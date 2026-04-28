https://ukraina.ru/20260428/glavnaya-po-borbe-s-rossiey-velikobritanii-sozdaet-oboronnyy-bank-dlya-finansirovaniya-voyny--1078394933.html

Главная по борьбе с Россией. Великобритании создает "оборонный банк" для финансирования войны

Великобритания планирует создать "оборонный банк" для перевооружения союзников против России. Об этом 26 апреля сообщила британская газета The Telegraph

2026-04-28T14:55

великобритания

россия

украина

малек дудаков

трухачев

ес

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075294267_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5adb2f9a3a0122c0d4a7edb8ea228e64.jpg

Этот банк сможет выделять займы под более низкие проценты для финансирования совместных военных проектов, уточнило издание. Среди возможных участников инициативы называются такие страны, как сама Великобритания, Норвегия, Финляндия, Швеция, страны Прибалтики, Дания, Исландия и Нидерланды.Деньги, выделяемые под дешевые займы, можно направить на производство оружия, закупки, помощь Украине, "сдерживание" России в Северной Атлантике, Балтике и Арктике, пишет газета.По данным британского The Telegraph, в своей работе банк сможет использовать тот же механизм, который ранее уже был разработан Евросоюзом для кредитования плана по перевооружению Европы под названием Security Action for Europe (SAFE). Совет ЕС одобрил создание этого инструмента для милитаризации ЕС в мае 2025 года.Согласно SAFЕ, Евросоюз будет занимать по запросам заинтересованных стран - членов деньги на рынках капитала, пользуясь своим высоким кредитным рейтингом и получая более выгодные условия. Занятые деньги ЕС будет использовать для стимулирования совместных закупок на национальном и межгосударственном уровне, преимущественно у европейских производителей.Механизм SAFE является одним из инструментов реализации Белой книги европейской оборонной готовности к 2030 году. Среди приоритетных направлений для финансирования упоминаются ПВО и ПРО, артиллерия и системы ВТО большой дальности, ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники и средства противодействия им, проекты "военной мобильности", технологии ИИ, РЭБ, развитие потенциала в космическом и киберпространстве.SAFE предназначен прежде всего для европейских компаний и Украины. Доступ к участию в финансируемых проектах иностранных производителей будет возможен, но ограничен и увязан с кооперацией с европейскими странами.Великобритания уже значится одним из ключевых партнеров ЕС в сфере обороны и безопасности, и ее подключение к участию в SAFE уже рассматривалось на уровне Евросоюза. Предполагалось, что полученные в рамках данного механизма деньги могут быть направлены на разработку совместной германо-британской высокоточной крылатой ракеты дальностью свыше 2 тыс. км."Оборонный банк", который намерена создать Великобритания, должен сосредоточиться на финансировании перевооружения союзников по организации "Объединенные экспедиционные силы" (JEF) для противостояния России.По замыслу инициаторов проекта, подключение партнеров по JEF к общей схеме заимствований должно удешевить обслуживание долга и создать устойчивый финансовый фундамент для долгосрочных оборонных проектов.Предложение о создании подобного банка на территории Великобритании далеко не новое, рассказал в комментарии Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков."Как мы знаем, Британия еще с 2025 года активно продвигала идею о создании некого частно-государственного инвестиционного банка, который, по их замыслу, должен располагаться в Лондоне и выдавать кредиты под низкие проценты на перевооружение ВСУ и на будущее послевоенного восстановление Украины", - напомнил эксперт.Таким образом, этот проект является конкурентом тех европейских фондов, которые существуют в настоящее время и занимаются осваиванием бюджетов на украинском направлении, отметил Дудаков. По его словам, один из таких фондов на 120 млрд евро недавно был задуман европейцами, однако его не удалось полностью согласовать. Британский частно-государственный банк является альтернативой этому проекту, полагает политолог."Тем более европейцы сейчас столкнулись с определенными проблемами. Они не смогли придумать, как вместе занять на рынке тех 90 млрд евро, которые они хотят потратить на помощь Украине. Там, по всей видимости, сказываются долговые проблемы — ставки по европейским гособлигациям существенно выросли, и занимать деньги на рынке стало довольно дорого. Это уже не период пандемии, когда были нулевые негативные ставки на рынке евробондов", - рассказал Дудаков.С учетом такой ситуации каждая из стран будет по отдельности, исходя из размеров своей экономики, занимать деньги для Украины, чтобы в итоге всем Евросоюзом набрать заявленных 90 млрд евро, предположил эксперт.Тем временем британцы видят все проблемы континентальной Европы и полагают, что им удастся воспользоваться ситуацией и снова выставить на обсуждение идею создания банка, продолжил Дудаков. При этом, если этот самый банк будет находиться в Британии, он будет под контролем Соединенного Королевства, и сами англичане будут зарабатывать на нем деньги, отметил он."Я сильно сомневаюсь в том, что у них это получится. Хоть британцы и пытаются контролировать многие процессы на Украине, в контексте финансовых вопросов они, конечно, участвуют гораздо меньше, чем континентальная Европа. Поэтому вряд ли им удастся протолкнуть эту идею. Скорее всего, опять все будет отдано каким-то европейским фондам или фондам отдельных стран наподобие коалиции желающих", - допустил Дудаков.По его словам, британцам придется на общих основаниях конкурировать за европейские деньги, потому что они будут тратиться на различные военные проекты, в первую очередь внутри Европы, но не только. В соответствии с правилами, контракты разрешается размещать в странах, которые Евросоюз называет своими партнерами, отметил Дудаков. Это Южная Корея, Канада, Великобритания. США, например, к этим странам не относятся, добавил эксперт."Если бы у британцев был какой-то собственный банк, у них было бы привилегированное положение. Но мы этого, скорее всего, не увидим", - сказал Дудаков.По его мнению, проект создания британского "оборонного банка" - это часть внутренней борьбы между континентальной Европой и Великобританией за право быть главным бенефициаром процесса перевооружения Украины и Европы в целом."Речь идет об осваивании бюджета в первую очередь. Конечно, частично все-таки военные контракты удастся заключить, какие-то вооружения Украина получит, что для нас не очень хорошо. Но в основном это борьба за умещающийся кусок бюджетного пирога", - подытожил Дудаков.Тем временем доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев считает, что амбиции британцев не надо недооценивать. По его словам, Великобритания объявила себя главным борцом с Россией, и самоутвердиться в мире она сейчас пытается именно в этом качестве, заявил политолог в интервью Украина.ру.По его мнению, именно с этим и связаны планы Великобритании учредить подобный банк, подчеркнул эксперт.Что касается стран Скандинавии, которые фигурируют в качестве потенциальных заемщиков, почти все они имеют с Великобританией подписанное особое оборонное соглашение, отметил Трухачев."Собственно говоря, Лондон пытается выступить в роли координатора всей военной политики Северной Европы", - сказал он.Конечно, Великобритания пытается одновременно монетизировать эту свою роль, добавил политолог. Все это, однако, не отменяет того простого факта, что страны НАТО готовятся к войне с Россией и давно уже открыто говорят о своих планах, заявил он. В этом контексте намерение Великобритании создать отдельный "оборонный банк" для финансирования перевооружения Северной Европы для будущей войны с Россией надо воспринимать как часть этих приготовлений, подытожил Трухачев.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

