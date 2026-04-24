Спички для гегемона. Как Трамп поджигает мир с выгодой для США

Спички для гегемона. Как Трамп поджигает мир с выгодой для США - 24.04.2026 Украина.ру

Спички для гегемона. Как Трамп поджигает мир с выгодой для США

Великий миротворец и президент США Дональд Трамп, как известно, опять привычно дуркует: объявил в войне с Ираном "бессрочное перемирие", но в частных беседах ограничил его двумя-тремя днями.

2026-04-24T17:30

2026-04-24T17:30

2026-04-24T17:31

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

А многие уверены, что новая эскалация войны на Ближнем Востоке и массированные удары США и Израиля могут начаться хоть завтра. Или в уже указанные 2-3 дня. Потому что министр обороны Израиля Исраэль Кац публично заявил, что его стране плевать на американские запреты на войну, и Цахал (армия обороны), все же верная союзничеству с Америкой, готова воевать немедленно. И потому, что США всегда и традиционно используют переговоры, как лживую информационно-дымовую завесу перед предстоящими ударами.По мнению многих обозревателей, в этом же ключе стоит рассматривать и разговоры о том, что США-де в предыдущие недели войны израсходовали стратегические запасы вооружений, на восстановление которых могут уйти годы. США банально врут, чтобы успокоить общественность тем, что, мол, без оружия не готовы воевать. Успокоить в первую очередь Иран, пустить туман в глаза генералам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвлечь их внимание на информсимулякры и манипуляции. КСИР, слава Аллаху, ложь американцев спинным мозгом чует – научен уже…И всем тоже должно быть понятно: на самом же деле Трамп использует разговоры о бессрочном перемирии исключительно, как прикрытие для своих подлинных планов. Планов войны и разжигания хаоса не только на Ближнем Востоке, но и в других важных регионах мира, чтобы таким образом обеспечить новую или, если хотите, в видоизмененном виде вернуть гегемонию США на планете.Выбор у Трампа сегодня не велик: либо он признает свое поражение в войне с Ираном, либо ведет войну до победного конца. Точнее – любого, но такого, чтобы только США не признали голозадым проигравшим лузером.В первом случае репутационные потери США будут практически невосполнимы и некомпенсируемы. Скорее всего, в свете возвышения Китая и усиления мощи России, уже навсегда. "Акела промахнулся" – это приговор гегемонии США: их по старинке еще будут долго бояться, но вот еще и уважать – уже никогда.Впрочем, уважение США всегда нужно было, как зайцу стоп-сигнал. Деньги они любят больше, даже сильнее всего. Но тут ситуация покруче – со временем американцам могут перестать давать и деньги, если США окончательно утратят привлекательность.Вот Трамп сегодня и выбирает второй путь – хочет вести войны, чтобы сохранить за Америкой эту привлекательность и притягательность. И тем самым, повторюсь, сделать заявку на новую гегемонию, поддерживая реноме сильно и спокойного лидера.Как? Очень просто – в мире так называемых длинных войн, в которые, по мнению многих, планета сейчас вступает в самых разных регионах, а также вселенского хаоса, вызванного военным противостоянием, только США должны оставаться островком или даже зоной стабильности и покоя. Такой территорией, куда бы за спокойным развитием стремились бы капиталы и ресурсы со всего мира.И Трамп сегодня, как отметили многие, все это и создает, действуя откровенно, но двояко. Одной рукой, согласно доктрине Монро, переиначенной в "доктрину Донро", он максимально защищает две Америки между Атлантикой и Тихим океаном, делая их спокойной вотчиной США, максимально защищенной американским военным могуществом от любого посягательства. Плюс, конечно же, американский контроль за производством, ресурсами и логистикой, за что США будут и уже получают отдельную плату. Как, например, за Панамский канал, кратчайшим путем соединяющий два океана.Другой рукой Трамп сеет войны и хаос по всему миру, еще и наживаясь при этом путем продажи американского оружия в зоны конфликтов. Кроме этой прибыльной торговли оружием, Трамп предлагает остальному миру американские углеводороды, технологии, кредиты, а также – и это главное! – место, где заинтересованные в стабильности деловые люди из разных стран планеты могли бы развивать свое производство, перенося его в США.А двумя руками вместе Трамп, работая на двух указанных выше направлениях одновременно, убирает с дороги и старых друзей, и новых врагов, которые так или иначе уже являются, или могут стать конкурентами США!Обкатывать новые подходы и спички для разжигания бойни начал с Европы, где коллективный трансатлантический Запад спровоцировал Россию на специальную военную операцию (СВО) по обсечению собственной безопасности и превратил ее в полноценную войну.До Трампа прежние администрации США вели войну и поддерживали Украину, чтобы нанести стратегической поражение России в рамках ее глобального сдерживания и максимального ослабления. США практически безвозмездно финансировали войну украинских неонацистов. И делали это вместе с Европой, на поддержку Украины потратив сотни миллиардов долларов и евро.Деньги на Украине, благодаря коррупции и разворовыванию, ушли, как в бездонную прорву, и не принесли никаких результатов. И Трамп изменил парадигму – буквально за месяцы он вывел США из непосредственного участия в европейской войне, но превратил ее в сделку, прибыль от которой пошла за Атлантику.США теперь поставляют на Украину на войну только разведданные и оперативное руководство боями. А вот оружие они теперь продают Европе за звонкую монету. И Европа вызвалась воевать сама, сделав ставку на войну, как на единственное средство экономического возрождения через восстановление своего военно-промышленного комплекса до 2030 года.На эти цели запланировано выделение почти один триллион (800-900 млрд евро), что будет идти параллельно превращению Евросоюза, задуманного как экономическое сообщество стран, в военно-политический союз, действующий параллельно с НАТО. Со своей армией, отраслями ВПК, производством военного оборудования и оружия, военной логистикой и т. д.Параллельно США, создавая более выгодные льготные и прочие условия для ведения бизнеса у себя дома, фактически переманивают за Атлантику всех, кто хочет производить и строить, но не воевать и разрушать. Это и называется "финансово-экономическое обезжиривание" Европы: оттуда в США ломанулись уже не только отдельные европредприятия, но и целые отрасли, вгоняя экономку Европы в стагнацию, за которой маячит и кризис. А вот в США – стабилизация с намеком на процветание…Но по-любому война в Европе выгодна и неонацистскому режиму, который на ней наживается, и Европе, форсирующей возрождение ВПК, и США, имеющим свой профит на продаже оружия.Более того, США, рассказывающие о своем желании замирить войну в Европе, легко могли бы прекратить ее, отказавшись поставлять разведданные ВСУ и оружие Европе. Но Трамп действует по-американски – в режиме сделки: ему выгодна война, и он поставляет данные ВСУ, как им воевать, а вот Европе может предложить оружие для Украины по завышенной цене.Благо дело, ЕС принял решение о выделении Киеву 90 млрд евро на два года – для войны и поддержания штанов. Так почему бы и Трампу не зачерпнуть из этой кормушки более полной пригоршней? Ждем повышения цен на американское оружие – это выгодно США экономически, а значит, Трамп свое поимеет. Он же бизнесмен…Причем что удивительно: милитаризованные Евросоюз и США в составе неуничтоженного НАТО всегда могут объединить усилия в борьбе с Россией – за ее ресурсы. Сначала стратегически сдерживать, а потом и вторгнуться, чтобы силой расчленить. Ну, в Европе есть Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, Эмманюэль Макрон с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером, которые по дурости своей считают, что такой сценарий возможен относительно России, если разложить ее изнутри. Подкормкой пятой колонны в России они тоже исподволь занимаются…Точно такая же картина и на Ближнем Востоке. Трампу там, собственно, и не нужна полная победа, с разгромом Ирана и лишением его суверенитета и шествием пленных иранский ксировцев под триумфальной аркой Трампа где-нибудь в Нью-Джерси или перед аллигаторами Флориды.Победой парадигмы Трампа будет то, что этот регион надолго окажется в состоянии геополитической турбулентности, а мир лишится поставок 30-40% углеводородов, заблокированных в Ормузском или Баб-эль-Мандебском проливах. США уже сейчас предлагают миру покупать нефть и газ у них, потому что этих углеводородов у них-де хоть завались.И опять же разрушены биржи, финансовые центры, дата-ячейки, центры разработки искусственного интеллекта, логистические кластеры и прочая современная инфраструктура, которая на Ближнем Востоке вырастала в конкуренты США. Теперь всего это уже надолго нет, а США банкуют. И Трамп может праздновать победу: он поджег, все вспыхнуло, а в США – как бы тишь да благодать, добро пожаловать, все заинтересованные в покое под сенью нового гегемона…Потом практически никто не сомневается, что на очереди у Трампа или его сменщиков в США – Китай и весь Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), где сейчас тоже сосредоточены и буйно развиваются основные производственные мощности, применяются новейшие технологии, ширятся бездонные рынки и потребляются средства с ресурсами.Создать в ИТР хаос и нестабильность – это в коренных интересах США и лично Трампа. И ничего личного – только бизнес, ибо хаос и турбулентность убирают или хотя бы ослабляют конкурентов и делают проблематичными любые сделки. Поэтому спровоцировать войну в Китае Трампу выгодно в первую очередь экономически, а уже потом политически – в этом сегодня уже не сомневается практически никто. Тем более что это записано и во всех военно-стратегических доктринах о безопасности США. А от войны в ИТР, кстати, тоже можно будет убежать именно в США……Ну, а для США возвращение всеобщей привлекательности, сосредоточение на своей территории значительных богатств, без которых будет лихорадить всю планету, возможность влиять на все происходящие процессы и будет означать гегемонию не мытьем, так катаньем. А то, что методы достижения искомого выглядят подлыми, циничными или безнравственными, никого уже не волнует. Эффективность выше морали – вот, похоже, лозунг новой гегемонии родом с "острова Эпштейна"…О других, весьма интересных аспектах политики Тампа - в статье Никиты Миронова "Прибыльное сумасшествие Трампа. Кто зарабатывает на войне, когда британцы и весь остальной мир нищают"

сша

европа

россия

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сша, европа, россия, дональд трамп, мерлин монро, урсула фон дер ляйен, ес, нато, впк, владимир скачко, весь скачко