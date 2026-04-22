"…Мы молоды были". Кто и как подготовил Крупскую к революции и Ленину

…Один из них все еще лежит в виде классно забальзамированной тушки в саркофаге в центре Москвы на Красной площади. Существование второго до сих пор оспаривают многие историки, считая его историческим конструктом-злопыхательством в пику первому.

2026-04-22T14:16

Одного, как вы, наверное, догадались, зовут Владимир Ульянов, он же Ленин. Другого – Борис Герман. Они – суперреволюционеры.Одного так или иначе знает весь мир, а мы все продолжаем жить на грандиозных руинах его великого замысла по переустройству человеческой жизни на принципах добра и справедливости. Неудачного замысла, но крайне продуктивного: никто из властителей в мире, зажравшись от собственного величия, сытости и самоуверенности, уже не позволяет себе грабить ближних без оглядки на возможные последствия – бегущих на штурм трудящихся, чтобы поднять на вилы зарвавшегося эксплуататора.Второй тоже пахал революционную ниву. Жестко и кроваво пахал. В начале ХХ века, к 1906 году, он способствовал расколу партии социалистов-революционеров (эсеров) на минималистов и максималистов, и вторые – Союз эсеров-максималистов – взяли курс на жесточайший террор. С целью немедленного свержения царизма в России и переходу к социализму любой ценой. Это был красный террор. Задолго до объявления такового Лениным в 1918-м, когда в него неудачно стреляли отравленными пулями.Герман вместе с более известным и, как сейчас сказали бы, продвинутым Борисом Савинковым из эсеров поставили дело эсеровского террора так круто, что их наработками террористы всех мастей пользуются до сих пор.При организациях терактов и проведении вооруженных налетов (эксов) максималисты действовали предельно смело и жестоко, с жертвами не считались. Работали небольшими группами, созданными и обученными за границей и приехавшими в Россию на четко спланированный "акт". Осуществляли акцию и немедленно распадались, чтобы уйти от погони и преследования, а потом, как шарики ртути, собраться под новое задание.Террористов убивали на месте, расстреливали, вешали, отправляли на каторгу, но террор продолжался. Как известно, в Швейцарии для террористов-эсеров была создана учебно-тренировочная база, откуда в Россию направлялись десятки боевиков, которые "убрали" более полусотни высших царских сановников — губернаторов, министров, полицейских чинов.Благо дело, питательная среда и атмосфера для террора в России были – проявлениям чудовищной социальной несправедливости и неравенства эсеры призывали противопоставить романтику беззаветной борьбы "за народ". Соответствующая агитационно-пропагандистская обработка молодежи до 18 лет, молодых экзальтированных представителей так называемых правящих классов, томящихся от безделья, ощущения бессмысленности существования и жажды любви и пользы, давала свои плоды – в революцию и борьбу шли даже родственники царской фамилии.Террором и эксами занимались в той или иной степени все революционеры – от эсеров всех мастей Германа/Савинкова до большевиков Ленина. Ленин к тому времени даже инициировал создание "Боевой технической группы РСДРП" во главе с Леонидом Красиным. Деньги в террор текли рекой, а занимались этим первые люди партий. От большевиков, кроме руководителей Красина и Ленина, это были Александр Богданов, Иосиф Сталин, Симон Тер-Петросян (Камо), Максим Литвинов и другие будущие вожди СССР.Террористическую сеть максималистов, как пишут историки, опекала и "вела", кроме Германа, известная эсерка Екатерина Брешко-Брешковская, еще народница, вышедшая из семьи помещиков-аристократов позапрошлого века, "бабушка русской революции", окончившая свою жизнь в 90 лет в 1934 году в Чехословакии, в местечке Хвалы (ныне район Праги). Туда она попала после эмиграции в 1918 году из страны победившего социализма Ленина – не смогла смириться с тем, за что всю жизнь боролась. На похоронах ее присутствовал один из главных эсеров-лузеров Александр Керенский, а тогдашний президент Чехословакии Томаш Масарик прислал венокОт большевиков связной между ячейками террористов разных уклонов и координатором обмена опытом была, вы не поверите, мирнейшая в нашем сегодняшнем представлении Надежда Крупская. Ценные контакты с вождями экстремистского подполья, своими и чужими, и знания по части организации террора она пронесла через всю жизнь. После смерти Ленина его последователь Сталин помнил об этом всегда и потому, не исключено, и подкормил "вдову вождя" отравленным тортиком на ее дне рождения, что закончилось плачевно – внезапной смертью уже на следующий день, 27 февраля 1939 года.