Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО

Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО - 28.04.2026 Украина.ру

Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО

Петербургский парламентарий Александр Малькевич, который ранее проходил фигурантом по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом 28 апреля сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём телеграм-канале

2026-04-28T13:55

2026-04-28T13:55

2026-04-28T13:55

В отношении Малькевича была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ограничения действовали с октября прошлого года. Формально депутат сохранял своё кресло в Законодательном собрании Санкт-Петербурга до недавнего момента. Однако теперь, в связи с подписанием контракта, он официально сложил полномочия.По данным следствия, Малькевич (наравне с другими фигурантами) подозревается в хищении бюджетных средств при организации работы волонтёрского центра. Сама сумма ущерба оценивается суммой более 40 миллионов рублей. Вину политик не признаёт.Что сейчас происходит на фронте: Новости с Запорожского направления передаёт "Дневник десантника"

санкт-петербург

