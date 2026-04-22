Иран казнит шпионов Моссада, из ВСУ бегут даже офицеры. Итоги 22 апреля

Украине все-таки выделят кредит, но он ей не поможет: деньги до ВСУ не дойдут. Иран начал казнить агентов "Моссада". В ВСУ бегут с поля боя даже офицеры, эксперт уверен, что у украинцев падает мотивация к войне: победы не будет, и все это понимают

2026-04-22T18:38

Кредит Украине все-таки дадут, но ВСУ он не поможетПослы ЕС одобрили финансирование Киеву в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В четверг это решение должны утвердить главы МИД. Этот кредит, напомним, был согласован на саммите ЕС в декабре прошлого года. 60 млрд евро планировалось направить на закупку оружия, 30 млрд - на бюджетные расходы Киева.При этом Венгрия и Словакия подтвердили отказ участвовать в финансировании плана Евросоюза по выделению Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом пишут российские информационные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Таким образом, деньги для Украины выделят более богатые и дружелюбные к Киеву члены Евросоюза.Одобренный Евросоюзом кредит Украине никак не скажется на положении ВСУ на фронте, так как Киеву не у кого закупать оружие, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, США истощили запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке."Я очень сомневаюсь, что 90 млрд помогут Украине. Они, наверное, в какой-то мере поддержат режим Зеленского и продлят конфликт, но коренным образом ситуацию на фронте они не поменяют. Эти деньги еще нужно конвертировать в металл и оружие, а с учетом того, что Штаты за время короткого конфликта в Иране потеряли 50% запасов высокоточных ракет, было бы наивно ожидать, что в ближайшее время они готовы будут поставлять это вооружение", — сказал Килинкаров.Он добавил, что ВПК Европы на данный момент не готов обеспечить потребности Украины. Кроме того, по словам бывшего депутата Рады, Киев может не получить обещанные деньги в полном объеме."Мы пока не знаем, реально ли есть эти 90 млрд. Несмотря на то, что эти деньги вроде бы согласованы Евросоюзом, ситуация в мире коренным образом поменялась. Мы входим в затяжной энергетический кризис. Я не знаю, насколько европейцы готовы в полном объеме выделить эти средства, но то, что они будут финансировать Киев, у меня сомнений нет", — уточнил Килинкаров.Иран начал казнить агентов "Моссада"Шпиона израильской разведки "Моссад", занимавшего пост главы Комитета по гражданской обороне в одной из важных организаций, казнили в Иране, передает агентство Mehr."Махди Фарида, шпиона сионистского режима, передававшего чувствительные данные страны "Моссаду", казнили. Он был повешен на виселице за широкое сотрудничество с террористической шпионской службой "Моссад" после рассмотрения дела и утверждения окончательного приговора Верховным судом страны", – говорится в материале.Уточняется, что Фарид установил контакт с "Моссадом" через интернет и передавал израильской разведке важные данные. В ходе рассмотрения дела он дал признательные показания и открыто описал этапы своего общения с "Моссадом"."К передаваемой информации относились: доступы в организации, организационная структура, расположение внутренних зданий, состояние охраны и детали зданий гражданской обороны, а также данные об идентификации персонала, хранящиеся в автоматизированных системах", – говорится в публикации.Также Фарид общался с "Моссадом" по телефону.Участившиеся казни агентов "Моссада" в Иране – не сигнал для американо-израильской стороны, а расправа с внутренними врагами, во время войны работающего в интересах противников. Об этом заявил военный эксперт и полковник в запасе Александр Перенджиев в беседе с "АиФ".Эксперт считает, что казни последних дней показывают внутренним врагам Ирана, что им стоит прекратить подобную деятельность, если они хотят остаться в живых."Иран буквально указывает шпионам "Моссада" или Пентагона: уезжайте из Исламской республики или отказывайтесь от своих противогосударственных действий", - сказал Перенджиев.Напомним, в начале апреля Тегеране казнили двух участника протестов зимы прошлого года, которые намеревались напасть на оружейный склад военного объекта. Об этом сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.Шахин Вахедпараст и Мохаммад Амин Биглари совершили нападение на секретный объект и участвовали в поджоге во время попытки пробраться на склад.Кроме того, по имеющимся данным, казненные предпринимали попытки попасть на другие военные объекты, атаковать пункты размещения ополчения "Басидж" и полицейские участки, однако у них не вышло.Из украинской армии бегут даже офицерыБольшинство младших офицеров 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали под Волчанском, сообщили в российских силовых структурах. "Родственники солдат... жалуются... что большинство младшего офицерского состава бригады, отправив личный состав на позиции на Волчанском направлении, дезертировали", — цитируют представителя силовиков российские информационные агентства.В марте более десяти техников из ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дезертировали сразу после церемонии награждения в Харькове. Они были объявлены в розыск.Военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов, между тем, считает, что ситуация в Незалежной для киевского режима постепенно становится критической."Только по официальным данным на Украине сейчас около 400 тысяч дезертиров: этих людей уже призвали, но они сбежали. Фактически, по данным украинских источников, дезертиров уже более миллиона", - пояснил эксперт в беседе с NEWs.ru.Иван Коновалов пояснил, что украинцы окончательно расхотели воевать."По данным же ВСУ две третьих попавших в армию разбегается. Кто-то из ТЦК, кто-то по пути в учебку, кто-то из учебки, кто-то по пути на фронт", - пояснил эксперт.Причина, по его словам, в том, что украинцы поняли главное: их смерть на фронте победу не приблизит, потому что победить Россию нельзя.

Никита Миронов

