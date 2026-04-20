Украинский режиссер Игорь Малахов погиб в битве за Авдеевку

Судьба пропавшего два с половиной года назад в зоне СВО украинского режиссера Игоря Малахова была установлена. Об этом сообщает сообщает украинский телеграм-канал Obozrevatel

2026-04-20T13:37

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Малахов. как сообщает украинский источник, воевал в составе Вооруженных сил Украины в Донецкой области и с декабря 2023 года числился пропавшим без вести.Канал уточнил, что личность режиссера удалось установить с помощью ДНК-анализа. В результате выяснилось, что он погиб в районе села Степное во время боев за Авдеевку. На момент гибели ему было 59 лет.Ранее сообщалось, что украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов (в России внесен в список террористов и экстремистов) возглавил батальон Вооруженных сил Украины.Главные события на этот час: Израиль извинился за Христа, Украина идет к гражданской войне. Хроника событий на 13.00

