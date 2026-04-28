Сегодня Бутягин, завтра - Лепс. Европа арестует любого россиянина
Поездка в страны ЕС стала лотереей. Не факт, что вернешься. История ученого-археолога Александра Бутягина показала: арестовать по просьбе Украины могут почти любого россиянина. Завтра после гастролей в каком-нибудь немецком клубе за решетку могут попасть хоть Тимати, хоть Басков. Да и простой обыватель, посетивший Крым, уже от тюрьмы не застрахован
2026-04-28T16:33
Российский археолог Бутягин освобожден из польской тюрьмы, сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский."Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, кого освободила Польша.В чем обвиняли археологаИстория, на самом деле, дикая. В конце прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Больше того: Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к "уничтожению объектов крымского культурного наследия".Бутягин оказался в Польше не просто так. Его, видного ученого, пригласили прочитать курс лекций в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. Но в столице Польши – арестовали."Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога. Подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", — заявила представитель российского МИД Мария Захарова.В каких условиях содержался ученыйБыли последствия или нет – неясно. Но Бутягин пять месяцев провел в следственном изоляторе "Бялоленка" в Варшаве. В письмах из СИЗО ученый описывал свою камеру как помещение размером 6Х3 метра, рассчитанное на четырёх узников, хотя в нем находилось трое. В камере были двухъярусные железные койки, стол, табуреты, шкафчик в туалете. Санузел отгорожен, но горячая вода подавалась только три раза в день на час-два.Распорядок дня включал подъём в 6 утра, завтрак, прогулку, обед, ужин и отбой в 22:00. Мыться разрешали два раза в неделю по 10 минут, также дважды в неделю давали час на игру в пинг-понг."Я живу на верхней койке у окна, мне там нравится. Вижу над собой потолок, а не железный низ верхней койки. Окно закрыто решёткой: снаружи большой и маленькой, и ещё одной внутри, которая даёт возможность только дотянуться до ручки", — рассказал Бутягин в одном из писем, выдержки из которого опубликовал телеграм-канал его друга.Так бы археолог и сидел, но 18 марта 2026 года суд первой инстанции в Польше принял решение экстрадировать Бутягина на Украину. Несложно представить, что испытывал археолог... В Киеве в пинг-понг не поиграешь: Бутягину грозил срок до пяти лет. Однако 28 апреля археолог был освобождён - в результате обмена заключёнными.Какие выводы стоит сделатьПервое: ездить в Европу, даже по приглашению, не стоит. Потому что зовут вас ученые, коллеги, приятели или собственное желание "увидеть свет", а принимает, как ни крути – государство. И у него на ваш счет могут быть совсем другие планы.Второе: европейцы "украинизировались". Поляки не покрутили у виска пальцем в ответ на требование арестовать Бутягина. Они его арестовали. Да еще и решили Украине отдать. А значит, от них можно ждать чего угодно.Третье: вы – не Бутягин. Если известного археолога Россия вытаскивала из польской тюрьмы почти пять месяцев, то каковы ваши шансы? Возможно, кто-то не в курсе, но согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины с 1 января 2018 года все россияне должны при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки пальцев. А Крым, как уверены в Киеве, - территория Украины. И если вы просто отдыхали в Крыму, то тем самым нарушили украинское законодательство! Отпечатки-то не сдавали. Биометрический паспорт украинским пограничникам не показывали. И вряд ли Украину волнует, что их там нет. Так что не удивляйтесь, если условная Польша "примет" вас за незаконный въезд на Украину – по просьбе киевских партнеров.И последнее. За Бутягина Россия освободила двух офицеров молдавских спецслужб. Они – шпионили. А Бутягин занимался наукой. Неравноценный обмен. И России, можно предположить, придется идти на него каждый раз, когда очередной незадачливый ученый, певец, а то и вовсе безымянный обыватель попадет к дорогим европейским партнерам в заложники. Вы уверены, что завтра где-нибудь на гастролях не "примут" Николая Баскова, Григория Лепса или Тимати? За поддержку российской власти – номинальную или реальную? Уверенности в этом нет. Точнее, есть уверенность в обратном – "примут". Уже можно.Как содержали ученого: Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку
