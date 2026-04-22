Уроки прошлого: что такое МПВО и как это работало

Сейчас, в условиях, когда наиболее населённая часть России находится под угрозой украинских ударов в России особое внимание уделяют гражданской обороне и даже внедряют элементы негосударственной ПВО. А как обстояло с этим дело в СССР? Было ли там что-то такое? Было. Называлась эта служба местное ПВО. Старшее поколение о её работе наверняка читало

2026-04-22T16:00

история

история ссср

москва

ссср

россия

иосиф сталин

нквд

пво

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Иногда ночью мы с подружкой дежурили на крыше – тушили "зажигалки", сброшенные с вражеских самолётов. Нужно было взять "зажигалку" длинными щипцами и положить её в бочку с песком, быстро засыпать, залить водой. А бомба крутится по плоской крыше, как юла, разбрасывает искры, будто бенгальские огни*. Страшно было, не скрою… Так не один пожар мы, девчонки, предотвратили".Это из интервью Зои Лесиной челябинской газете "Милосердие и здоровье", опубликованного в 2015 году. В советские времена такие рассказы – и в виде интервью, и литературные, публиковались во множестве. Уж очень много народу участвовало в защите городов. Например, на крыше дома писательского кооператива "Вдохновение" в Лаврушинском переулке с щипцами дежурил поэт Борис Пастернак. В Москве за время войны было потушено около 40 тысяч зажигательных бомб.Это только один из аспектов работы МПВО, являвшейся элементом не столько ПВО, сколько гражданской обороны. Разница между ПВО и МПВО:- по функционалу – первая активно противодействовала вражеской авиации в небе, вторая же минимализировала разрушения на земле;- по организации – первая входила в состав Вооружённых сил, вторая же организовывалась местными органами власти под руководством военных организаций.МПВО была создана 4 октября 1932 года – в России этот день отмечается как День гражданской обороны. Первоначально МПВО относилось к Народному комиссариату по военным и морским делам / Народному комиссариату обороны (НКО). В 1940 году, в связи со сменой руководства НКО, была проведена проверка и установлено, что армейскому командованию некогда заниматься МПВО. Тогда его переподчинили НКВД, в котором было создано Главное управление МПВО. В краях и областях были созданы управления МПВО, а в городах – штабы в составе аппарата горисполкомов. В оперативном отношении МПВО оставалась подчиненной руководству района ПВО, от которого она получала приказы и распоряжения на развертывание сил и средств, подачу сигнала воздушной тревоги. НКО также обеспечивало передачу в МПВО мобилизованного личного состава и техники.С 19 ноября 1940 по 19 ноября 1949 года ГУ МПВО НКВД возглавлял генерал-лейтенант Василий Осокин (до того он командовал Пограничными войсками). В сентября 1943 года своё управление МПВО было создано в Народном комиссариате путей сообщения (НКПС).МПВО включало две составляющие.С одной стороны – военизированные части, укомплектованные срочнослужащими (как правило – старших возрастов) и добровольцами (особенно много было женщин и девушек), создававшиеся по линии НКО. Подразделения МПВО от взводов до бригад имели несколько специализаций – противовоздушной обороны, оповещения и связи (именно они занимались голубями), химзащиты, инженерные, аварийно-спасательные, противопожарные, медицинские.С другой стороны – гражданские добровольческие формирования, создаваемые органами местного самоуправления.Группы самозащиты формировались по месту жительства – люди в них дежурили в свободное от работы время. Одна группа (на 100-300 работающих или 200-500 жителей) состояла из 6 звеньев – противопожарного, противохимического, аварийно-восстановительного, медико-санитарного, убежищ и укрытий, охраны общественного порядка. На базе милицейских участков формировались участки МПВО со своими командами численностью 400-450 человек.Объектовые группы МПВО создавались на предприятиях. Предприятия были разделены на три группы в зависимости от их важности – 1 и 2 категорий и вне категорий. На объектах 1-й категории вводились должности заместителей начальников по МПВО, отделы и службы МПВО.Впервые работа МПВО в боевых условиях была опробована в Ленинграде во время "Зимней войны" 1939-40 годов – город не бомбили, но был осуществлён режим полной светомаскировки, развёрнуты подразделения МПВО общей численностью 163 тыс. человек. Была подготовлена служба наблюдения за воздушной обстановкой, создано более ста высотных наблюдательных пунктов, оборудовано около 1200 бомбо- и газоубежищ. Проведённая тогда работа существенно облегчила работу МПВО города во время Великой Отечественной войны. К сожалению, ленинградский опыт не был масштабирован в масштабах страны, но это касается всего опыта "Зимней войны" в целом.Впрочем, ленинградский опыт был учтён в Москве – туда по распоряжению Сталина был командирован председатель Мосгорисполкома (мэр на наши деньги) Василий Пронин – именно для ознакомления с работой МПВО. Позже он писал:"Москва два последних года усиленно готовилась к МПВО. В городе развернулись большие работы по строительству бомбоубежищ, по приспособлению метрополитена и коммунальных предприятий к обслуживанию населения во время воздушных налётов, обеспечивалось централизованное выключение освещения".