Решение об ударах по европейским городам, где собирают беспилотники, принято - 17.04.2026 Украина.ру

Решение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято. Но его реализация остается за верховным главнокомандующим. Об этом 17 апреля заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник "Газете.Ru"

2026-04-17T12:04

"Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары", — обозначил Колесник, добавив, что Россия не может допустить того, чтобы летательное оружие шло из Европы на Украину. По мнению парламентария, для того, чтобы нивелировать угрозу ударов ВСУ по регионам России, Российской армии следует усилить атаки на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты, что поможет добиться наибольшего военного и политического эффекта. Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.Главные события на это утро: Киев заметает следы: свидетелей событий в Буче отправляют в могилу. Хроника событий на утро 17 апреля

