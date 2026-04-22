https://ukraina.ru/20260422/fantastika-v-zayavleniyakh-zelenskogo-prikrytaya-khamstvom-1078167416.html

Фантастика в заявлениях Зеленского, прикрытая хамством

Фантастика в заявлениях Зеленского, прикрытая хамством - 22.04.2026 Украина.ру

Фантастика в заявлениях Зеленского, прикрытая хамством

Зеленский за последнюю неделю отметился серией максимально антитрамповских пассажей, причём в такой манере, в какой сегодня мало кто на Западе позволяет себе говорить о действующем хозяине Белого дома.

2026-04-22T10:57

2026-04-22T10:57

2026-04-22T11:37

украина

киев

европа

трамп и зеленский

дональд трамп

джаред кушнер

сенат

ес

впк

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077672164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3ac0155b51b2d4bf11973b64a74de0a.jpg

Просроченный президент Украины явно почувствовал слабость и уязвимость Трампа, увязшего в Иране, и решил, что момент для дерзости более чем подходящий. Впрочем, Трамп во многом сам довёл ситуацию до подобного состояния, не решившись закрыть украинский вопрос ещё в феврале (ну ладно, в первом полугодии) 2025 года. Теперь этот "наполеончик" его персональная головная боль. Важно тут другое. Зеленский со своим апломбом, гордыней, и неадекватностью всё глубже превращается в проблему уже не только для России и Европы, но и для самих украинцев. Хотя, если быть честными, он стал ею уже давно.Разберём новые откровения криворожского пианиста по пунктам. Начнём с откровенного антитрамповского хамства, прежде всего вот с этого высказывания: "Например, США говорят президент Трамп, президент Трамп. … Президентом Трамп будет еще 2,5 года. А что мы будем делать потом?" Вот так вот!Вообще два с половиной года в американской политической системе это весьма солидный срок. Но Зеленский уже сейчас фактически записывает Трампа в хромые утки, явно исходя из грядущих выборов в Конгресс, которые пройдут этой осенью, в ноябре, и на которых, совершенно точно, республиканцы потеряют не только Палату представителей, но и Сенат. Однако самое любопытное в этой реплике даже не прогноз, а местоимение "мы".То есть "что мы будем делать потом?" Это, ведь, значит что Зеленский не просто комментирует американские расклады, а прямо видит себя и через два с половиной года во главе Украины, как нечто само собой разумеющееся. А, вот это уже проблема. На месте узников концлагеря Украина я бы пришел в ужас от подобной перспективы.Еще Зеленский крайне жёстко и уничижительно прошёлся по ближайшему окружению Дональда Трампа, по Уиткоффу и Кушнеру. Напомню, Кушнер это зять Трампа, а Уиткофф один из его самых близких друзей и политических доверенных лиц. Вот цитата: "Из визита Уиткофа и Кушнера в Киев не стоит делать сенсацию. Это нужно не нам, а им". Ничего себе тональность.И там же он продолжил, что очень некорректно им, то есть Кушнеру и Уиткоффу, лететь в Москву, но на обратном пути никогда не заезжать в Киев. Иными словами, уровень самомнения персонажа уже таков, будто представители американского президента обязаны согласовывать маршруты с Банковой и отчитываться за каждую остановку.Чуть ранее, рассуждая о скорой политической кончине Трампа, а возможно, как некоторые считывают между строк, и о его реальной кончине, он снова заявил, что не намерен выводить армию из Донбасса. То есть по ключевому вопросу переговорной повестки Киеву снова нечего предложить, кроме привычного отказа.Это означает, что возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, если он вообще состоится, рискует превратиться в абсолютно пустую поездку. Напомню, первоначально их прибытие планировалось ещё на вечер 15 апреля, однако затем визит был отменён или перенесён. И после подобной риторики возникает вполне рациональный вопрос, зачем американцам вообще ехать в Киев? Не удивился бы, если бы в день визита Зеленский внезапно оказался "уставшим, спящим, занятым государственными делами", а гостям предложили бы побеседовать, например, с Михаилом Подоляком.Затем, в том же интервью, Зеленский включил режим почти гоголевской маниловщины на полную мощность и возвестил: "Украина не ищет альтернативу Европейскому союзу, но союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы ЕС самым сильным в мире". В каком именно измерении этот союз сделал бы Европу сильнейшей в мире, в военном, экономическом или жанре политической фантастики, Зеленский, разумеется, не уточнил. Впрочем, возможно, и уточнять было нечего. Президент (пока ещё) Украины всё заметнее существует в параллельной политической реальности, где бесконечно рисуются новые альянсы, великие коалиции и геополитические конструкции, имеющие всё меньше отношения к действительности.На практике же за всей этой бравадой скрывается куда более простая и приземлённая вещь. Киевская власть пытается компенсировать ухудшающееся положение громкими заявлениями, демонстративной фрондой в адрес Вашингтона и новыми воздушными замками о будущих союзах. Но чем громче звук этих деклараций, тем заметнее пустота за ними. Чем выше градус позы, тем очевиднее дефицит реальных ресурсов, возможностей и стратегических ходов. И именно это сегодня является главным содержанием всей новой риторики Зеленского.