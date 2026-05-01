"Учиться у противника надо": Чадаев о том, как ВСУ решили проблему связи дешево и сердито

Украина сделала свою военную сотовую сеть "Бахмут-Телеком" на 2500 вышек из списанных 3G-передатчиков, которые стоят копейки. Это очень хорошее решение. России строить такие же уязвимые вышки не стоит — лучше размещать их в воздухе. Учиться у противника надо
2026-05-01T06:00
06:00 01.05.2026
 
Украина сделала свою военную сотовую сеть "Бахмут-Телеком" на 2500 вышек из списанных 3G-передатчиков, которые стоят копейки. Это очень хорошее решение. России строить такие же уязвимые вышки не стоит — лучше размещать их в воздухе. Учиться у противника надо
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, под "связью" понимается много разных вещей — от физических каналов передачи данных до мессенджеров в смартфонах. Это комплексная история на разных этажах.
Чадаев обратил внимание, что Украина не ограничивается "Старлинком". Она сделала свою военную сотовую сеть "Бахмут-Телеком" на 2500 вышек. Для этого закупили по всему миру устаревшие 3G-передатчики, которые везде списываются и потому стоят копейки.
"Сейчас весь мир переходит на 4G и 5G, но им 3G вполне хватает и для голосовой связи, и для обмена данными в умеренных размерах. Это было очень хорошее решение", — пояснил глава "Ушкуйника".
Отвечая на вопрос, нужно ли России то же самое, эксперт сказал, что не стал бы строить вышки, которые очень уязвимы.
"То, что у нас до этих вышек руки не доходят — это к нам вопросы. Их давно можно было бы обнулить. Поэтому я бы сделал так, чтобы они размещались в воздухе. Учиться у противника тоже надо. А что делать?" — резюмировал Чадаев.
Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
