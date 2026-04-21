https://ukraina.ru/20260421/ssha-byli-zainteresovany-fenenko-rasskazal-pochemu-evropa-ne-sozdala-svoe-nato-1078134163.html

"США были заинтересованы": Фененко рассказал, почему Европа не создала свое НАТО

На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы заговорили о создании альтернативы НАТО. Однако разговоры об этом идут с 1992 года, и ничего нового в этом нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-21T14:07

новости

сша

россия

александр фененко

нато

главные новости

главное

война

ес

евросоюз

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74fe97548cb14a10112f7289d6b712df.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о возможном формировании европейского оборонного альянса, Фененко напомнил историю этого проекта.Тогда заявили о намерении создать на основе Брюссельского пакта военный альянс для миротворческих и гуманитарных миссий в дополнение к НАТО.Аналитик объяснил, почему проект не был реализован. "Первая – США были заинтересованы в сохранении НАТО и в любом кризисе работали на сохранение Альянса. Второе, самим европейцам было выгодно действовать под американским зонтиком, не неся большие военные расходы", — пояснил Фененко.Он отметил, что США нарушили сделку. "[Президент США Дональд] Трамп интересен тем, что он нарушил эту сделку. Он потребовал от европейцев увеличения расходов на НАТО. Естественно, европейцы заговорили о том, что за такие деньги мы и сами себе прекрасную армию создадим", — заявил эксперт.Но теперь мы видим новый кризис, когда уже США не считают сохранение альянса важным императивом, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Ближневосточный кризис не сильно изменил позицию коллективного Запада в отношении России — лишь на время сместил акценты. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