Но то было потом. А судьбы Ленина, Германа и Крупской сплелись еще в конце века XIX-го, когда они вместе только зачинали борьбу за как бы счастье трудящихся. Вот тогда мужики и не поделили не только революцию, но и женщину – Надежду Крупскую. Юную, красивую, очаровательно-воздушную и такую русскую.Друг и будущий соратник Ленина Глеб Кржижановский после вспоминал: "В молодости она необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало ахали…".В схватке за нее победил Ленин. Но то, что он потом сделал с нею, ставшей его преданной соратницей и верной помощницей, Герман не простил ему никогда. Его и называют "первым мужем Крупской". Гражданским, разумеется, но они жили вместе,Как пишут историки и мемуаристы, дело развивалось следующим образом. Все более-менее стоящие будущие борцы за волю народную ломились в Санкт-Петербург, столицу, где и пытались развернуться – обучить трудящихся борьбе и развернуть ее повсеместно. Они занимались пропагандой своих идей вместе с обучением и просвещением рабочих. И, в принципе, немало преуспели все. Там и познакомились.Если верить историческим источниками, то самым старшим среди них был Борис Герман, 1860 года рождения, выходец из дворянских аристократических кругов, биолог и врач по образованию и специальности, как вспоминают очевидцы, блестящий оратор и полемист по силе литературного языка и дара убеждения. Он первым и привлек к себе внимание Наденьки, подготовил к революции, но, увы, она ушла к другому.Крупская родилась в 1869 году в семье обедневших дворян, в 1889 году Крупская поступила на Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. Проучившись год, вступила в студенческий марксистский кружок и потом преподавала в Петербургской вечерней воскресной школе для взрослых и занималась пропагандистской работой.В 1894 году Крупская встретила самого молодого из них Ленина и влюбилась в него. Видимо, знатоки не зря говорят, что в мужчине самое сексуальное – его интеллект. Ленин, симбирский дворянин 1870 года рождения, уже тогда носил кличку "Старик" и отличался цепким умом, высоким интеллектом, обширной образованностью, разносторонней культурой и фанатичной убедительностью в изложении своих идей.Вместе они создали в 1895 году кружок – "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" — политический прообраз будущей марксисткой социал-демократической, а затем и большевистской партии. Занимались они революционным и стачечным движением в Петербурге, распространением нелегальной литературы, за что по очереди и загремели в тюрьмы и на каторги.Большой неприятностью стало лишь то, что в процессе революционной деятельности Крупская оказалась в своем втором, а Ленин в первом любовных треугольниках. Крупскую любил Герман, а она – Ленина, а Ленин в то время был влюблен и даже хотел жениться на подруге Крупской – Аполлинарии Якубовой.Так они кружились и страдали, но жизнь распорядилась чувствами по-своему. Крупская поехала за Лениным в ссылку в Шушенское и там они стали мужем и женой в 1898 году.Якубова нашла свою любовь, а Герман тоже, по некоторым данным, женился. По некоторым другим данным, он был 1876 года рождения, и Крупская могла уйти от него к "старшему", как от "малыша". И потом писала о счастье: "…Мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга, первое время для нас ничего не существовало". И дальше: "Мы ведь молодожены были. …То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти...".Вот такая революция с вполне человеческим лицом в стрелах очень даже милых амуров, не предвещающих кровавых развязок. Но они случатся.Век ХХ первый "треугольник" встретил в эмиграции, и, еще раньше разойдясь во взглядах на революцию, Герман и Ленин схлестнулись в Швейцарии. Герман критиковал Ленина за нерешительность и властолюбие, которое он считал бессмысленным. И тогда же написал свою главную и известную книгу "Биология и социализм" в которой предельно ясно изложил свое кредо: "Единственная задача нашего времени — революция. Она претендует на силы, на жизнь сознающего ее. Нужно отдать ей эти силы… нужно умереть для всякой другой жизни. Нет иной, которая была бы интенсивна, полна…".