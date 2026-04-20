https://ukraina.ru/20260420/germaniya-militariziruet-avtoprom-1078086695.html

Германия милитаризирует автопром

Германия милитаризирует автопром - 20.04.2026 Украина.ру

Германия милитаризирует автопром

Германия стимулирует оружейное производство на промышленных предприятиях, в том числе производящих автомобили, помогая укреплять ВПК Израиля и снабжать оружием Украину. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal

2026-04-20T13:11

2026-04-20T13:11

2026-04-20T13:11

новости

германия

украина

сша

the wall street journal

украина.ру

фрг

впк

милитаризация

оружие

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/06/1009530615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_799fad124274a1812503acebcc0d2eef.jpg

Переориентация производства промсектора связана с большими проблемами немецкой экономики, отметило издание. Автопроизводители демонстрируют сокращения прибыли и рабочих, которых планируют задействовать на оружейных производствах.Гарантии безопасности США выглядят менее надежными, Европа спешно перевооружается и "Берлин позиционирует себя как становой хребет европейской оборонной промышленности", отметило деловое издание. Почти 90% европейского венчурного капитала, инвестируемого в оборонные технологии, направляется в немецкие компании, сообщила WSJ со ссылкой на правительство ФРГ."Огромные госконтракты и схемы государственного финансирования открыли около $1,2 триллиона на оборону", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Volkswagen ведет переговоры с компаниями из Израиля. Обсуждаются производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол". "Многие предприятия ввели третью смену для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot, которые раньше были исключительно американским продуктом, вскоре начнут собирать в Германии, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказано в статье.

германия

украина

сша

фрг

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, сша, the wall street journal, украина.ру, фрг, впк, милитаризация, оружие, автопром, автопроизводители, автомобили, железный купол, пво, зрк patriot, ес, европа