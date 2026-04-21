"США были заинтересованы": Фененко рассказал, почему Европа не создала свое НАТО - 21.04.2026 Украина.ру
"США были заинтересованы": Фененко рассказал, почему Европа не создала свое НАТО
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы заговорили о создании альтернативы НАТО. Однако разговоры об этом идут с 1992 года, и ничего нового в этом нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы заговорили о создании альтернативы НАТО. Однако разговоры об этом идут с 1992 года, и ничего нового в этом нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос журналиста о возможном формировании европейского оборонного альянса, Фененко напомнил историю этого проекта.
"Разговоры о таком альянсе идут с 1992 года. Ничего нового в этом нет. В мае 92-го страны европейского сообщества и создававшегося Евросоюза приняли знаменитую Петерсбергскую декларацию", — заявил эксперт.
Тогда заявили о намерении создать на основе Брюссельского пакта военный альянс для миротворческих и гуманитарных миссий в дополнение к НАТО.
Аналитик объяснил, почему проект не был реализован. "Первая – США были заинтересованы в сохранении НАТО и в любом кризисе работали на сохранение Альянса. Второе, самим европейцам было выгодно действовать под американским зонтиком, не неся большие военные расходы", — пояснил Фененко.
Он отметил, что США нарушили сделку. "[Президент США Дональд] Трамп интересен тем, что он нарушил эту сделку. Он потребовал от европейцев увеличения расходов на НАТО. Естественно, европейцы заговорили о том, что за такие деньги мы и сами себе прекрасную армию создадим", — заявил эксперт.
Но теперь мы видим новый кризис, когда уже США не считают сохранение альянса важным императивом, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Ближневосточный кризис не сильно изменил позицию коллективного Запада в отношении России — лишь на время сместил акценты. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияАлександр ФененкоНАТОГлавные новостиглавноевойнаЕСЕвросоюзрасходыальянсальянсыэкспертымеждународные отношенияМеждународная политикаЕвропа
 
15:33Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики
15:33Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды
15:23ВСУ подорвали многоэтажный дом в ДНР
15:19Закончим с Ираном и возьмемся за Россию, – экс-глава ЦРУ
15:19Развернули над Атлантикой? Как связана готовящаяся отставка Буданова* с отменой визита делегации США
15:07Бывшего замглавы Офиса президента Украины взяли под стражу
15:04Спасаясь от российских дронов, Буданов* спрыгнул с вышки
15:01Чей проект Украина на самом деле? Фененко назвал первоначальных хозяев киевского режима
14:55Украинка на Волыни продавала 6-летнего сына
14:53Откроют ли воздушное пространство России для Starlink: Безсонов о фейках и новой угрозе
14:49Украинский олигарх Ахметов потратил рекордную сумму на квартиру в Монако
14:44Ждет ли Украину внутренний террор
14:34Выяснились новые подробности о разборке с ТЦК в Одессе
14:28Полное снятие ограничений: Фененко раскрыл, что ждет Германию после ухода США из Европы
14:27Будущий премьер Венгрии жёстко поговорил с главой Словакии
14:07"США были заинтересованы": Фененко рассказал, почему Европа не создала свое НАТО
14:04Глава МВД Украины предложил отправить всех полицейских в окопы. Главные новости к этому часу
14:01США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
13:59Кто чей прокси?
13:49Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
Лента новостейМолния