Адмирал НАТО доверяет прибалтам, но продолжает их пугать "российской угрозой"
В НАТО заявили, что Россия будет пытаться восстановить границы Советского Союза. Об этом 27 апреля сказал председатель Военного комитета альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне
Адмирал НАТО доверяет прибалтам, но продолжает их пугать "российской угрозой"

В НАТО заявили, что Россия будет пытаться восстановить границы Советского Союза. Об этом 27 апреля сказал председатель Военного комитета альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне
"Безусловно, Россия — (угроза) номер один. Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде. Я имею в виду период до распада СССР", — заявил высокопоставленный натовский военный.
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о странах Балтии, адмирал ответил, что "не только они".
"Мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге", — подчеркнул Драгоне.
Когда журналист возразил, что недавно официальные лица всех трех стран Балтии заявили, что не видят непосредственной угрозы "здесь и сейчас", адмирал ответил: "Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю".
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл утверждения о планах Москвы напасть на страны НАТО "невероятной ложью". В Кремле подчеркивали, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении государств Балтии, а все заявления о "российской угрозе" используются альянсом для оправдания наращивания военного присутствия у границ РФ.
Заявление адмирала Драгоне примечательно тем, что в НАТО признают: сами прибалтийские политики не видят непосредственной угрозы со стороны России. Однако, несмотря на это, альянс продолжает нагнетать напряженность и использовать риторику о "восстановлении СССР" для оправдания собственной милитаризации.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля.
