Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО

13:55 28.04.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк Александр Малькевич
 Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Петербургский парламентарий Александр Малькевич, который ранее проходил фигурантом по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом 28 апреля сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём телеграм-канале
В отношении Малькевича была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ограничения действовали с октября прошлого года. Формально депутат сохранял своё кресло в Законодательном собрании Санкт-Петербурга до недавнего момента. Однако теперь, в связи с подписанием контракта, он официально сложил полномочия.
По данным следствия, Малькевич (наравне с другими фигурантами) подозревается в хищении бюджетных средств при организации работы волонтёрского центра. Сама сумма ущерба оценивается суммой более 40 миллионов рублей. Вину политик не признаёт.