К этому времени он уже пережил смерть жены, неудачу первой русской революции 1905 года и первую эмиграцию в Аргентину. От всех этих невзгод он заболевает по-русски: начинает страдать алкоголизмом и некоторыми проблемами с сердцем. Жертвует свой дом в Женеве своим товарищам, в 1909 году приезжает в Аргентину и, поселившись в Санта-Фе, завязывает связи с рабочими кругами русских иммигрантов. Через несколько месяцев переезжает в Чако и живет там, занимается географическим исследованием территории, написанием картин.Февральскую революцию 1917 года в России Герман встретил с восторгом, а Ленин с Крупской попытались к ней присоседится, чтобы переродить в социалистическую. И супружеской паре удача и политический фарт сопутствовали, а Герман октябрьский переворот того же 1917 года принял в штыки.В 1918 году Герман то ли принял, то ли проигнорировал участие в весенне-летнем левоэсеровском мятеже против власти большевиков, но после его проигрыша, спасаясь от объявленного большевистского красного террора, эмигрировал в Аргентину. К контрреволюционным белогвардейцам уходить революционер Герман даже не помышлялВ эмиграции за Атлантикой он примкнул уже к анархистом, и до сих пор считается "крестным отцом аргентинского анархизма". В самом начале эмиграции он, по словам современников, выпустил три труда по социологии и начал писать картины, причем весьма достойные.Став во главе ячейки анархистов, Герман вернулся к делам давно забытой молодости – на жизнь и на развитие политической карьеры начал заниматься "эксами", то есть грабить банки. На этом он и попался.Аргентина тогда бурлила восстаниями крестьян и рабочих, и развернуться было где. Но все бунты были жестко и кроваво подавлены. Германа и его левых товарищей арестовали в Буэнос-Айресе в 1924 году за попытку ограбить кассу для обмена валюты. Обвинили в организации террористического акта и отправили за решетку на 25 лет. На свидание к нему в тюрьму приходил губернатор провинции.В 1928 году Герман умер, пережив Ленина на четыре года. Некий издатель Никифор Чоловский в журнале русской эмиграции "Сеятель" о кончине Германа написал: "Борис Герман, бывший муж Крупской, с друзьями задумали было в далекой Аргентине практиковать сталинскую профессию, то есть делали налет, за что получили по 25 лет отдыха. Герман умер в тюрьме... Герман был близким приятелем Фанни Каплан, всадившей в Ильича две пули из револьвера как подлецу и предателю России. И нам здесь в Аргентине в 1918 году он говорил, что Ленин — большой подлец, причиняет нашим народам много непоправимого зла, и поэтому с ним необходимо бороться всеми силами и средствами. Все труды Б.В. Германа конфискованы и уничтожены коммунистической партией...".Сам же он, узнав о 25-летнем приговоре, сказал: "Жизнь такого пропагандиста идей, как я, подвержена этим непредвиденным обстоятельствам. То же самое сегодня, что и завтра. Я уже знаю, что не увижу триумфа своих идей, но другие придут за ними раньше или позже".В тюрьме он, уже совсем больной и потерявший способность самостоятельно передвигаться, еще умудрился заняться делом, которое хорошо умел, – мстительным террором. Он лично организовал убийство предателя и провокатора, который в свою очередь убил человека, за то, что тот казнил некоего подполковника Эктора Бениньо Варелу. Тот был командиром, который в 1921 году отдал приказ о расстреле 1500 человек во время забастовок рабочих Санта-Крус в Патагонии.С чего начинал "первый муж Крупской" в России, тем и в Аргентине закончил свои дни на земле. Крупская пережила его на 11 лет и упокоилась рядом с мужем в Кремлевской стене……Сегодня многие историки, утверждают, что никакого Германа, как "мужа Крупской", не существовало вовсе и его, мол, придумали те, кто хочет очернить Ленина, его жену и их дело. Но сведения о нем есть в книге 1994 года "Кто есть кто в России и бывшем СССР". Там и указано, что первым мужем Крупской был эсер Герман. То же можно прочитать в Британской энциклопедии. Об этом же утверждает экс-чекист Кирилл Хенкин в книге 1984 года "Русские пришли". В издании профессора истории Лазаря Хейфица "Латинская Америка в орбите Коминтерна" есть упоминание о Германе как вожде анархистов.Много сведений о Германе в латиноамериканских и эмигрантских СМИ, в работах историка аргентинского революционного движения и политического терроризма Освальдо Хорхе Байера (Osvaldo Jorge Bayer).А в Буэнос-Айресе до сих пор работает госпиталь Эль-Борда – самая крупная и самая известная в Аргентине Междисциплинарная психиатрическая больница имени Хосе Тибурсио Борды. Туда революционер Герман и передал свой последний пистолет для казни подполковника Варелы. Революция и террор для него продолжались до конца. Наверное, в отличие от любви. Хотя многие уверены: Герман Ленину не простил Надю никогда…

