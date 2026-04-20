2026-04-20T13:11
Германия милитаризирует автопром

13:11 20.04.2026
 
Завод Volkswagen в Дрездене
Германия стимулирует оружейное производство на промышленных предприятиях, в том числе производящих автомобили, помогая укреплять ВПК Израиля и снабжать оружием Украину. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal
Переориентация производства промсектора связана с большими проблемами немецкой экономики, отметило издание. Автопроизводители демонстрируют сокращения прибыли и рабочих, которых планируют задействовать на оружейных производствах.
Гарантии безопасности США выглядят менее надежными, Европа спешно перевооружается и "Берлин позиционирует себя как становой хребет европейской оборонной промышленности", отметило деловое издание.
Почти 90% европейского венчурного капитала, инвестируемого в оборонные технологии, направляется в немецкие компании, сообщила WSJ со ссылкой на правительство ФРГ.
"Огромные госконтракты и схемы государственного финансирования открыли около $1,2 триллиона на оборону", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Volkswagen ведет переговоры с компаниями из Израиля. Обсуждаются производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол".
"Многие предприятия ввели третью смену для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot, которые раньше были исключительно американским продуктом, вскоре начнут собирать в Германии, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказано в статье.
