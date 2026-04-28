"Европейская война на Украине" подошла к финансовому кризису - западные СМИ

Война на Украине обостряется в финансовом измерении - ЕС вкладывает миллиарды и этих средств уже недостаточно. Об этом 27 апреля сообщило немецкое издание Berliner Zeitung

2026-04-28T12:26

"ЕС выделяет Украине миллиарды, но этого уже недостаточно. Европа вмешивается, США уходят – надвигается следующий кризис", - сказано в публикации немецкой газеты.Издание обратило внимание на оценку ситуации другими западными СМИ. "Борьба против России на Украине теперь явно превратилась в европейскую войну", — констатировала Wall Street Journal (WSJ).Проблема усугубляется на фоне одобрения Евросоюзом на прошлой неделе кредитов Украине на 90 миллиардов евро. США сокращают свою поддержку киевскому режиму и все больше переориентируют свои военные усилия на Иран, а финансовая ответственность Европы растет."Еще до получения новой помощи от ЕС Украина столкнулась с острым финансовым кризисом: по сообщениям, государственных средств хватит только до июня. Текущий кредит предназначен для покрытия примерно двух третей бюджетных и оборонных расходов на текущий и следующий год. В то же время Украина, вместе с такими странами, как Германия, Дания, Великобритания и Норвегия, планирует расширить собственное производство вооружений. Тем не менее, остаются сомнения в достаточности выделенных средств", - сказано в публикации немецкого издания.Оно сослалось на мнение неназванных дипломатов, констатировав: дефицит финансирования на предстоящий год больше, чем предполагалось изначально и необходимо дополнительно 19 миллиардов евро. К концу 2027 года может потребоваться около 45 миллиардов евро, предоставление которых в настоящее время обсуждается Японией и другими западными государствами. Вероятно, сказано в публикации, "Европе придется оказать дополнительную финансовую поддержку уже в следующем году – это свидетельствует о том, что скорого завершения конфликта не предвидится". Под "Европой", как следует из контекста публикации, понимаются государства-члены Евросоюза без вышедшей из него Британии и других государств, не входящих в этот союз. "Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров. На этом фоне особое значение приобретает недавно раскрытый коррупционный скандал", - отметила немецкая газета.Она упомянула про украинское национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое выявило нарушения в государственной компании "Энергоатом". Там группа лиц систематически вымогала взятки у подрядчиков и присвоила около $100 млн. "Тимур Миндич, близкий соратник президента Зеленского и бывший деловой партнер телекомпании "Квартал 95", считается вероятным организатором. Он избежал расследования, сбежав за границу", - уточнило немецкое издание. Ранее ситуацию рассмотрел автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич в публикации Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа зашепталась: Украину готовят к сдаче. Хроника событий на утро 28 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

