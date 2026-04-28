Послу Израиля вручили в МИД Украины ноту протеста - 28.04.2026 Украина.ру
Послу Израиля вручили в МИД Украины ноту протеста
Послу Израиля на Украине Михаэлю Бродскому вручена нота протеста за импорт российского зерна. Об этом сообщает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
Послу Израиля вручили в МИД Украины ноту протеста

17:56 28.04.2026 (обновлено: 17:57 28.04.2026)
 
Послу Израиля на Украине Михаэлю Бродскому вручена нота протеста за импорт российского зерна. Об этом сообщает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Наше сообщение очень простое. Мы видим это. Мы не оставим это без внимания. И мы будем реагировать, независимо от географического расположения, не только по Израилю. Итак, мы видим все. Это не останется без должной реакции", - заявил прессе официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
В ходе брифинга он отметил, что "такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны".
Речь идёт об урожае, выращенном на территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России, напомнил тг-канал. В Киеве продолжают считать своими и сами территории, и плоды труда местных жителей — граждан РФ.
В своей претензии МИД Украины подчеркнул, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузки "борт-борт" в Чёрном море, хорошо известны израильским компетентным органам. Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот.
"Ждём лишения Зеленского израильского гражданства", - заметили авторы тг-канала.
Израильские дипломаты ранее заявили о бездоказательности претензий Киева и использования украинской стороной в этой истории соцсетей вместо официальных документов.
Также стало известно, что Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
