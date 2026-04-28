Примитивная фауна укро-власти: шпорцевый Буданов* для семейства пипового Зеленского

Примитивная фауна укро-власти: шпорцевый Буданов* для семейства пипового Зеленского - 28.04.2026 Украина.ру

Примитивная фауна укро-власти: шпорцевый Буданов* для семейства пипового Зеленского

Стремление просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых демократических выборов, а значит, максимально долго удержать власть в своих руках и желание многих народных депутатов отказаться от мандатов – это явления одного порядка

2026-04-28T16:18

2026-04-28T16:18

2026-04-28T16:18

Они свидетельствуют, во-первых, о нежелании украинских политиков отвечать за то, что произошло в стране и происходит сейчас. То есть брать на себя любую ответственность.Причем Зеленский хочет уйти от ответственности, превращаясь в полновластного диктатора, который ни перед кем не подотчетен. Ну а депутаты, особенно из пропрезидентской партии "Слуга народа", как крысы из тонущего корабля, хотят заранее покинуть обрушающееся здание, чтобы обломками не накрыло. А потом, когда придет ужасный конец прошлого и начнется ужас без конца неопределенного будущего, сказать: "А нас там не было".Во-вторых, уход от ответственности – это свидетельство глубочайшего кризиса, в котором оказалась идущая в пропасть небытия Украина. Может так статься, что украинская государственность рухнет, а отвечать за случившееся будет некому. Зеленский сбежит или будет растерзан украинцами, "благодарными" ему за все, что им довелось пережить, чтобы выжить. Или же будет готовиться в железной клетке к народному трибуналу. А вот страной управлять в реальном времени, здесь и сейчас, будет некому. Равно как и отвечать за прошлое и строить планы на будущее.Вакуум власти – это предвестник безвременья и само это безвременье.Но и это еще не все: кризис власти – это мутная водичка, в которой никто ни за что не отвечает, а вину все перекладывают друг на друга, громко и взаимно обвиняя в бездействии. Но при этом самые ушлые пытаются найти козла отпущения, на которого можно все переложить и навесить.Сейчас в Украине кризис власти, а следовательно, и государственности налицо. Верховная Рада Украины, ее парламент – единственный полностью легитимный орган власти в стране, который мог бы взять на себя ответственность. Но депутаты, как видим по желанию сложить мандаты, не хотят этого делать. Равно как и спикер Рады, этот бодипозитивный человек-хряк Руслан Стефанчук, не хочет того же, хотя по Конституции, если президент страны не может выполнять свои функции, то его обязанности выполняет спикер Рады. Как на Украине сейчас, с мая 2024 года: Зеленский – просроченный и права на легитимную власть не имеет. Но Стефанчук подстраховывать его не желает.Не совсем легитимен Кабинет министров, потому что многие министры утверждены в нем парламентом, а вот силовики хоть тоже утверждены в Раде, но выдвинуты нелегитимным президентом Зеленским.Нет Конституционного суда, единственного органа, кто по Конституции имеет право трактовать ее и определять те или иные правовые нормы или те или иные взаимоотношения между ветвями власти.О нравах же на самом верху пирамиды украинской власти свидетельствует случайно просочившаяся информация о взаимоотношениях между Зеленским и главой его Офиса (ОПУ) Кириллом Будановым*.Зеленский, как известно, повысил Буданова*, убрав его с должности начальника Главного управления разведки (ГУР), чтобы нейтрализовать как возможного политического конкурента.В стране идет подспудный, но заметный поиск потенциального сменщика Зеленского, который мог бы его заменить. Ищут в США. Ищут в разных лагерях в Европе ("голуби мира" и "ястребы войны"). Ищут в самой Украине, которая изнывает от проделок кровавого клоуна, который превратил страну в свою ЧВК в войне с Россией и продолжает на этом стричь купоны и разворовывать их. Россия тоже не против того, чтобы на Украине появился договороспособный человек, способный утихомирить страну и привести ее к миру.Буданов*, поддерживаемый то ли США, то ли Великобританией, мог бы быть таким человеком, если в повестку дня встал бы внешний заказ на мир. Даже несмотря на то, что он – террорист и руки у него по локоть в крови.И Зеленский испугался и приветил молодого генерала по кличке "Мамин пирожок", но:– ни разу не взял его в свою международную поездку, где он выпрашивает деньги и лепит из себя "лидера свободного мира", который может заменить даже президента США Дональда Трампа. Если его (Зеленского) не остановят то ли психиатры, то ли киллеры. А вот прежнего главу ОПУ Андрея Ермака Зеленский брал с собой повсюду и даже спали они в одном месте, чуть ли не в одной кроватке;– негласно распорядился среди других работников президентского офиса – не исполнять никакие распоряжения Буданова. Более того, "инсайд с Банковой: Зеленский лично звонит заместителям главы Офиса президента и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова. А если Буданов вызывает их к себе, то им говорят, что они могут туда и не ходить". Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко* из партии "Европейская солидарность" (ПЕС) экс-президента Украины Петра Порошенко*.Гончаренко сделал и главный неутешительный, но правдоподобный вывод: "…напряженные отношения между Зеленским и Будановым. …Глава ОП живет своей жизнью, президент — своей".О том же, как сам Буданов* относится к происходящему, невольно становится известно из другой информации из его кабинета.До этого всем было известно, что экс-глава ГУР действительно активно озаботился созданием собственного политического имиджа, строящегося на отрицании политики Зеленского. Во всем – от политики мира (Буданов* как бы готов к миру) до методов мобилизации (отрицает изуверскую могилизацию и бусификацию) и отношений с УПЦ (выступает против яростного гонения Украинской православной церкви).Теперь же Буданов*, похоже, занялся обелением своего имиджа погромщика, убийцы и террориста и начал процесс очеловечивания – превращения кровавого мурла в пушистую мордашку. Он дает интервью с рассказами, какой он мирный добряк, но патриот, и пригласил фотографов запечатлеть простую, но человеческую атмосферу нечеловечески трудной и изнурительной работы на благо "нэньки".И еще ранее выяснилось, что в кабинете главы ОПУ рядом с портретом шефа – Зеленского стоит аквариум, в котором неплохо себя чувствует лягушка. Как предположили спецы, это шпорцевая лягушка, обычный для любителей обитатель аквариумов.А потом на рабочем столе руководителя ОПУ заметили дневник, на обложке которого от руки маркером выведена надпись "Список пи......в 2026".И для полноты картины просто хотелось бы, конечно, глянуть в этот фолиант. Чтобы убедиться, есть ли там, например, Зеленский с Ермаком, которого откровенно называли "второй любимой женой президента" за его любовь к коротанию беспокойных ночей в подвальном ложе вместе с шефом. Или тот же нардеп Гончаренко, который шага не может ступить, чтобы ему вслед весело не крикнули "Пи.…р гнойный" и которого обвиняют в том, что он и нападает на режим Зеленского потому, что тот медлит с полновесной легализацией прав ЛГБТ**тусовки.Впрочем, кто их, героев дневника Буданова*, разберет, у кого какие претензии и кто кого за что и куда любит или не любит.Гораздо важнее другой томик – научно-популярная книга американского писателя Роберта Грина "48 законов власти", вышедшая в 2000 году, ставшая бестселлером в США и переведенная на десятки языков.Если кратко о содержании этой книги, ставшей настольным пособием для политиков и топ-менеджеров, то это новое издание принципов макиавеллизма в XXI веке – как захватить, а потом удержать власть. Рассказ о том, как развить психологию влияния на людей и выстроить механизмы социального успеха на пути к власти. Любой.Грин советует своим читателям: власть – это игра, в которой вынуждены участвовать все люди. И в ней не стоит делить поступки на добрые и злые, а нужно оценивать только с точки зрения эффективности для удержания или захвата власти. Даже если нужно прибегнуть к цинизму и аморальности, использовать манипуляции и обман.Грин, правда, сформулировал и другие законы в борьбе за власть и лидерство: никогда не затмевать своего господина, заставлять делать работу за себя других подчиненных, спокойно и нагло присваивать себе их заслуги.Буданов*, как видим, первым законом манкирует, зато все остальные использует себе во благо аж бегом. Потому что цинизм, аморальность, ложь, провокации – главные черты этой власти, и "Мамин пирожок" усвоил их на отлично.Ну что тут можно добавить? Наверное, общеразвивающую информацию о том, что ШПОРЦЕВЫЕ лягушки – это род бесхвостых земноводных из семейства ПИПОВЫХ, которые очень хорошо используются в биологических и медицинских исследованиях. Ну а пиповые – это целое семейство бесхвостых земноводных, объединяющая субстанция.И живут эти красавцы в Африке южнее Сахары, в Суринаме и других субтропиках Латинской Америки. Из них мне давно знакома лишь пипа суринамская, чудная лягушенция, с которой даже как-то обидно сравнивать и Буданова*, и Зеленского, и всю остальную, не к ночи будет сказано, украинскую неонацистскую элиту, и первачей, и прихлебателей……Но такова, видимо, судьба у этих лягушек – олицетворять процесс превращения Украины ее политиками в гнойное вонючее болото, в котором не так и важно, кто шпорцевый, а кто пиповый и кто в какое семейство входит.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФЕще о Буданове* читайте в статье Владимира Скачко "Мамин пирожок" возвращается в террор. Украина Зеленского-Буданова по-прежнему отказывается от мира

украина

россия

Владимир Скачко

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

верховная рада, слуга народа, владимир зеленский, украина, россия, весь скачко, мнения