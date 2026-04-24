Зверское самоубийство - 24.04.2026 Украина.ру

Финляндия рассматривает возможность разрешить ввоз ядерного оружия в страну и его хранение на национальной территории. В Хельсинки утверждают, что таким образом будет укреплена безопасность Финляндии, поскольку повысится цена нападения на неё. Так ли это?

2026-04-24T16:16

Даже наличие собственного ядерного орудия не является абсолютной гарантией безопасности, но цену нападения, безусловно, повышает. Актуальным является пример КНДР, утихомирившей Трампа во время его первого срока. Тогда президент США решил, что он сможет возродить величие Америки при помощи силового давления на Пхеньян. Трамп послал к берегам КНДР три АУГ. Но, как только корейцы недвусмысленно дали понять, что готовы применить ядерное оружие как по авианосным ударным группам (АУГ), так и по территории США, Белый дом решил, что с Ким Чен Ыном лучше вести переговоры. Переговоры успехом не увенчались, но с тех пор в США никто не вспоминает о КНДР и не пытается угрожать ей.Теоретически этот пример должен подтвердить правоту Финляндии. Но КНДР располагает собственным ядерным оружием и средствами доставки, а финны собираются разместить на своей территории чужое. Потенциальный противник КНДР (США) находится за тридевять земель от неё. Конфронтация может начаться только по инициативе США (у КНДР нет возможности перебросить к американским берегам крупную группировку войск и организовать вторжение в США). У КНДР также недостаточно межконтинентальных носителей, чтобы нанести США обезоруживающий удар.То есть, корейские ядерные силы являются силами сдерживания и выполняют чисто оборонительную функцию, защищая страну от потенциальной агрессии США и их союзников. Корейцы сами контролируют ядерное оружие и сами решают когда и как его применять.Страна, размещающая на своей территории чужое ядерное оружие становится заложником собственника этого оружия. Именно собственник решает, когда и против кого будет применено его оружие. Того же, кто предоставил территорию под его размещение, в лучшем случае, если успеют, предупредят о грядущем применении. Но не факт, что успеют.Ядерные бомбы США находятся в Германии и в Турции, а российские ядерные комплексы средней дальности "Орешник" были недавно размещены в Белоруссии. Причём президент Белоруссии заявлял, что российское ядерное оружие укрепит безопасность Белоруссии, а турки и немцы не собираются требовать от американцев вывезти свои ядерные бомбы домой. Так почему же мы сомневаемся в том, что в конкретном финском случае чужое ядерное оружие укрепит безопасность Финляндии?Американское ядерное оружие в Германии и в Турции было размещено ещё в шестидесятые годы, в рамках противостояния НАТО/СССР. Тогда и СССР размещал ядерные ракеты в союзных странах, в том числе в Восточной Европе (в государствах-членах ОВД). Размещение ядерного оружия на передовых рубежах было общим стратегическим принципом США и СССР и никак не увеличивало и не уменьшало безопасность тех стран, в которых оружие было размещено, так как и Вашингтон, и Москва исходили из того, что гипотетическое военное столкновение между ними, автоматически включит в войну и их союзников, ядерные удары по территориям которых будут наносится в рамках общей стратегии, независимо от наличия или отсутствия на их территориях ядерного оружия.Российское ядерное оружие на территории Белоруссии появилось как ответ на неоднократные военные угрозы Минску, исходившие от европейских стран НАТО. Размещение на её территории ракет средней дальности стало демонстрацией готовности России вступить в войну с НАТО в случае нападения на Белоруссию (хотя бы для защиты своих ядерных комплексов).Финляндии Россия ни разу не угрожала вторжением. Учитывая размер финской территории, её слабую заселённость, крайне сложную местность (леса, озёра, болота), а также отсутствие на территории Финляндии значимых целей, даже после её вступления в НАТО, для России было невыгодно наносить первый удар. Занятие Финляндии потребовало бы большого количества войск для контроля территории, а также большого расхода артиллерийских и авиационных боеприпасов (включая БПЛА) для подавления сопротивления. При этом единственное преимущество заключалось бы в том, что граница отодвигалась от Санкт-Петербурга. На положении Калининграда это не сказалось бы никак, а флот получил бы лишь относительную свободу действий в Финском и Ботническом заливах, так как акватория всё равно контролировалась бы из Прибалтики и с побережья Швеции. В общем, "завоевание Финляндии" потребовало бы от России неоправданно большого расхода ресурсов, совершенно неадекватное результату, тем более что затем возникла бы проблема её удержания.