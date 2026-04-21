https://ukraina.ru/20260421/kak-chrnye-polkovniki-v-gretsii-proigrali-v-borbe-s-zakonami-ekonomiki-1078077856.html

Как "чёрные полковники" в Греции проиграли в борьбе с законами экономики

21 апреля 1967 года в Греции произошёл один из последних ультраправых военных переворотов в Европе. К власти пришла группа военных, получившая название "чёрные полковники". Их режим продержался семь лет

2026-04-21T08:00

история

балканы

европа

греция

кипр

генштаб

министерство экономики

совет европы

король

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078076123_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_1ff3b5f8ae48dca710b9844d0ff27fad.jpg

Военные в Греции всегда пользовались большим уважением. В ХХ веке жива была память о национально-освободительной войне, итогом которой стало получение независимости от Османской империи. Военная карьера считалась престижным и доходным делом. Более того, она подразумевала бесплатное образование, тогда как учиться "на гражданке" было довольно дорого.Во время политических неурядиц в Греции военные часто брали инициативу в свои руки. Так, в 1923 году власть в стране захватил Николаос Пластирас, за храбрость на поле боя прозванный "чёрным всадником". Спустя два года его сподвижник, генерал Теодорос Пангалос, организовал государственный переворот и учредил трибуналы для расправы над своими оппонентами. В 1936-м у руля Греции оказался генерал Иоаннис Метаксас. Он пропагандировал концепцию панхристианского государства и возрождения духа великой греческой нации.Однако военным диктатурам не удалось преодолеть затяжной политический кризис, вызванный противостоянием между республиканцами, монархистами и военными. В 1944 году стране вспыхнула гражданская война между силами коммунистического сопротивления и вернувшегося "правительства в изгнании", которое поддерживали сначала британцы, а позже американцы в рамках доктрины Трумэна.Война завершилась военным поражением коммунистов в октябре 1949 года. Начальником Генштаба греческой армии к тому времени был генерал Александрос Папагос. Он получил звание фельдмаршала и продолжал командовать армией вплоть до 1951 года. После отставки основал партию "Греческий призыв", которая в 1952 году выиграла выборы, и Папагос стал премьер-министром. Период его правления в 1952-55 годах получил название греческого "экономического чуда".Преемник Папагоса, Константинос Караманлис, заключил соглашение об ассоциированном членстве страны в ЕЭС. Рост ВВП Греции в 1955-63 годах составлял в среднем 6,25% в год. Однако в 1963 году в стране начался период политической нестабильности, характеризовавшийся частой сменой правительств и несколькими досрочными парламентскими выборами.Весной 1967 года король Константин II распустил парламент и назначил новые выборы – однако все опросы показывали, что на них победят социалисты во главе с Георгиосом Папандреу. Группе высокопоставленных военных удалось убедить монарха в том, что это приведёт к захвату Греции коммунистами, и король дал добро на военный переворот.21 апреля 1967 года заговорщики ввели в Афины около сотни танков и заняли ключевые объекты столицы. Обращаясь к грекам, военные подчеркивали, что не принадлежат ни к одной политической партии. Большая часть греческих офицеров происходила из сельских семей, они были ближе к простым гражданам, и греки считали, что личное обогащение не станет целью пребывания военных у власти.В западной печати новые власти Греции называли "режимом полковников", а в советской – "чёрными полковниками". Лидером греческой хунты стал полковник Георгиос Пападопулос, который во время выступления по радио 21 апреля 1967-го заявил, что смена власти – не просто путч, а "революция", спасшая нацию от "анархо-коммунистической диктатуры". Был создан Революционный совет, в состав которого, кроме Пападопулоса, вошли полковник Николаос Макарезос и бригадный генерал Стилианос Паттакос.В стране сразу же начались аресты и расправы над членами коммунистических организаций, левыми активистами, ветеранами греческого сопротивления и интеллигенцией. 6500 человек были арестованы в первые дни правления "чёрных полковников". Военные заключили в тюрьму или посадили под домашний арест большую часть старой политической элиты Греции. В частности, были задержаны премьер-министр и главнокомандующий греческой армией. В стране ввели военное положение, упразднили все политические партии, отменили выборы, приостановили действие Конституции и максимально ограничили свободу прессы. Все избранные мэры и градоначальники были отправлены в отставку или за решетку, их сменили назначенные хунтой чиновники.Несмотря на призывы арестованных к Константину II оказать сопротивление "чёрным полковникам" и не приводить к присяге их правительство, король не принял решительных мер. Находясь в собственном дворце в окружении танков, он покорно исполнил "просьбу" хунты. Правда, в декабре 1967 года монарх предпринял попытку свергнуть новую власть – также с помощью военных, но потерпел неудачу и был вынужден бежать вместе с семьёй в Рим.После этого регентом (главой государства), главой правительства, министром иностранных дел, министром обороны и министром образования объявил себя Георгиос Пападопулос. Министерство экономики возглавил Николаос Макарезос. А Стилианос Паттакос, единственный генерал в среде заговорщиков, стал "лицом режима".Козырем "чёрных полковников" стала чёткая экономическая программа. Пападопулос представил план индустриализации Греции, высокие темпы которой должны были обеспечить иностранные инвестиции. Местным же бизнесменам выдавались кредиты по низким ставкам. Ещё один жестом хунты списание долгов фермеров.По всей Греции руками нескольких олигархов были созданы металлургические и судостроительные предприятия. Начала развиваться химическая, текстильная и пищевая отрасли, при этом перенос производства на периферию снизил уровень безработицы. В стране строились дороги, в дома проводилась канализация и телевидение. В греческой экономике появились новые отрасли: производство синтетических материалов, электротехники, автоматизация производства. Рост ВВП Греции за семь лет правления хунты (1967-74) составил 40%.Поначалу греки поддерживали хунту, опорой которой стала тайная полиция во главе с генералом Димитриосом Иоаннидисом. Вскоре в Греции учредили военные суды. Оппозиционно настроенных греков высылали из страны, лишали гражданства. Тех, кому повезло меньше, отправляли в концентрационные лагеря на засушливые острова. Полицейские избивали и насиловали задержанных, пытали их электрическим током, имитировали казни.Репрессии в Греции приобрели такой масштаб, что в 1967 году Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды потребовали исключить Грецию из Совета Европы (СЕ). "Чёрные полковники" самостоятельно инициировали выход из страны из СЕ.При этом хунта заявила о построении принципиально нового общества – "Греции для православных греков". В стране были запрещены разводы, мини-юбки, длинные стрижки для мужчин, детям было предписано регулярно посещать церковь. Многие молодежные тренды – рок-музыку, джинсы, движение хиппи – "чёрные полковники" не одобряли. В 1967 году силовики даже сорвали концерт группы The Rolling Stones после того, как её вокалист Мик Джаггер решил раздать зрителям красные гвоздики.В стране была запрещена литература, содержавшая "подрывные" идеи, причём в списке оказались произведения как западных и русских авторов (Жан-Поль Сартр, Марк Твен, Лев Толстой, Фёдор Достоевской), так и древнегреческих классиков (Софокл, Эврипид, Аристофан)*. В школах Греции отменили преподавание современного греческого языка – обучение переводилось на греческий, "очищенный от османского влияния".Грецию объявили последним оплотом христианского мира. В основу идеологии "чёрных полковников" легла "Великая Идея" греческой ирреденты – возвращения всех греческих территорий в Средиземноморье. Правда, к реализации экспансионистских планов "чёрные полковники" перешли под давлением экономического кризиса.К 1973 году экономика Греции достигла пределов роста. Европейские инвесторы сократили вложения в Грецию после её выхода из Совета Европы, а промышленность оказалась в кризисе из-за начавшейся мировой рецессии. Внешний долг Греции вырос на 200%, а цены в стране выросли на 45-50%, вернув располагаемый доход граждан на уровень, существовавший до 1965 года. Хунта начала чрезмерно вмешиваться в систему регулирования цен, но они взлетели ещё сильнее.По Греции прокатилась волна забастовок и протестов, экономические требования протестующих вскоре сменились на политические. Пападопулос согласился пойти на частичную либерализацию. Он отменил военное положение, ликвидировал военные трибуналы, амнистировал ряд политических заключенных, разрешил партиям участвовать в выборах. В июле 1973 года хунта провела референдум об отмене монархии и провозглашении республики. После этого Пападопулос назначил себя президентом и сформировал новый кабинет министров, полностью состоящий из гражданских.14 ноября 1973 года в одном из крупнейших вузов столицы, Афинском политехническом университете, началось восстание под лозунгом "Хлеб, Образование, Свобода!" Протест был подавлен с помощью армии, более 2400 человек были задержаны, а около 40 человек погибли, среди них были и случайные прохожие. Студенческий бунт положил конец усилиям по декоративной либерализации режима. Через несколько дней глава тайной полиции Димитриос Иоаннидис отправил лидера хунты под домашний арест.Иоаннидис отменил все реформы Пападопулоса и вернул старые порядки: военное положение, цензуру, репрессии против оппозиции, принудительные высылки из страны. Глава тайной полиции усадил кресло президента страны своего близкого друга – генерала Федона Гизикиса.Иоаннидис попытался возродить популярность режима путём захвата Кипра, и 15 июля 1974 года организовал там военный переворот. Уже через пять дней турецкая армия вторглась на остров и взяла под контроль северную часть Кипра.Формальный президент Греции Гизикис тайно провёл совещание старейших греческих политиков, которое привело к упразднению диктатуры. Главу тайной полиции и преданных ему людей было решено изолировать, а на пост премьера назначить находящегося в изгнании Константиноса Караманлиса. 24 июля 1974 года режим "чёрных полковников" пал.Сами "чёрные полковники" оказались на скамье подсудимых. Помимо насильственного захвата власти, убийств и коррупции, им предъявили обвинение в государственной измене. Попадопулос, Иоаннидис, Макарезос и Паттакос в 1975 году были приговорены к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением. Последний из них, Стилианос Паттакос, скончался в Афинах в октябре 2016-го в возрасте 103 года. Он до последнего утверждал, что хунта спасла Грецию от коммунистической угрозы.* Подлинно государственный подход. Мы всё ждем когда на Украине в рамках декоммунизации запретят социалистов Франко и Кобылянскую. Да и к Шевченко есть вопросы. – Ред.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

история, балканы, европа, греция, кипр, генштаб, министерство экономики, совет европы, король, республика, переворот, хунта, диктатура, 1960-е, 1970-е, армия