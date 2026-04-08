Старт "днепропетровского клана". 60 лет со дня избрания Л.И. Брежнева на пост генсека КПСС

Старт "днепропетровского клана". 60 лет со дня избрания Л.И. Брежнева на пост генсека КПСС - 08.04.2026 Украина.ру

Старт "днепропетровского клана". 60 лет со дня избрания Л.И. Брежнева на пост генсека КПСС

Даже на фоне тотальной декоммунизации, в результате которой оценки всех деятелей советского периода упали, самым популярным на Украине (да и, наверное, в целом на территории бывшего СССР) остаётся Леонид Ильич Брежнев. Что не удивительно – при нём сочетались максимум социальных достижений советского строя и имперской мощи

2026-04-08T08:00

2026-04-08T08:00

2026-04-08T08:00

история

история

история украины

история ссср

леонид брежнев

днепропетровск

ссср

усср

константин черненко

кпсс

8 апреля 1966 года Леонид Брежнев стал генеральным секретарём ЦК КПСС. Восстановление сталинской должности генерального секретаря (взамен первого секретаря, появившегося после смерти Сталина) стало сигналом того, что Брежнев основательно укрепился на вершине и пришёл всерьёз и надолго.18-летнее правление Брежнева стало вторым по длительности в советской истории после сталинского.Как и у многих представителей его поколения, стремительная карьера Брежнева состоялась благодаря политическим репрессиям 1937-1938 годов. Партийная номенклатура как высшего, так и среднего уровня значительно поредела, и потребовалось выдвинуть на их посты новые кадры.Брежнев, которому едва перевалило за 30, спокойно работал директором металлургического техникума в Днепродзержинске, затем инженером на металлургическом заводе и вдруг оказался в рядах партийной номенклатуры.Помогли личные связи.Константин Грушевой, с которым они подружились ещё в институте, в 1938 году был назначен первым секретарём Днепродзержинского горкома и взял товарища к себе. Вскоре Грушевого переместили уже в Днепропетровский обком, где он стал вторым секретарём, а Брежневу помог стать заведующим одного из отделов, а затем третьим секретарём. Перед войной Брежнева назначили секретарём обкома по оборонной промышленности.Так начал складываться знаменитый Днепропетровский клан, выходцы из которого практически безраздельно властвовали в СССР со второй половины 60-х годов и сохранили серьёзное влияние в том числе и в постсоветский период.Войну Брежнев прошёл политработником, и после её окончания он уже не выпадал из номенклатурной обоймы и стабильно двигался вверх. Сначала руководство Запорожским обкомом, затем Днепропетровским, руководство молдавской Компартией и наконец, уже при Хрущёве, назначение в стратегически важный Казахстан, связанный с двумя важнейшими имиджевыми проектами Хрущева: целиной и космической программой.Брежнев поддержал Хрущёва, с которым они были давно знакомы, против т.н. "антипартийной группы" в 1957 году, чем заслужил особое доверие главы партии. Брежнев становится секретарем ЦК и председателем Президиума Верховного Совета.Фактически председатель Президиума не имел реальной политической власти и был скорее декоративной фигурой. Хотя формально он считался главой государства (примерный аналог президента в парламентской республике), и во время зарубежных поездок его встречали по протоколу как главу государства.Отношения Хрущёва с ближайшим окружением постепенно портились. Он всё меньше соблюдал старые обещания коллективного управления и откровенно перетягивал одеяло на себя. К тому же он покусился на святое — затеял партийную реформу, что вызвало в рядах КПСС бурное негодование. Оперативно был организован заговор в высших эшелонах власти.На этот раз Брежнев не поддержал шефа, а сам активно выступил против него. Хрущёв не стал бороться до последнего и сдался.В 1964 году Брежнев стал новым первым секретарём партии.Выбран он был как компромиссная фигура. Он был достаточно приятным в общении человеком, умел рассказать анекдот и пошутить, не издевался над подчиненными и не вызывал у них ужаса. По сравнению с орущим и фонтанирующим идеями Хрущевым он был устраивающей всех фигурой.Постепенно Брежнев расставил на всех ключевых постах своих доверенных людей, избавившись от наиболее сильных ("комсомолец" Шелепин) конкурентов.Так начался расцвет клана, основу которого составляли старые приятели и коллеги Брежнева по Днепропетровску и Днепродзержинску.