считалась революционной песней и была запрещена – Ред.) и ещё некоторые песни. Потом, как велось тогда, подвыпили и совсем развеселились".Впрочем, во многих случаях маёвки не имели из политического подтекста ничего кроме даты. Да и проводились они в месте, хорошо известном полиции и торговцам горячительными напитками (в Киеве это, например, была роща Кадетский Гай). С появлением официального выходного обе формы сочетались: утром демонстрация – вечером пьянка, а стачки были вообще выведены за скобки.Официальный статус праздник начал получать буквально сразу же – уже в 1890 году 1 мая на официальном уровне отмечается в Бельгии.Интересно, что 1 мая был праздничным днём в нацистской Германии – Гитлер помнил, что НСДАП всё же рабочая партия. Во время Великой Отечественной войны его праздновали только на оккупированных территориях СССР – в подконтрольных Советской власти празднование было отменено, как сейчас говорят, из соображений безопасности, за исключением 1 мая 1945 года – тогда проводился военный парад и салют. В оккупированном Киеве местом маёвки был сквер Шевченко перед красным корпусом университета. Но это только потому, что площадь Калинина (нынешний Майдан Независимости) после сентября 1941 года лежала в руинах.Вообще с СССР вышел казус – 1 мая начали праздновать (с проведением демонстрации трудящихся и военного парада, последний перестали проводить в 1968 году) уже с 1918 года, только это был День Интернационала и оставался таким до 1972 года, а с 1992 года и вовсе День весны и труда. Впрочем, если уж придираться к заклёпкам, то японский День благодарности труду 23 ноября (привязан к синтоистскому празднику благодарения за урожай) тоже можно вариацией первомая не считать…2 мая стало выходным днём в СССР в 1928 году. Об этом стоит упомянуть только для того, что процитировать соответствующее постановление ЦИК: "на всей территории страны воспрещается (sic! – Ред.) производство работ (за исключением тех общественно-необходимых предприятий и учреждений, в которых работа должна производиться беспрерывно)".Интересно, что в 1960-е годы, сначала в Новосибирске, потом в других городах были восстановлены политические маёвки – как легальная форма студенческого досуга. Те же первомайские шашлыки, только с политинформацией и ритуальным сжиганием плакатов, олицетворяющих американский империализм, немецкий реваншизм и израильский сионизм. Автору статьи приходилось слышать о таком мероприятии, проведённом комитетом комсомола одного из крупных предприятий Днепропетровская в 1990 году. Там ничего не сжигали, а речь шла о "Сургутской инициативе" – проекте перепрофилирования комсомола в организацию, оказывающую социальную помощь и поддержку молодёжи без или почти без политической составляющей.

россия

российская империя

киев

ссср

москва

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, россия, российская империя, рабочие, киев, ссср, москва, петр i, советская власть, цик, митинг, забастовка, xix век, xx век