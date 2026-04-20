Киеву предлагают "фейковое" членство в Евросоюзе - 20.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/kievu-predlagayut-feykovoe-chlenstvo-v-evrosoyuze-1078100948.html
Киеву предлагают "фейковое" членство в Евросоюзе
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_02e35775edece9c9cb3e82aa47b48713.jpg
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
ДзенTelegram
Германия и Франция предложили предоставить Украине "символические" преимущества до вступления в Европейский союз без права голоса и без доступа к бюджету Евросоюза вместо ускоренного членства. Об этом 20 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники
По данным издания, главные страны ЕС уже передали свое предложение Еврокомиссии, в котором официально уведомили, что выступают против ускоренного или упрощенного вступления Киева в союз. Ранее против этой идеи высказалось большинство стран сообщества.
Вместо полноценного членства Германия предлагает ввести для Украины статус "ассоциированного членства". Это позволит Киеву участвовать в заседаниях министров и лидеров ЕС, но без права голоса и без автоматического применения общего бюджета Евросоюза.
При этом облегченная версия членства будет включать статью о взаимной обороне ЕС. Берлин предлагает сделать эту статью фактически применимой через простое политическое заявление.
Франция, в свою очередь, называет предлагаемый статус "интегрированного государства". При таком формате доступ к Общей сельскохозяйственной политике (CAP) и европейским фондам (включая политику сплочения) откладывается до момента полноценного вступления Украины в ЕС.
По словам двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, общая направленность этих документов "скорее всего" будет близка к итоговому предложению ЕС Украине.
Германия считает, что новый статус будет иметь "символическую силу в названии" и может быть предоставлен политическим решением лидеров ЕС, минуя длительные бюрократические процедуры.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Европа пытается сколотить новый военный блок из ЕС, Британии, Норвегии и Украины - снова "пытаются объединить европейские армии под флагами нацизма".
Подробности в публикации Европа собирает новый военный блок с Украиной, Казахстан запрещает экспорт нефти. Новости к этому часу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
