ФСБ раскрыла подробности обмена Бутягина: фигурирует женщина
18:09 28.04.2026 (обновлено: 18:11 28.04.2026)
© Фото : РИА Новости Крым
Возвращенная в рамках обмена супруга российского военного была задержана Молдавией по сфальсифицированному обвинению. Об этом 28 апреля сообщили в ФСБ России
"Супруга российского военнослужащего была задержана сотрудниками службы информации и безопасности Республики Молдова 3 июля 2025 года в аэропорту Кишинева", — заявил оперативный сотрудник ФСБ российским информационным агентствам.
Отмечается, что жена российского военного, проходящего службу в Приднестровье, прилетела в Кишинев, рассчитывая встретиться с мужем. Однако молдавские власти задержали ее по сфальсифицированному делу о даче взятки сотруднику погранслужбы. Молдавский суд приговорил ее к одному году лишения свободы, а также к штрафу в размере 2 тыс. лей (примерно 12 тыс. долларов).
В марте против гражданки РФ было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о шпионаже.
В ходе обмена 28 апреля с участием российского археолога Александра Бутягина и супруги военнослужащего РФ на белорусско-польской границе Россия выдала офицеров молдавской разведки. Молдавские офицеры прибыли в Россию в 2025 году для проведения разведывательных операций. Задержанные разведчики пытались скрыть свою причастность к иностранной спецслужбе, но следователи собрали неопровержимые доказательства их связей.
Подписывайся на