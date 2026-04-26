"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер
"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер
"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер
"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер
Михаил Афанасьевич о прототипах своих персонажей не писал и не говорил, что вполне естественно. Исключением является Воланд, у которого, по прямому указанию писателя, прототипов нет (что, конечно, неправда). Как правило, персонажи романа объединяют в себе черты нескольких людей, так что противоречия между булгаковедами легко объяснимы
"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер

Михаил Афанасьевич о прототипах своих персонажей не писал и не говорил, что вполне естественно. Исключением является Воланд, у которого, по прямому указанию писателя, прототипов нет (что, конечно, неправда). Как правило, персонажи романа объединяют в себе черты нескольких людей, так что противоречия между булгаковедами легко объяснимы
Если говорить о мастере, то первая версия, которая приходит в голову, касается автобиографического характера романа. Черт сходства несколько.
Во-первых, мастер описывается как "человек примерно лет тридцати восьми" – столько же было Булгакову, когда он начал работу над "Мастером и Маргаритой" в 1929 году. Кстати, ещё один камушек в пользу версии о том, что никакие конкретные датировки, кроме общего впечатления – между 1929 и 1938 годам, в романе не содержатся.
Во-вторых, мастер написал роман на непопулярную тему.
Это момент совершенно булгаковский – он написал роман со скандальным названием "Белая гвардия", который доставил ем множество неприятностей. Справедливости ради надо сказать, что неприятности были, в основном, следствием не самого романа, а производных от него – пьес "Белая гвардия / Дни Турбиных" и "Бег" (вторая заменила собой вторую и третью части задуманной писателем трилогии).
Ещё одна черта сходства – "Белая гвардия", так же как роман мастера, не была опубликована целиком при жизни писателя. Публикация состоялась в 1966 году ("пиратскую" версию, опубликованную в Риге в 1927 году, мы в расчёт не берём – там окончание было дописано на основе пьесы каким-то литературным негром).
Во-третьих, роман был жёстко раскритикован в прессе до такой степени, что мастер сошёл с ума (текст романа не позволяет в этом сомневаться: "стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами").
Та же самая ситуация была и у Булгакова – поставленные по пьесам спектакли получили большую и, в основном, ругательную прессу. Сам Булгаков в письме к советскому правительству писал:
"Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных – 298".
Описанные в "Мастере и Маргарите" личности критиков легко узнаются среди критиков Булгакова. Даже терминология одинаковая – сравните "пилатчину" и "булгаковщину".
Депрессия и нервные расстройства у Булгакова доходили до психоза – одно время он боялся сам выходить на улицу… С другой стороны, жалобы на усталость у него часто были синонимом активнейшей литературной работы.
В-четвёртых, отношения с женщинами.
У вероятно женатого (у него была жена, но из контекста не следует однозначно – развёлся он с нею или нет) мастера есть любовница – замужняя Маргарита.
Две основные "Маргариты" Булгакова – Любовь Белозерская и Елена Шиловская прежде чем стать, соответственно, второй и третьей женой писателя были его любовницами (вторая – замужней).
Второй прототип – литературный учитель Булгакова Н.В. Гоголь. Портрет мастера буквально списан с него: "бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос".
Опять же – сходная тематика произведений. Гоголю был присущ мистицизм и религиозные рассуждения. Евангелие он не переписывал, но религиозный подтекст есть в большинстве его произведений, включая, например, пьесу "Ревизор" – пред настоящим ревизором мы окажемся после смерти, а все ревизоры, с которыми нам дано столкнуться в жизни, – суть Хлестаковы…
Мастер сжигает роман в приступе душевной болезни – так же поступил и Гоголь со вторым томом "Мёртвых душ", о чём впоследствии сильно жалел (версия с приступом душевной болезни в этой истории тоже присутствует). Буквально на следующий день он говорил графу Александру Толстому, в московском доме которого провёл последние годы своей жизни:
"Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё. Как лукавый силён – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил... Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь всё пропало".