Лучше всего безопасность Финляндии гарантировал её нейтралитет. После вступления в НАТО опасность для Хельсинки представляла не Россия, а союзники Финляндии по НАТО, пытавшиеся при помощи провокаций превратить Балтику в арену войны. Но даже в этом случае, России было выгоднее прорубить коридор в Калининград через Прибалтику, а затем просто ждать, когда остальная Европа созреет для заключения мира на условии признания новых территориальных реалий. Захватывать финские леса и болота смысла не было.Но, если в Финляндии будет размещено ядерное оружие, ситуация коренным образом изменится. США пока не планируют выдвигать свои ракеты к российским границам, поэтому наиболее вероятным является размещение на финской территории французских ядерных крылатых ракет дальностью шестьсот километров, носителями которых являются специально оборудованные истребители Rafale. Сейчас единственная эскадрилья таких самолётов базируется во Франции. Но в рамках принятия на себя Парижем ответственности за ядерное прикрытие Европы (вместо США) эту эскадрилью планируется рассредоточить (по одному-два самолёта) по аэродромам различных европейских стран, поближе к российским границам.Предполагается, что таким образом удастся резко уменьшить уязвимость самолётов, которые сейчас могут быть уничтожены одним единственным ядерным зарядом небольшой мощности (10-15 килотонн), а также увеличить глубину потенциального удара по российской территории. Понятно, что вместе с самолётами будет размещаться и инфраструктура (ремонтная база и ударный потенциал – ядерные ракеты).Польша уже заявила о готовности предоставить инфраструктуру для реализации данных планов, а также сообщила о своём желании совместно с Францией работать над национальной ядерной и космической программами военной направленности. Заявление Финляндии о готовности разместить ядерное орудие на своей территории из той же оперы, что и польские ядерные планы. Хельсинки не столь амбициозен, как рвущаяся в космос Варшава, но явно готов поддержать планы Парижа по замене американского ядерного зонтика над Европой французским.Парижу подобное выдвижение его ядерных сил на передовые рубежи к российским границам, безусловно выгодно. Во-первых, они таким образом имеют больше шансов нанести России реальный ущерб. Во-вторых, целью российских ядерных ракет станет не только Франция, но и те страны, на территориях которых будут базироваться французские носители ядерного орудия и ядерные арсеналы. Как минимум часть ударного потенциала будет отвлечена от Франции на другие цели.Вот только что это даёт Финляндии? От сухопутного или морского вторжения с любого направления, равно как от авиаударов обычными средствами поражения она надёжно защищена самой природой. Как уже было сказано, её невыгодно как захватывать, так и пытаться вбомбить в каменный век – расход ресурсов слишком велик по сравнению с возможными бонусами. Но вот ядерные удары по местам базирования и возможным запасным аэродромам (в том числе по гражданским аэропортам, способным принимать самолёты-носители ядерного оружия) становятся неизбежными. При этом радиус поражения относительно слабого ядерного заряда (10-15 килотонн) на порядки превышает мощность обычной бомбы (даже весом 3-5 тонн). 10-15 килотонн – мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, но сегодня заряды такой мощности относятся к тактическому оружию. Десяток-полтора подобных зарядов уничтожат все относительно крупные города Финляндии, имеющие собственные аэропорты, а также базы, на которых будут размещены самолёты-носители ядерного оружия и места его хранения. Потери среди населения составят до миллиона человек. Составили бы больше, но Финляндия не является густонаселённой страной и города в ней небольшие. Но для финских пяти с половиной миллионов населения, миллион потерь – это очень много.Не буду утверждать, что в результате Финляндия вообще исчезнет с карты мира, но ущерб будет катастрофическим, а для восстановления страны понадобятся десятилетия и существенная внешняя помощь. При этом после даже ограниченной ядерной войны между Россией и Европой, развязыванию которой сейчас способствует Финляндия, всем будет чем заняться у себя дома, так как ущерб будет нанесён всем. Помощь может прийти только после того, как соседи восстановятся сами, то есть лет через десять минимум, а то и гораздо позже. Продержится ли столько постядерная финская государственность – вопрос, ответ на который будет скорее негативным, чем позитивным.Таким образом финская ядерная инициатива не только не укрепляет безопасность Финляндии, но наоборот создаёт новые опасности. Если до неё Хельсинки мог надеяться, что любая конфронтация на Балтике его существенно не затронет, то в случае реализации ядерной инициативы Финляндия гарантировано становится целью для российских ракет. Небольшого их количества, но вполне достаточного для того, чтобы выключить Финляндию из глобальных политических процессов надолго, если не навсегда.Такова особенность ядерного оружия. Это не оружие завоевания, а оружие массового поражения. Раньше говорили массового уничтожения, зря заменили термин, "уничтожение" звучало доходчивее.

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

