https://ukraina.ru/20260602/primer-evropeyskogo-pravovogo-nigilizma-zakharova-otreagirovala-na-zaderzhanie-tankera-tagor-1079702266.html
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor - 02.06.2026 Украина.ру
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor
Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T08:55
2026-06-02T08:55
2026-06-02T08:55
новости
россия
франция
париж
эммануэль макрон
дмитрий песков
украина.ру
оон
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bef0ab42a83f9bf4fd070cd9891c7a.jpg
Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.Главное из комментария Захаровой о задержании танкера:🟦 Суда, работающие в интересах европейцев, нередко ходят под "удобными" флагами.🟦 Посольство РФ во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания.🟦 Французы безосновательно оправдывают задержание танкера ссылкой на статью 110 Конвенции ООН.🟦 "Санкции", на которые ссылается президент Франции Эммануэль Макрон, легитимны только "в воображении франко-британского пиратского тандема".🟦 Российское посольство принимает исчерпывающие меры для защиты россиян из экипажа танкера Tagor.🟦 Действия Франции в отношении российского танкера могут создать риски для мирового торгового судоходства.В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Подробнее - в материале Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.
россия
франция
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_8d340d6b2c34202fc9cbcca4d5bb4990.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, украина.ру, оон, мария захарова
Новости, Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Украина.ру, ООН, Мария Захарова
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor
Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
Главное из комментария Захаровой о задержании танкера:
🟦 Суда, работающие в интересах европейцев, нередко ходят под "удобными" флагами.
🟦 Посольство РФ во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания.
🟦 Французы безосновательно оправдывают задержание танкера ссылкой на статью 110 Конвенции ООН.
🟦 "Санкции", на которые ссылается президент Франции Эммануэль Макрон, легитимны только "в воображении франко-британского пиратского тандема".
🟦 Российское посольство принимает исчерпывающие меры для защиты россиян из экипажа танкера Tagor.
🟦 Действия Франции в отношении российского танкера могут создать риски для мирового торгового судоходства.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ.