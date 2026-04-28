ФСБ раскрыла подробности обмена Бутягина: фигурирует женщина - 28.04.2026 Украина.ру
ФСБ раскрыла подробности обмена Бутягина: фигурирует женщина
Возвращенная в рамках обмена супруга российского военного была задержана Молдавией по сфальсифицированному обвинению. Об этом 28 апреля сообщили в ФСБ России
2026-04-28T18:09
2026-04-28T18:11
"Супруга российского военнослужащего была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Республики Молдова 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева", — заявил оперативный сотрудник ФСБ российским информационным агентствам. Отмечается, что жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье, прилетела в Кишинев, рассчитывая встретиться с мужем. Однако молдавские власти задержали ее по сфальсифицированному делу о даче взятки сотруднику погранслужбы. Молдавский суд приговорил ее к одному году лишения свободы, а также к штрафу в размере 2 тыс. лей (примерно 12 тыс. долларов). В марте против гражданки РФ было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о шпионаже. В ходе обмена 28 апреля с участием российского археолога Александра Бутягина и супруги военнослужащего РФ на белорусско-польской границе Россия выдала офицеров молдавской разведки. Молдавские офицеры прибыли в Россию в 2025 году для проведения разведывательных операций. Задержанные разведчики пытались скрыть свою причастность к иностранной спецслужбе, но следователи собрали неопровержимые доказательства их связей.
18:09 28.04.2026 (обновлено: 18:11 28.04.2026)
 
"Супруга российского военнослужащего была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Республики Молдова 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева", — заявил оперативный сотрудник ФСБ российским информационным агентствам.
Отмечается, что жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье, прилетела в Кишинев, рассчитывая встретиться с мужем. Однако молдавские власти задержали ее по сфальсифицированному делу о даче взятки сотруднику погранслужбы. Молдавский суд приговорил ее к одному году лишения свободы, а также к штрафу в размере 2 тыс. лей (примерно 12 тыс. долларов).
В марте против гражданки РФ было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о шпионаже.
В ходе обмена 28 апреля с участием российского археолога Александра Бутягина и супруги военнослужащего РФ на белорусско-польской границе Россия выдала офицеров молдавской разведки. Молдавские офицеры прибыли в Россию в 2025 году для проведения разведывательных операций. Задержанные разведчики пытались скрыть свою причастность к иностранной спецслужбе, но следователи собрали неопровержимые доказательства их связей.
Что важно понимать в деле российского археолога: Сегодня Бутягин, завтра - Лепс. Европа арестует любого россиянина
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
