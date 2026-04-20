Германия милитаризирует автопром
Германия милитаризирует автопром - 20.04.2026 Украина.ру
Германия милитаризирует автопром
Германия стимулирует оружейное производство на промышленных предприятиях, в том числе производящих автомобили, помогая укреплять ВПК Израиля и снабжать оружием Украину. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal
2026-04-20T13:11
2026-04-20T13:11
2026-04-20T13:11
Переориентация производства промсектора связана с большими проблемами немецкой экономики, отметило издание. Автопроизводители демонстрируют сокращения прибыли и рабочих, которых планируют задействовать на оружейных производствах.Гарантии безопасности США выглядят менее надежными, Европа спешно перевооружается и "Берлин позиционирует себя как становой хребет европейской оборонной промышленности", отметило деловое издание. Почти 90% европейского венчурного капитала, инвестируемого в оборонные технологии, направляется в немецкие компании, сообщила WSJ со ссылкой на правительство ФРГ."Огромные госконтракты и схемы государственного финансирования открыли около $1,2 триллиона на оборону", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Volkswagen ведет переговоры с компаниями из Израиля. Обсуждаются производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол". "Многие предприятия ввели третью смену для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot, которые раньше были исключительно американским продуктом, вскоре начнут собирать в Германии, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказано в статье.
германия
украина
сша
фрг
европа
новости, германия, украина, сша, the wall street journal, украина.ру, фрг, впк, милитаризация, оружие, автопром, автопроизводители, автомобили, железный купол, пво, зрк patriot, ес, европа
Новости, Германия, Украина, США, The Wall Street Journal, Украина.ру, ФРГ, ВПК, милитаризация, оружие, автопром, автопроизводители, автомобили, железный купол, ПВО, ЗРК Patriot, ЕС, Европа
Германия милитаризирует автопром
Германия стимулирует оружейное производство на промышленных предприятиях, в том числе производящих автомобили, помогая укреплять ВПК Израиля и снабжать оружием Украину. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal
Переориентация производства промсектора связана с большими проблемами немецкой экономики, отметило издание. Автопроизводители демонстрируют сокращения прибыли и рабочих, которых планируют задействовать на оружейных производствах.
Гарантии безопасности США выглядят менее надежными, Европа спешно перевооружается и "Берлин позиционирует себя как становой хребет европейской оборонной промышленности", отметило деловое издание.
Почти 90% европейского венчурного капитала, инвестируемого в оборонные технологии, направляется в немецкие компании, сообщила WSJ со ссылкой на правительство ФРГ.
"Огромные госконтракты и схемы государственного финансирования открыли около $1,2 триллиона на оборону", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Volkswagen ведет переговоры с компаниями из Израиля. Обсуждаются производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол".
"Многие предприятия ввели третью смену для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot, которые раньше были исключительно американским продуктом, вскоре начнут собирать в Германии, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сказано в статье.