В одном только Политбюро насчитывалось сразу трое старых приятелей Брежнева и его земляков: Тихонов, Щербицкий и Кириленко. Министр внутренних дел Щёлоков подружился с Брежневым еще в довоенном Днепропетровске. Руководитель секретариата Брежнева Цуканов, вице-премьер Новиков, первый заместитель председателя КГБ Цинёв, управляющий делами ЦК Павлов и помощник Брежнева Блатов также были днепропетровцами. Старый приятель Грушевой возглавлял политическое управление московского военного округа — ключевого для сохранения контроля над армией.Кроме того, в Днепропетровский клан часто включают и сослуживцев Брежнева по Молдавии (Черненко и Цвигуна), которые работали под его началом в Кишинёве. Председателем президиума Верховного Совета стал Николай Подгорный, который, хотя и не входил в днепропетровский клан, также был выходцем из УССР (несколько лет возглавлял КПУ).Глава московского обкома Гришин позднее свидетельствовал в мемуарах: "за время работы он перевёл в Москву и расставил на руководящие посты много знакомых, сослуживцев по прежней работе. В Москву перебралось множество днепропетровцев".Фактически самостоятельными от Брежнева людьми, если говорить о крупных фигурах, остались только Косыгин, Суслов, Устинов, Громыко и Андропов. Часть из них находилась под своеобразным контролем, к ним в заместители назначался человек из днепропетровских (к Косыгину — Новиков, к Андропову — Цинёв, Чебриков и Цвигун).Еще более основательными были позиции днепропетровских в УССР.С назначением на пост руководителя КПУ Щербицкого выходцы из Днепропетровска получили особое влияние в союзной республике и укрепились так, что, когда Андропов затеял чистку брежневских выдвиженцев, Щербицкого он тронуть не смог или не посмел. Только Горбачёв уже на излете Перестройки смог добиться отставки могущественного руководителя.Но даже после этого днепропетровские остались самой могущественной силой в республике и уже в постсоветское время долгое время доминировали в политической жизни независимой Украины: Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Турчинов, Коломойский, Пинчук, Тигипко, Вилкул, в конце концов – Зеленский... Даже если они не имели "мохнатой лапы" в берженевском Политбюро, у них была возможность воспользоваться особым статусом Днепропетровска в СССР.По традиции каждый советский генсек стремился облагодетельствовать родные места. Днепропетровск получил метро, причём за счет союзного бюджета, тогда как обычно строительство метрополитена велось за счёт либо местных бюджетов, либо республиканских.Популярна версия, что Брежнев в последние месяцы своего правления намеревался уйти в отставку по состоянию здоровья, а своим преемником сделать Щербицкого. И что он даже собирался объявить об этом на Пленуме, но не дожил.Трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но Щербицкий на самом деле входил в тройку наиболее вероятных преемников наряду с Андроповым и Черненко.Однако взять власть Щербицкому можно было только в случае передачи её при живом Брежневе. Щербицкий из Киева не мог вмешаться в борьбу за власть в ближайшем окружении, тем более что в Москве явно не испытывали восторга от того, что вся киевско-днепропетровская номенклатура организованно переедет вместе с Щербицким в столицу.Брежнев – единственный из всех советских и российских политиков ХХ века, кому удалось создать политический клан, разные поколения которого играли значительную роль в политической жизни на протяжении более чем полувека.Если в РСФСР днепропетровские потеряли влияние практически сразу после смерти патрона, то в независимой Украине днепропетровский клан по-прежнему остается одной из наиболее влиятельных политических сил в стране.От редактора: приходилось слышать такую историю – некогда, в начале 80-х некий днепропетровский молодой учёный переехал в Киев и восхотел поступить на аспирантуру АН УССР. Ему намекнули: на это место уже есть кандидат – член партии. Mission impossible. "И бес, посрамлен бе, плакаси горько" (с)Учёный пожаловался на сложившуюся ситуацию маме. Мама рассказала сокурснику. Сокурсник рассказал другу. Друг рассказал своему другу… На следующий день позвонили из института – заявление удовлетворено. Конкурс? Какой конкурс?Мама училась в Днепропетровском металлургическом институте, сокурсником её был Виктор Михайлович Чебриков, на тот момент – зампред КГБ при Совмине СССР. "Друг №1" – Леонид Ильич Брежнев, "друг №2" – Владимир Васильевич Щербицкий.История абсолютно достоверная – этот учёный и сейчас работает…

днепропетровск

ссср

усср

украина

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, леонид брежнев, днепропетровск, ссср, усср, константин черненко, кпсс, кгб, кпу, украина