Кстати, мысль о том, что "рукописи не горят" Булгаков видимо тоже подчерпнул у Гоголя. Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, профессор кафедры сравнительной истории литературы ИФИ РГГУ Екатерина Дмитриева отмечает:
"У Гоголя было представление, что когда рукопись физически исчезает, то она оживает в сознании: происходит некий прорыв".
Другие версии маргинальны, но тоже имеют право на существование.
Борис Соколов считает, что образе мастера присутствуют черты Осипа Мандельштама. Возразить тут нечего – в образе мастера присутствуют черты вообще любого писателя, драматурга, поэта, который был на каком-то этапе гоним властью и окололитературной публикой. Тем более, что, как уже установлено, мастер стал мастером с подачи Сталина, который так назвал Мандельштама. Единственное "но" – поэт, будущий мастер, в романе появился до звонка Сталина Пастернаку
Альфред Барков видит прототипом мастера А.М. Горького. Его доказательства достаточно интересны, но не оставляют сомнений в том, что главным мотивом самого Баркова было представить версию: а) внутренне непротиворечивую; б) не как у всех. Непротиворечивая версия – чистой воды конспирология: подразумевается, что писатель писал один роман, имея в виду совершенно другой. Т.е., текст романа представляет собой шифр. Ну ладно, сотруднику КГБ Баркову – можно. Мы же отметим, что между признанным литературным авторитетом и первым главой Союза писателей СССР Горьким и маргинальным автором единственного романа некоторая разница всё же присутствует.
Забавно, что сторонники версии Баркова жалуются, что с ним никто не ведёт дискуссии по существу. Помилуйте – человек написал довольно объёмное исследование специально для того, чтобы шокировать уважаемую публику. Публика шокировалась. О чём тут спорить?
Ну и куча совсем уж маргинальных версий.
Иммануил Кант – не сам по себе "наш калининградский философ" (так его охарактеризовал один из российских губернаторов области), а Кант как персонаж романа – Иван Бездомный предлагал сослать его на Соловки и мастера действительно сослали куда-то в те края (в ранних редакциях сатана вытаскивает его не из психушки, а из лагеря).
Театральный художник Сергей Топленинов – только в том смысле, что он жил в знаменитом "подвальчике мастера" в Мансуровском переулке.
Фауст – и сам по себе (на это намекает Воланд говоря о возможности создать гомункула в его царстве, хотя у Гёте гомункула делал ученик Фауста Вагнер, но – не суть), и Фауст из неоконченного романа "Возвращения доктора Фауста" Эмилия Миндлина, который Булгаков разумеется читал – фрагмент был опубликован в альманахе "Возрождение" вместе с булгаковскими "Записками на манжетах". У Миндлина Фауст действует в начале XX века и живёт "в давней мастерской, в одном из переулков Арбата".
Мюллер из романа "Ангел Западного окна" Густава Майринка. Мюллер читает труд своего далёкого предка – алхимика XVI века Джона Ди (реальный исторический персонаж) и приходит к выводу, что он не только потомок, но и воплощение предка. Связь мастера с Иешуа из его романа – общее место в булгаковедении. Правда остаётся вопрос, был ли булгаковедом Булгаков…
С некоторым удивлением узнал, что среди прототипов оказался даже философ А.Ф. Лосев. Булгаков с ним, конечно, был знаком, но единственная черта схожести – академическая шапочка, которую Лосев действительно носил (говорили, что она же была символической скуфьей, поскольку философ принял тайный монашеский постриг). Ну так шапочку и сам Булгаков носил, при этом монашескую жизнь он вёл только в самом конце жизни по причинам чисто медицинским.
Ещё более забавно сравнение мастера с Григорием Сковородой – он, дескать, тоже был странником. Впрочем, если мы вспомним автоэпитафию Сковороды – "мир ловил меня, но не поймал" – то предположение становится не таким уж абсурдным: мастер действительно прячется от ненавистного ему литературного мира (в ненависти к нему признаётся герой "Театрального романа", но мастер с ним солидарен) в самых удивительных местах – то на балконе у Пилата, то в тюрьме, то в психушке, то в аду…
