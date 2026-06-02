"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor

Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру

Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.Главное из комментария Захаровой о задержании танкера:🟦 Суда, работающие в интересах европейцев, нередко ходят под "удобными" флагами.🟦 Посольство РФ во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания.🟦 Французы безосновательно оправдывают задержание танкера ссылкой на статью 110 Конвенции ООН.🟦 "Санкции", на которые ссылается президент Франции Эммануэль Макрон, легитимны только "в воображении франко-британского пиратского тандема".🟦 Российское посольство принимает исчерпывающие меры для защиты россиян из экипажа танкера Tagor.🟦 Действия Франции в отношении российского танкера могут создать риски для мирового торгового судоходства.В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Подробнее - в материале Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.

