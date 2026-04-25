Лучший украинский теннисист-юниор сменил спортивное гражданство
Лучший украинский теннисист-юниор Никита Белозерцев сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
17-летний Никита Белозерцев входит в число сильнейших игроков своего поколения, сообщили в Федерации тенниса Узбекистана.
Спортсмен решил сменить спортивное гражданство после скандала — год назад он отказался давать интервью на украинском, из-за чего подвергся критике со стороны соотечественников, а украинские журналисты тогда демонстративно ушли с пресс-конференции.
