Киеву предлагают "фейковое" членство в Евросоюзе

Германия и Франция предложили предоставить Украине "символические" преимущества до вступления в Европейский союз без права голоса и без доступа к бюджету Евросоюза вместо ускоренного членства. Об этом 20 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники

2026-04-20T16:45

По данным издания, главные страны ЕС уже передали свое предложение Еврокомиссии, в котором официально уведомили, что выступают против ускоренного или упрощенного вступления Киева в союз. Ранее против этой идеи высказалось большинство стран сообщества.Вместо полноценного членства Германия предлагает ввести для Украины статус "ассоциированного членства". Это позволит Киеву участвовать в заседаниях министров и лидеров ЕС, но без права голоса и без автоматического применения общего бюджета Евросоюза. При этом облегченная версия членства будет включать статью о взаимной обороне ЕС. Берлин предлагает сделать эту статью фактически применимой через простое политическое заявление.Франция, в свою очередь, называет предлагаемый статус "интегрированного государства". При таком формате доступ к Общей сельскохозяйственной политике (CAP) и европейским фондам (включая политику сплочения) откладывается до момента полноценного вступления Украины в ЕС.По словам двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, общая направленность этих документов "скорее всего" будет близка к итоговому предложению ЕС Украине.Германия считает, что новый статус будет иметь "символическую силу в названии" и может быть предоставлен политическим решением лидеров ЕС, минуя длительные бюрократические процедуры.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Европа пытается сколотить новый военный блок из ЕС, Британии, Норвегии и Украины - снова "пытаются объединить европейские армии под флагами нацизма". Подробности в публикации Европа собирает новый военный блок с Украиной, Казахстан запрещает экспорт нефти. Новости к этому часу.

новости, украина, германия, франция, ес, еврокомиссия, financial times