За два предвоенных года в Москве дополнительно было построено убежищ на 50 тыс. человек. Всего перед началом войны, защитные сооружения города позволяли укрыть до 680 тыс. человек (к концу 1941 года – уже 1,6 млн, что в то время составляло больше половины населения Москвы). Было оборудовано 235 наблюдательных пунктов, а также создана надежная система оповещения населения о воздушной опасности. В новых домах с 1938 года оборудовались укрытия в подвалах, а на крышах проектировались наблюдательные башенки.По программам МПВО в столице обучали всё население в возрасте от 16 до 55 лет. Только в 1939 году провели почти шесть тысяч учений разного уровня – вплоть до участковых (первое общегородское учение было проведено 24 июня 1941 года).Активизировалась работа по формированию МПВО с началом войны. 2 июля 1941 года было утверждено Постановление СНК СССР "О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне". Обучение правилам безопасного поведения и действиям по уничтожению зажигательных бомб стало обязательным для граждан в возрасте от 16 до 60 лет.К концу 1941 года в СССР было создано более 80 тыс. групп самозащиты МПВО (более 5 млн человек) и дополнительно обучено около 40 млн человек (это, на минуточку, пятая часть населения страны). Более 1 млн человек привлечено к строительству укрытий и убежищ, в результате к концу 1942 года вместимость бомбоубежищ возросла от 1,2 до 66,7 млн. человек. В 600-километровой зоне от линии фронта был введен режим полной светомаскировки (за это тоже отвечало МПВО).При этом к началу 1944 года штатная численность МПВО была всего 222 тыс. человек – остальные временно привлекаемые граждане.Только в одной Москве были развёрнуты 25 батальонов МПВО, 4 аварийно-восстановительных полка и противопожарный полк. Всего - больше 40 тыс. человек. В оперативное подчинение начальника МПВО Москвы перешёл 3-й инженерно-противохимический полк МПВО НКВД СССР. Всего к МПВО в столице было привлечено 650 тыс. человек, включая Пастернака, но, видимо, не включая Владимира Высоцкого, предоставившего для защиты Москвы "мой песок и дырявый кувшин", как он пел в "Балладе о детстве".По официальной советской статистике за время войны бойцы МПВО:- разместили в убежищах и укрытиях более 25,5 млн. человек;- ликвидировали более 10 тысяч пожаров и 77 тысяч загораний;- обезвредили более 430 тысяч невзорвавшихся авиабомб, более 3,7 тысячи снарядов и мин;- разминировали территории площадью 96 тыс. га;- восстановили более 15 тысяч зданий, 250 объектов промышленного значения, 205 мостов, более 545 тысяч квадратных метров дорог;- оборудовали более 200 узлов связи, более 3,5 тысячи электрических сирен и 4,5 тысячи динамиков;- оказали помощь более 136 тысячам раненых и пострадавших;- снайперами войск МПВО уничтожено 2 тысячи немецких солдат и офицеров.Занимались части МПВО маскировкой и созданием ложных целей. Особенно активная работа была проведена в Москве, где работами руководил любимый архитектор Сталина академик Борис Иофан. Кремль был декорирован таким образом, что выглядел как жилой квартал. Купола соборов были закрашены тёмной краской, звёзды на башнях зачехлены, на кремлёвских стенах появились ряды окон, а сами зубцы укрыли фанерными конструкциями, имитировавшими крыши. Излучину Москвы-реки забили баржами и плотами с ложными сооружениями, покрыв их маскировочными сетями. На Красной площади и Моховой разбили огороды. Всё это сделало профиль города неузнаваемым и треть немецких фугасных бомб были сброшены на ложные цели.Привлекались войска МПВО и к строительству укреплений. Например, 3-й инженерно-противохимический полк войск МПВО НКВД на ближних подступах к Москве поставил больше 8 тыс. противотанковых и противопехотных мин, 70 крупных фугасов, заминировал 29 мостов и устроил 500 метров лесных завалов.За время войны 2 тысячи военнослужащих и вольнонаёмных сотрудников частей и городских формирований МПВО получили ордена и медали СССР, стали Краснознамёнными Ленинградская МПВО, 4-й и 7-й полки, 12-й, 15-й и 16-й батальоны войск МПВО.Среди награждённых – люди совершившие действительно поразительные подвиги. Например, здание ленинградского почтамта было спасено благодаря действиям рядового 4-го инженерно-противохимического полка МПВО Александра Белавина, который 7 ноября 1941 года до последнего укреплял земляной бруствер, предназначенный для отвода ударной волны бомбы с часовым механизмом взрывателя. Он был награждён орденом Ленина посмертно, на здании почтамта размещена мемориальная доска…Работа МПВО продолжалась и после войны – за 1945-54 годы было обнаружено, обезврежено и уничтожено ещё около 90 тысяч неразорвавшихся авиабомб и снарядов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1955 года 37 офицеров, сержантов и солдат частей МПВО были награждены орденами и медалями.В 2002 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник бойцам Ленинградского МПВО НКВД.Как видим, масштаб проведённых мероприятий был огромный. Сейчас пригодно далеко не всё из использованного тогда, но в приграничных регионах России много из тогдашнего опыта уже применяется. Ключевое отличие состоит в том, что сейчас "частное" ПВО, вроде "БАРС-Курск" уже не гражданская оборона, поскольку имеет возможности вести непосредственную борьбу с вражескими БПЛА. Во время войны подразделения МПВО были вооружены, но специализированных средств ведения зенитного огня не имели.* Корпус немецких зажигательных бомб B-1E, B1.3E и B2EZ (цифра в индексе – вес в кг.) изготавливался из электрона – магний-алюминиевого сплава, который сам горел, разбрасывая искры.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

