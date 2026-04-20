https://ukraina.ru/20260420/ukrainskiy-rezhisser-igor-malakhov-pogib-v-bitve-za-avdeevku-1078087809.html
Украинский режиссер Игорь Малахов погиб в битве за Авдеевку
Судьба пропавшего два с половиной года назад в зоне СВО украинского режиссера Игоря Малахова была установлена. Об этом сообщает сообщает украинский телеграм-канал Obozrevatel
украина
авдеевка
донецкая область
светлана малахова
михаил малахов
олег сенцов
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570357_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_b89a0bc1ee865766284a7c63b17c97d9.jpg
Малахов. как сообщает украинский источник, воевал в составе Вооруженных сил Украины в Донецкой области и с декабря 2023 года числился пропавшим без вести.Канал уточнил, что личность режиссера удалось установить с помощью ДНК-анализа. В результате выяснилось, что он погиб в районе села Степное во время боев за Авдеевку. На момент гибели ему было 59 лет.Ранее сообщалось, что украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов (в России внесен в список террористов и экстремистов) возглавил батальон Вооруженных сил Украины.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570357_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_0db913a5f49794e56e7bb4d1ab9ee81a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина, Авдеевка, Донецкая область, Светлана Малахова, Михаил Малахов, Олег Сенцов, СВО, Спецоперация
Малахов. как сообщает украинский источник, воевал в составе Вооруженных сил Украины в Донецкой области и с декабря 2023 года числился пропавшим без вести.
Канал уточнил, что личность режиссера удалось установить с помощью ДНК-анализа. В результате выяснилось, что он погиб в районе села Степное во время боев за Авдеевку. На момент гибели ему было 59 лет.
Ранее сообщалось, что украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов (в России внесен в список террористов и экстремистов) возглавил батальон Вооруженных сил Украины.