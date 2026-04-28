https://ukraina.ru/20260428/deputat-piterskogo-parlamenta-podozrevaemyy-v-khischeniyakh-otpravlyaetsya-sluzhit-na-svo-1078395292.html
Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО - 28.04.2026 Украина.ру
Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
Петербургский парламентарий Александр Малькевич, который ранее проходил фигурантом по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом 28 апреля сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём телеграм-канале
2026-04-28T13:55
2026-04-28T13:55
2026-04-28T13:55
новости
санкт-петербург
александр малькевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/56/1028385605_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f9074fa3ef37cb29f9eaa242a8f77338.jpg
В отношении Малькевича была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ограничения действовали с октября прошлого года. Формально депутат сохранял своё кресло в Законодательном собрании Санкт-Петербурга до недавнего момента. Однако теперь, в связи с подписанием контракта, он официально сложил полномочия.По данным следствия, Малькевич (наравне с другими фигурантами) подозревается в хищении бюджетных средств при организации работы волонтёрского центра. Сама сумма ущерба оценивается суммой более 40 миллионов рублей. Вину политик не признаёт.Что сейчас происходит на фронте: Новости с Запорожского направления передаёт "Дневник десантника"
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/56/1028385605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce5074756049392577588259395d62d2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкт-петербург, александр малькевич
Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
Петербургский парламентарий Александр Малькевич, который ранее проходил фигурантом по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Об этом 28 апреля сообщил спикер парламента Александр Бельский в своём телеграм-канале