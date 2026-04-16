Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля - 16.04.2026 Украина.ру
Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
Иран открыл секрет успешного сопротивления: большая часть его военной техники находится глубоко под землей, а США били по ложным целям. Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций пока Украина не запустит "Дружбу". Ситуацию на фронте изменят электромагнитные бомбы: корейцы доработали российский проект "Алабуга"
2026-04-16T18:00
2026-04-16T18:00
2026-04-16T18:00
Иран сохранил авиацию на подземных базах: шансы США победить - ничтожныВ последние дни в Иране зафиксированы полеты МиГов, "Фантомов" и вертолетов Ми-28НЭ. Как оказалось, авиация Исламской республики, об уничтожении которой твердила израильско-американская коалиция, практически не пострадала. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на известного эксперта по вооруженным силам Ирана Юрия Лямина."В основном были уничтожены лишь образцы с выработанным ресурсом и нарисованные на бетоне ложные цели. Большую роль в сохранении крылатой техники сыграли подземные авиабазы, например расположенный на юге страны объект, известный как Oghab 4, - сообщает Лямин.Фотографии этого объекта эксперт разместил у себя на странице в ВК.Впервые данные о мощном подземном сооружении были обнародованы в 2023 году. Тогда же его показали изнутри. Размеры базы впечатляют. Многочисленные F-4 Phantom II выглядят здесь очень компактными, хотя длина такого летательного аппарата - 19,2 метра, размах крыла - 11,7 метра, а высота - 5 метров.Здесь же имеются и Су-24МК. Они еще больше: длина - 24,594 метра, размах крыльев - 17,638 метра, высота - 6,193 метра.Отмечается, что израильтяне и американцы активно бомбардировали объекты, но - безрезультатно: серьезно не пострадали даже входные туннели, о чем свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 8 апреля.Военный эксперт Юрий Дудкин в эфире канала "БЕЛТА" заявил:"Иран очень давно готовился к агрессии. Теперь это становится абсолютно очевидным. Все его оборонные сооружения и вооружение находятся глубоко под землей, на сотни метров в скальном грунте".По его мнению, у американцев не осталось никакого выхода кроме наземной операции. Но и ее перспективность под большим вопросом."Многие люди — в том числе в Белом доме и в ряде европейских столиц — похоже, не понимают, что для ведения асимметричной войны не требуется большая армия, чтобы наносить противнику серьёзный ущерб", — отметил в эфире Vesti.az военный эксперт Юлиан Рёпке.Не Орбаном единым: Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкцийМинистр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Европейского союза до получения гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба". Об этом 16 апреля сообщило агентство ČTK."Словакия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока не получит гарантию возобновления работы нефтепровода "Дружба"", — сказал глава МИДа.При этом, по его словам, Братислава не будет возражать против выдачи кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, который до сих пор был заблокирован Венгрией.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 марта заявил, что страна не поддержит новый пакет санкций ЕС против России, если позиция Еврокомиссии в вопросе заблокированного нефтепровода "Дружба" останется на стороне Украины. Фицо добавил, что вопрос возобновления поставок нефти касается не только Венгрии и Словакии, а всей Центральной Европы."Если бы трубопровод работал, проблем с высокими ценами на топливо бы не было", - заявил словацкий премьер."Существуют признаки того, что новое венгерское правительство будет также бороться за восстановление поставок по "Дружбе", — также отметил Фицо.По данным на 2025 год, Венгрия и Словакия получали до 80% нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это было наиболее выгодное предложение на рынке с точки зрения цены самой нефти и стоимости доставки. Кроме того, российская нефть — тяжёлая сернистая — идеально подходила для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) этих стран, которые изначально строились под её переработку. Такой сорт нефти стал дефицитным на мировом рынке, так как иранская, венесуэльская и российская нефть под санкциями.Дисконт на сорт Urals (российская нефть) превышал $25 за баррель, а при поставках через "Дружбу" транспортные расходы были ниже, чем при использовании альтернативных маршрутов. Это позволяло НПЗ группы MOL (которой принадлежит словацкая компания Slovnaft) получать миллиарды евро прибыли. Хотя разница в цене не отражалась на розничных ценах на АЗС, правительства Венгрии и Словакии облагали эти сверхдоходы повышенными налогами, направляя средства на социальные проекты, включая субсидирование тарифов на электроэнергию для домохозяйств.Фронт получит электромагнитные бомбы: люди Ким Чен Ына доработали нашу "Алабугу"Мир скоро ждет смена характера войны из-за "электромагнитных бомб". Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире канал "Соловьёв LIVE".Обсуждая информацию Bloomberg о северокорейской электромагнитной бомбе, Клинцевич предположил, что Пхеньян развил российский проект "Алабуга". Речь идет о боеприпасе, который без ядерного взрыва генерирует мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), выжигающий всю электронику."Если представить, что такой боеприпас запускают над городом или укрепрайоном, возникает воздушный подрыв. У противника будут серьезнейшие проблемы: сгорит вся гражданская инфраструктура, Starlink, роутеры, телевизоры в штабах. Всё встанет, и они пойдут наружу со свечами", — описал последствия эксперт.Он отметил, что российская бронетехника способна выдерживать такие импульсы, в отличие от гражданской электроники, из которой сделаны FPV-дроны."Если FPV-дрон делают на защищенной электронике, он будет стоить как чугунный мост", — добавил Клинцевич.Военный эксперт Алексей Леонков считает, что за "Алабугой" - будущее:"Представьте себе нечто вроде ракеты, боевым блоком которой является мощный высокочастотный электромагнитный излучатель. В результате сжатия магнитного поля взрывным способом там создается мощный электромагнитный импульс, который при подрыве боеприпаса на высоте 200-300 метров гарантированно выводит из строя всю электронику в радиусе 3-5 километров — в том числе радиоэлектронное оборудование надводных кораблей, летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет и пр.), средств связи и управления наземных подразделений", - рассказал эксперт в интервью "АиФ".Сейчас, по мнению экспертов, наступает время перехода на эти технологии."Вернутся защищенные танки, БМП, стрелки, и характер войны снова поменяется. Сегодня самое важное — идти по пути уничтожения электроники. Выбить пробки во всех приборах", — резюмировал Андрей Клинцевич.О будущем Европы: Больше независимости, меньше слепого следования лини Брюсселя. Поможет ли Словения Трампу в развале НАТО
словакия
иран
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072469236_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd9aa46464879acee65e81e8cd14bb56.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
словакия, иран, венгрия, клинцевич, роберт фицо, василий лямин, ес, российская газета, мид, эксклюзив, военная хроника на украине
Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
Иран открыл секрет успешного сопротивления: большая часть его военной техники находится глубоко под землей, а США били по ложным целям. Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций пока Украина не запустит "Дружбу". Ситуацию на фронте изменят электромагнитные бомбы: корейцы доработали российский проект "Алабуга"
Иран сохранил авиацию на подземных базах: шансы США победить - ничтожны
В последние дни в Иране зафиксированы полеты МиГов, "Фантомов" и вертолетов Ми-28НЭ. Как оказалось, авиация Исламской республики, об уничтожении которой твердила израильско-американская коалиция, практически не пострадала. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на известного эксперта по вооруженным силам Ирана Юрия Лямина.
"В основном были уничтожены лишь образцы с выработанным ресурсом и нарисованные на бетоне ложные цели. Большую роль в сохранении крылатой техники сыграли подземные авиабазы, например расположенный на юге страны объект, известный как Oghab 4, - сообщает Лямин.
Фотографии этого объекта эксперт разместил у себя на странице в ВК.
Впервые данные о мощном подземном сооружении были обнародованы в 2023 году. Тогда же его показали изнутри. Размеры базы впечатляют. Многочисленные F-4 Phantom II выглядят здесь очень компактными, хотя длина такого летательного аппарата - 19,2 метра, размах крыла - 11,7 метра, а высота - 5 метров.
Здесь же имеются и Су-24МК. Они еще больше: длина - 24,594 метра, размах крыльев - 17,638 метра, высота - 6,193 метра.
Отмечается, что израильтяне и американцы активно бомбардировали объекты, но - безрезультатно: серьезно не пострадали даже входные туннели, о чем свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 8 апреля.
Военный эксперт Юрий Дудкин в эфире канала "БЕЛТА" заявил:
"Иран очень давно готовился к агрессии. Теперь это становится абсолютно очевидным. Все его оборонные сооружения и вооружение находятся глубоко под землей, на сотни метров в скальном грунте".
По его мнению, у американцев не осталось никакого выхода кроме наземной операции. Но и ее перспективность под большим вопросом.
"Многие люди — в том числе в Белом доме и в ряде европейских столиц — похоже, не понимают, что для ведения асимметричной войны не требуется большая армия, чтобы наносить противнику серьёзный ущерб", — отметил в эфире Vesti.az военный эксперт Юлиан Рёпке.
Не Орбаном единым: Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Европейского союза до получения гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба". Об этом 16 апреля сообщило агентство ČTK.
"Словакия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока не получит гарантию возобновления работы нефтепровода "Дружба"", — сказал глава МИДа.
При этом, по его словам, Братислава не будет возражать против выдачи кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, который до сих пор был заблокирован Венгрией.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 марта заявил, что страна не поддержит новый пакет санкций ЕС против России, если позиция Еврокомиссии в вопросе заблокированного нефтепровода "Дружба" останется на стороне Украины. Фицо добавил, что вопрос возобновления поставок нефти касается не только Венгрии и Словакии, а всей Центральной Европы.
"Если бы трубопровод работал, проблем с высокими ценами на топливо бы не было", - заявил словацкий премьер.
"Существуют признаки того, что новое венгерское правительство будет также бороться за восстановление поставок по "Дружбе", — также отметил Фицо.
По данным на 2025 год, Венгрия и Словакия получали до 80% нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это было наиболее выгодное предложение на рынке с точки зрения цены самой нефти и стоимости доставки.
Кроме того, российская нефть — тяжёлая сернистая — идеально подходила для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) этих стран, которые изначально строились под её переработку. Такой сорт нефти стал дефицитным на мировом рынке, так как иранская, венесуэльская и российская нефть под санкциями.
Дисконт на сорт Urals (российская нефть) превышал $25 за баррель, а при поставках через "Дружбу" транспортные расходы были ниже, чем при использовании альтернативных маршрутов. Это позволяло НПЗ группы MOL (которой принадлежит словацкая компания Slovnaft) получать миллиарды евро прибыли.
Хотя разница в цене не отражалась на розничных ценах на АЗС, правительства Венгрии и Словакии облагали эти сверхдоходы повышенными налогами, направляя средства на социальные проекты, включая субсидирование тарифов на электроэнергию для домохозяйств.
Фронт получит электромагнитные бомбы: люди Ким Чен Ына доработали нашу "Алабугу"
Мир скоро ждет смена характера войны из-за "электромагнитных бомб". Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире канал "Соловьёв LIVE".
Обсуждая информацию Bloomberg о северокорейской электромагнитной бомбе, Клинцевич предположил, что Пхеньян развил российский проект "Алабуга". Речь идет о боеприпасе, который без ядерного взрыва генерирует мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), выжигающий всю электронику.
"Если представить, что такой боеприпас запускают над городом или укрепрайоном, возникает воздушный подрыв. У противника будут серьезнейшие проблемы: сгорит вся гражданская инфраструктура, Starlink, роутеры, телевизоры в штабах. Всё встанет, и они пойдут наружу со свечами", — описал последствия эксперт.
Он отметил, что российская бронетехника способна выдерживать такие импульсы, в отличие от гражданской электроники, из которой сделаны FPV-дроны.
"Если FPV-дрон делают на защищенной электронике, он будет стоить как чугунный мост", — добавил Клинцевич.
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что за "Алабугой" - будущее:
"Представьте себе нечто вроде ракеты, боевым блоком которой является мощный высокочастотный электромагнитный излучатель. В результате сжатия магнитного поля взрывным способом там создается мощный электромагнитный импульс, который при подрыве боеприпаса на высоте 200-300 метров гарантированно выводит из строя всю электронику в радиусе 3-5 километров — в том числе радиоэлектронное оборудование надводных кораблей, летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет и пр.), средств связи и управления наземных подразделений", - рассказал эксперт в интервью "АиФ".
Сейчас, по мнению экспертов, наступает время перехода на эти технологии.
"Вернутся защищенные танки, БМП, стрелки, и характер войны снова поменяется. Сегодня самое важное — идти по пути уничтожения электроники. Выбить пробки во всех приборах", — резюмировал Андрей Клинцевич.