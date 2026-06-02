"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor - 02.06.2026 Украина.ру
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor
Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
"Пример европейского правового нигилизма": Захарова отреагировала на задержание танкера Tagor

08:55 02.06.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера Tagor являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море.
"Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря - морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, - в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", - пояснила Захарова.
Главное из комментария Захаровой о задержании танкера:
🟦 Суда, работающие в интересах европейцев, нередко ходят под "удобными" флагами.
🟦 Посольство РФ во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания.
🟦 Французы безосновательно оправдывают задержание танкера ссылкой на статью 110 Конвенции ООН.
🟦 "Санкции", на которые ссылается президент Франции Эммануэль Макрон, легитимны только "в воображении франко-британского пиратского тандема".
🟦 Российское посольство принимает исчерпывающие меры для защиты россиян из экипажа танкера Tagor.
🟦 Действия Франции в отношении российского танкера могут создать риски для мирового торгового судоходства.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ.
Подробнее - в материале Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.
