Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/vladimir-zelenskiy-predlozhil-rumynii-pomosch-v-zaschite-neba-ot-rossiyskikh-bespilotnikov-1079599962.html
Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников - 29.05.2026 Украина.ру
Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Румынии помощь в защите воздушного пространства от российских дронов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты от подобных угроз. Об этом сообщил 29 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T20:36
2026-05-29T20:36
украина.ру
владимир зеленский
румыния
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40579dc61ded85483e62a6b3ee74a1ea.jpg
Глава киевского режима сообщил, что Украина готова помочь соседней стране в защите неба от российских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства от подобных угроз.Почти одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён. По его словам, румынские военные внимательно следят за полётами БПЛА, контролируют их траекторию и прекрасно понимают, что Россия не нацеливает свои дроны на Румынию - Залёт российского беспилотника в Румынию исключён - дипломат.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
румыния
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_3:0:1200:898_1920x0_80_0_0_cc09e143e937bd72b4e1186d34250060.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, владимир зеленский, румыния, новости, украина, россия
Украина.ру, Владимир Зеленский, Румыния, Новости, Украина, Россия

Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников

20:36 29.05.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Румынии помощь в защите воздушного пространства от российских дронов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты от подобных угроз. Об этом сообщил 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Глава киевского режима сообщил, что Украина готова помочь соседней стране в защите неба от российских беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства от подобных угроз.
Почти одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён.
"Удары-то наносились не по объектам вблизи румынской границы, а по Одесской области. Они были очень далеко от румынской границы", — сказал дипломат.
По его словам, румынские военные внимательно следят за полётами БПЛА, контролируют их траекторию и прекрасно понимают, что Россия не нацеливает свои дроны на Румынию - Залёт российского беспилотника в Румынию исключён - дипломат.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руВладимир ЗеленскийРумынияНовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния