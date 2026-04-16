Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля

Иран открыл секрет успешного сопротивления: большая часть его военной техники находится глубоко под землей, а США били по ложным целям. Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций пока Украина не запустит "Дружбу". Ситуацию на фронте изменят электромагнитные бомбы: корейцы доработали российский проект "Алабуга"

2026-04-16T18:00

Иран сохранил авиацию на подземных базах: шансы США победить - ничтожныВ последние дни в Иране зафиксированы полеты МиГов, "Фантомов" и вертолетов Ми-28НