Адмирал НАТО доверяет прибалтам, но продолжает их пугать "российской угрозой"

В НАТО заявили, что Россия будет пытаться восстановить границы Советского Союза. Об этом 27 апреля сказал председатель Военного комитета альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне

2026-04-27T11:05

"Безусловно, Россия — (угроза) номер один. Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде. Я имею в виду период до распада СССР", — заявил высокопоставленный натовский военный.На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о странах Балтии, адмирал ответил, что "не только они".Когда журналист возразил, что недавно официальные лица всех трех стран Балтии заявили, что не видят непосредственной угрозы "здесь и сейчас", адмирал ответил: "Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю".Ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл утверждения о планах Москвы напасть на страны НАТО "невероятной ложью". В Кремле подчеркивали, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении государств Балтии, а все заявления о "российской угрозе" используются альянсом для оправдания наращивания военного присутствия у границ РФ.Заявление адмирала Драгоне примечательно тем, что в НАТО признают: сами прибалтийские политики не видят непосредственной угрозы со стороны России. Однако, несмотря на это, альянс продолжает нагнетать напряженность и использовать риторику о "восстановлении СССР" для оправдания собственной милитаризации.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля.