А вот самым опасным из сказанного Зеленским для бидолашных гречкосиив прозвучало следующее: "Как бы больно это ни звучало для наших людей, но сегодня мы — фортеця для всей Европы". На первый взгляд это очередная пафосная декларация, рассчитанная на внешнюю аудиторию и аплодисменты европейских кабинетов. Но если вникнуть в смысл, сказано было куда больше, чем, возможно, хотел сам криворожский пианист. По сути Зеленский окончательно лепит из Незалежной страну как частную военную компанию.Такую себе Запорожскую Сечь 2.0, только уже без романтики, без "пропалых грамот", без идеологии. Государство, сведённое к функции - обслуживать интересы глобалистской Европы, старых колониальных хищников, в их прокси-конфликтах, в их геополитических авантюрах, в их борьбе за влияние и ресурсы.И самое показательное, что Зеленский практически прямо это и проговаривает. Мы фортеця. А фортеция это не субъект, не самостоятельный игрок и не равноправный союзник. Фортеция это инструмент. Буфер, который должен гореть, пока за его спиной кто-то продолжает нормальную жизнь.Причём инструмент монофункциональный. Военный. Милитарный. Однозадачный. И отсюда вытекает вся дальнейшая логика. В такой стране образование нужно лишь в объёме, необходимом для подготовки кадров под войну. Наука полезна лишь там, где обслуживает ВПК, разведку, дроны, связь, технологии поражения. Медицина превращается прежде всего в военную хирургию, реабилитацию, протезирование и санитарное сопровождение фронта. Социальная сфера как таковая становится ненужной обузой, которую поддерживают (если поддерживают) по остаточному принципу.Если посмотреть на бюджетные приоритеты Украины сегодня, то значительная часть этой модели уже реализуется. Деньги уходят прежде всего на войну. Всё остальное финансируется в формате латания дыр, внешними кредитами и временными схемами выживания. То есть речь идёт не о прогнозе, а о процессе, который уже идёт.В такой стране ЧВК-государстве не может существовать нормальное правовое поле, привычное для обычного мира. Потому что право там неизбежно подчиняется военной целесообразности. Если нужен набор в армию, значит он проводится так, как это делает ТЦК, через облавы, давление, страх и бусификацию. Если нужно сохранить численность армии, значит границы должны быть наглухо закрыты, чтобы люди не могли сбежать от этой роли живого ресурса.Если требуется дисциплина, усиливается контроль. Если не хватает денег, урезается гражданская жизнь. Если растёт усталость общества, включается пропаганда о священной миссии. Всё это абсолютно логично для модели государства-ЧВК. И абсолютно губительно для нормального государства.Поэтому Украина, оставаясь, как утверждает Зеленский, фортецей для всей Европы, может существовать только в нынешней форме закрытого, затхлого, милитаризованного гетто.Ну и финализируя, снова о Дональде Фредовиче Трампе. Даже в нынешней ситуации, и даже в сценарии, при котором он с треском проигрывает выборы в Конгресс и теряет контроль над одной или обеими палатами, у него всё равно остаётся немало инструментов давления персонально на Зеленского. Американская система устроена так, что формальное ослабление президента далеко не всегда означает утрату реальных рычагов влияния, особенно во внешнеполитических и силовых вопросах.Даже если вынести за скобки персональные санкции, возможные антикоррупционные расследования, уголовные сюжеты или любые другие неприятные для Банковой истории, остаются куда более приземлённые и болезненные механизмы воздействия. Достаточно одной угрозы отключения Украины от Starlink, чтобы вооружённые силы Украины оказались у порога тяжелейшего кризиса, а может и катастрофы.При этом необходимо помнить, что Украина Зеленского и весь киевский режим по-прежнему максимально зависимы от Соединённых Штатов в вопросах вооружений, поставок боеприпасов, разведданных, обслуживания сложных систем, логистики, обучения персонала, планирования операций и целого ряда других направлений, без которых нынешняя военная конструкция просто не функционирует в прежнем режиме.То есть, при всей браваде Банковой, при всей демонстративной фронде и публичной резкости, зависимость остаётся почти системообразующей. Именно поэтому особенно странно выглядит манера, в которой Зеленский позволяет себе говорить о Трампе и его окружении. По сути люди, существующие во многом за счёт американского ресурса, демонстративно кусают руку, с котрой кормятся.А по факту, что тут скажешь? Если Дональд Фредович действительно так любит, чтобы об него публично вытирали ноги, то это уже вопрос к самому Дональду Фредовичу. Он сам чудит. И отворачивает от себя даже верных ему людей. Сейчас даже внутри MAGA заметно охлаждение к Трампу. Что уж говорить про упырей киевского режима.Но, кто ему, Трампу, как говорится, доктор? Он сам создал ситуацию, в которой зависимые партнёры перестали бояться и начали хамить. Но это вовсе не означает, что последствия не наступят позже. Иногда они просто приходят с задержкой.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, европа, трамп и зеленский, дональд трамп, джаред кушнер, сенат, ес, впк, мнения, весь павлив, михаил павлив, украина.ру