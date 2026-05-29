Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Румынии помощь в защите воздушного пространства от российских дронов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты от подобных угроз.

2026-05-29T20:36

Глава киевского режима сообщил, что Украина готова помочь соседней стране в защите неба от российских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства от подобных угроз.Почти одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён. По его словам, румынские военные внимательно следят за полётами БПЛА, контролируют их траекторию и прекрасно понимают, что Россия не нацеливает свои дроны на Румынию - Залёт российского беспилотника в Румынию исключён - дипломат.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

