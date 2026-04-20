"Филёр": успешная вербовка Янковского Балаяном в интересах охранки

18 апреля 1988 года на советские экраны вышел очередной фильм режиссёра Романа Балаяна под названием "Филёр", снятый им на Киевской киностудии им. А. Довженко в его особенной манере. Сценарий написал сам режиссёр и Рустам Ибрагимбеков. Этот тандем уже успешно "выстрелил" в фильме "Храни меня, мой талисман" (1986), и теперь взялся закрепить успех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Правда, если в "Талисмане" речь идёт о том, как переплелись современность и пушкинская эпоха, то в "Филёре" действие происходит в одном временном отрезке – и чуть ли не в течение одного дня, тяжёлого и страшного, когда в воздухе витает отрешённая безнадёжность. Это ощущение, кстати, наполняет буквально каждый кадр.На дворе 1916 год, декабрь. Провинциальный городок Российской империи. В центре событий – Пётр Васильевич Воробьёв, бывший учитель гимназии. Он ушёл с работы в знак протеста после увольнения двух коллег, нелояльно настроенных к власти. Воробьёва подозревают в сочувствии, поэтому регулярно вызывают в жандармерию, где очень мягко и ненавязчиво просят о содействии. Пётр Васильевич категорически отказывается. Но в жандармерии умеют ждать и просчитывать ситуацию, а положение безработного учителя ухудшается с каждым днём. У Воробьёва иссякают средства к существованию, семья голодает. Днями напролёт Пётр Васильевич ищет хоть какую-то работу, но тщетно – идёт война, поэтому работы нет, и не предвидится.Получив отказ даже в самой примитивной работе писаря в госпитале, он видит умирающую дочь. В отчаянии Пётр Васильевич даже решается ограбить ювелирный магазин, конечно же, безуспешно. Неожиданно Воробьёв вспоминает листовку, которую прочёл в полиции: за голову политического преступника обещают 2000 рублей. Этих денег хватило бы на лечение дочери и оплату квартиры. Утром Воробьёв становится невольным свидетелем подозрительного разговора какого-то юноши с девушкой. Пётр Васильевич решает, что это и есть тот самый "политический" и выдаёт его.Выясняется, что подозреваемый просто втайне от родителей собрался бежать на фронт. Однако Воробьёву в жандармерии всё равно за старание, в качестве поощрения, авансом, так сказать, выплачивают деньги.В фильме занято целое созвездие знаменитостей, не нуждающихся в дополнительном представлении: как в главных ролях, так и в эпизодах. Олег Янковский исполняет роль Воробьёва, Елена Сафонова – его жена, знаменитый мастер эпизода Александр Вокач – начальник жандармерии. Ему ассистирует жандарм в исполнении начинающего тогда актёра Алексея Горбунова. Подругу Воробьёва Нину, с которой, по некоторым намёкам действия у героя "что-то было", сыграла Ольга Остроумова. Друга семьи сыграл друг Олега Янковского – Александр Абдулов, а уволенного из гимназии коллегу-революционера – ещё один друг Александр Збруев.Выдающийся актёр Богдан Бенюк, ныне вполне обандерившийся, а тогда вполне лояльный действующей власти, сыграл дворника. Сын Олега Янковского Филипп изобразил того самого юношу, которого по ошибке "сдаёт" охранке главный герой.Актёрская работа в кино построена на почти полном отсутствии внешнего действия. Олег Янковский (Воробьёв) молчит, слушает, смотрит, медлит. Но в этом молчании накапливается напряжение, которое трудно выразить словами. Его жизнь существует лишь формально: есть дом, есть жена, привычные очертания нормальности. Но это уже не то место, в которое можно вернуться. Герой потерял что-то самое главное. Как потом выясняется, это что-то – он сам.Жена в фильме – не драматическая фигура, а скорее напоминание. Напоминание о том, какой могла бы быть жизнь, если бы всё сложилось иначе.Александр Вокач в роли начальника жандармерии провинциального городка – это яркий образ, подтверждающий его репутацию глубокого драматического актёра, способного передать тонкие нюансы характера. Его спокойствие и, я бы сказал, умиротворение, кажется, способны растворить любую неприязнь к силовому ведомству империи. Его словам, оборотам речи и интонациям очень трудно сопротивляться. Чувствуешь себя лгуном и предателем, что нам замечательно демонстрирует Олег Янковский в немногих очень ёмких диалогах.Вот эта манера Балаяна – диалог, а затем пустота – делает повествование почти камерным. Когда-то Олег Янковский сказал о его фильмах, что они вбирают в себя все болевые моменты целого поколения большой страны. Балаян стал одним из немногих популярных и признанных во всём мире кинорежиссёров, кто, не кривя душой, смог сказать: "у моих фильмов больше друзей, чем у меня лично". Сам режиссёр в одном из редких интервью заметил:"Наш новый герой – учитель гимназии – подал в отставку из-за ареста других преподавателей. При этом он не разделяет их революционных настроений, не принадлежит ни к одной из партий, не участвует в общественных движениях, но становится социальным изгоем. Не правда ли, странно?"Но если обратиться к тому, что в фильме показано и как это сделано, то создаётся впечатление, что друзья (а Янковский и Балаян на тот момент были больше чем коллеги по цеху) немного лукавят, не желая излишне углубляться в психологизм и сюжетную драму.Янковский через своего героя передаёт атмосферу страха, предательства самого себя и невозможность найти выход – что было вполне созвучно перестроечной эпохи. Актёр играет, как он сам заметил, "человека своего времени, но помещённого в исторический момент".Тандем Янковский – Балаян начался в далёком уже 1982 году. Режиссёр смотрел телевизор и в картине "Мы, ниже подписавшиеся" увидел актёра, методично нарезающего лимон. "Это лицо, эта пластика и органика… Удивительное умение недосказать, не доиграть, не дотворить, создать эффект отсутствия при полном присутствии, флёр загадочности и шарм аристократа…" Лимон нарезал Янковский, и для Балаяна встреча с ним стала попаданием в десятку – он обрёл альтер эго.Позже Янковский не просто сыграл в пяти лучших фильмах Балаяна, а стал проводником его идей. До последних своих дней он был его лучшим другом. Именно он познакомил Балаяна с Абдуловым и Збруевым. Атмосфера на съёмках фильмов с их участием была особенной: "Я не работал, а игрался. Мне было безумно легко, весело, я баловался как ребёнок", – вспоминал позже Роман Гургенович.Фильм снимался в Калуге – там нашли натуру. В этом небольшом городке нашлось достаточно фактурных строений и улиц, сохранившихся с дореволюционных времён почти не разрушенными, и в кадре всё выглядело очень натурально. Жители с интересом наблюдали за процессом, узнавали актёров и время от времени мешали съёмке, появляясь якобы случайно в кадре. Такое не редкость во время натурных съёмок.Общее настроение съёмочного процесса очень точно передаёт случайное воспоминание одного прохожего, жителя Калуги:"Наступила весна, распутица, снег почти весь растаял. А в кадре, как бывает в кино, хоть ты тресни, но должна быть зима. Пар – известное дело: глицерин с водой на раскалённую электроплитку и вентилятор. А вот снег сделали с помощью пожарной машины и пены. Было смешно и нелепо, но в кино потом выглядело очень натурально. А в камеру постоянно лез любопытный пионер – пока его ловили, остановили съёмку. А в арке стоял Янковский. Мне туда в любом случае было нужно, ну я и пошёл. Янковский попросил закурить. Я выделил ему “Приму” и задал вопрос: “Подзадолбались, Олег Иваныч?” Тот затянулся и отвечает: “Ага!”. Руки пожали – ну и я потопал дальше…"Визуально весь фильм построен на ощущении некоторой размытости. Пространство будто растворяется – в тумане, в сером свете, в мягких границах кадра. Это не просто стилистика. Это внутреннее состояние героя, которое режиссёр вывернул наружу. Мир вокруг героя теряет чёткость – как и он сам.Финал – один из самых сильных и одновременно самых спорных элементов картины. Последняя сцена обрывается в момент, когда, казалось бы, должен прозвучать ответ: поезд, движение, туман – и затем пустота. Ничего не показано прямо. Известно, что режиссёр задумывал финал как самоубийство главного героя, который должен был броситься под поезд. Но снято это так, что зритель не получает однозначного подтверждения. В результате фильм раскалывается на два возможных прочтения.Вот как об этом рассказывал сам режиссёр:"Герой Янковского в конце бросается под поезд, но в тумане – я это прямо не показываю… Он говорит: “Прощайте” и так далее… Я специально пару напустил и говорю: “По-моему, не видно, не догадаются”, а монтажёр: “Нет, ну как не догадаются?”" И мнения – или, точнее, прочтения эпизода – разделились. В первом варианте Воробьёв не выдерживает и кончает с собой. Во втором – принимает правила игры и остаётся жить, уже как часть системы: отдыхает с семьёй на море. Таким образом, в фильме поставлены и многоточие, и одновременно точка – ведь продолжения не предполагалось. И в этих постоянных "качелях", как и зачастую в реальной жизни, – весь фильм. Герой не может сказать ни "да", ни "нет". Сомневается. А потом берёт деньги. И сдаёт охранке человека, прекрасно понимая его дальнейшую судьбу. Многие после просмотра говорили об этом как о "тридцати сребрениках".Но в конце 80-х всё размывалось – как кадры этой картины. Дружба и любовь стали допускать предательство, честность начала учиться уживаться с ложью, выдумки переплетались с явью – да так крепко, что и по сей день не расплелись. И всё больше становилось вопросов к себе – как и у бывшего учителя гимназии Петра Васильевича Воробьёва многими десятилетиями ранее. А однозначного и честного ответа в фильме нет.Интересно, что вокруг картины не сложилось какого то особого слоя воспоминаний. Нет обилия интервью, нет подробных актёрских историй о съёмках. Она как будто прошла чуть в стороне от громких разговоров и осталась в более тихом, внутреннем пространстве. Может быть, потому, что сам материал и не предполагает внешнего обсуждения. Критика того времени воспринимала картину неоднозначно. Отмечали тонкость актёрской работы, но говорили о замкнутости действия, чрезмерной камерности, недостатке "социального масштаба". Это была привычная реакция на кино, которое уходит от прямых ответов. Но со временем становится ясно: именно эта замкнутость и делает фильм точным.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

