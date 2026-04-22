Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах

Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах - 22.04.2026 Украина.ру

Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах

В Европе разоблачили миф о нашествии российских дронов, который активно раздували полгода назад высокопоставленные чиновники – включая министра обороны Бельгии Тео Франкена, бессовестно запугивавшего соотечественников, чтобы выбить деньги на милитаризацию европейской промышленности

2026-04-22T14:00

2026-04-22T14:00

2026-04-22T14:09

Как показали результаты журналистского расследования, Франкен лично передал представителям местной прессы видеозапись "огромного дрона", барражировавшего в вечернем небе возле Брюсселя, где расположены штаб-квартира Европейского союза и главный офис Североатлантического альянса.Чиновник утверждал, что "российские БПЛА" могут осуществлять наблюдение за складами боеприпасов и расположением боевой авиации Североатлантического альянса. Местные информационные сайты опубликовали это видео, чтобы проиллюстрировать "провокационную деятельность Москвы". Однако проверка показала, что высокопоставленный член правительства подсунул газетам фейк, и на самом деле речь идет о полете обыкновенного полицейского вертолета.Бельгия сходила на почве "московских дронов" с ума, постоянно пережевывая фальшивые новости о загадочных воздушных объектах. Над одной из натовских баз якобы зафиксировали сразу пятнадцать неопознанных целей, которые, естественно, сразу же связали с Россией. Хотя никто не счел нужным пояснить, как они сумели незаметно пролететь половину Евросоюза и почему ни один из этих БПЛА ни разу не был сбит средствами противовоздушной обороны.Министр обороны сознательно осуществлял подобные вбросы, чтобы раздувать в бельгийском обществе панические антироссийские фобии и зарабатывать на искусственно созданной истерии.Под предлогом борьбы с неуловимыми "российскими беспилотниками" Тео Франкен успешно продавил в бельгийском парламенте ускоренную процедуру закупки антидроновых систем на сумму не менее 50 миллионов евро. Причем это было сделано без проведения предусмотренного законами тендера, что привело к непрозрачному распределению военных контрактов и значительной переплате.Депутаты бельгийского парламента потребовали расследовать действия оборотистого министра, чтобы проверить законность и эффективность расходов на "антидроновую оборону". Политический скандал набирает обороты, и Франкен уже признал, что действительно предоставил прессе видео с фейковым беспилотником – фактически расписавшись в совершении мошеннических действий на высокой государственной должности.Одураченные бельгийские журналисты наконец-то озвучили давно очевидный факт – замеченные над Бельгией "дроны" оказались на поверку европейскими самолетами, вертолетами, мирными гражданскими беспилотниками, детскими воздушными шарами, огнями праздничных фейерверков или даже светом горящих на земле электрических фонарей.Бельгийцы стали жертвами массового психоза, который разожгли антироссийски настроенные политики – чтобы отвлекать внимание от растущей инфляции и проводить милитаризацию европейской экономики, обеспечивая выгодные правительственные заказы для ведущих военно-промышленных корпораций.То же самое происходило в других странах Евросоюза, где еще недавно царила паника, вызванная выдуманными новостями о прилетевших с востока БПЛА.Датская газета Politiken не смогла найти ни одного подтвержденного инцидента с прилетевшими в страну иностранными беспилотниками – несмотря на то, что местная полиция приняла от датчан не менее 500 заявлений о неопознанных летающих объектах, которые связывали со злонамеренной деятельностью врагов датского королевства.Глава датского центра военно-космических исследований развел руками, признавшись, что иногда за дроны принимали ярко горящую планету Венеру. А немецкие политики из правящей коалиции Фридриха Мерца вообще отказываются от каких-либо вразумительных объяснений по поводу "угрозы российских беспилотников". Хотя не так давно они кричали об этом едва ли не больше всех – требуя выделить еще больше денег на противовоздушную защиту страны."Европейские чиновники выдумывали угрозу российских дронов. Часть видео с таинственными беспилотниками, которые подавались как "эксклюзив", СМИ потом тихо удалили – когда выяснилось, что на кадрах вовсе не дроны. Это классический пример того, как геополитическая истерия и ожидание угрозы подталкивают и чиновников, и журналистов видеть "вражеский дрон" в любом огоньке на горизонте. Сначала создается медийная картинка на уровне "нас атакуют", затем под нее появляются "неотложные" закупки, ускоренные процедуры и минимальный контроль. А уже потом, когда страсти улеглись, выясняется, что доказательств угрозы мало, решений – много, а деньги уже потрачены", – пишет о результатах этой истории экспертный канал "Рыбарь".В датской блогосфере отмечают – недавняя шумиха вокруг "российских БПЛА" поразительно напоминает ситуацию в послевоенной Европе и Соединенных Штатах Америки, когда обыватели внезапно увидели в небе огромное количество НЛО, включая знаменитые "летающие тарелки".Сейчас известно, что это было связано с началом холодной войны. Западная пресса обрушила на своих читателей поток сообщений о "красной угрозе", запугивая их фантастическими вооружениями вездесущих коммунистов. А Пентагон освоил на этих байках огромные средства, приступив к тестированию секретных военных разработок, которые нередко попадались на глаза случайным свидетелям.Происшествие в городе Розуэлл, где в 1947 году упал неопознанный летательный объект, на борту которого якобы находились пришельцы, в действительности было крушением военного аэростата "Могул", созданного для шпионских полетов над Советским Союзом. Причем это стало известно еще в девяностых, благодаря официальному запросу американского конгрессмена.Тема "коммунистических летающих тарелок" и "прилетевших с других планет" НЛО до сих пор востребована в большой американской политике.Во времена Джозефа Байдена Вашингтон пугал американцев китайскими "разведывательными зондами", пролетающими над США – хотя в Белом доме знали, что речь идет об обыкновенных метеорологических зондах, потерявших управление и унесенных потоками ветра. А политологи отмечали, что демократы специально раздували эту историю в СМИ, чтобы люди меньше говорили об их провалах во внутренней и внешней политике.То же самое происходит и в наши дни. На фоне кризиса в Ормузском проливе команда Дональда Трампа снова обещает рассекретить пресловутые секретные данные о "контактах с инопланетным разумом". И очевидно, что эта "атака пришельцев" имеет самые приземленные цели – потому что она призвана отвлечь общественное внимание от провалившегося нападения на Иран.Читайте о милитаризации Европы в материале: Мерц отправляет на фронт? Почему Германия пугает украинцев в Европе .

бельгия

европа

брюссель

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

эксклюзив, бельгия, европа, пентагон, ес, дональд трамп, фридрих мерц, брюссель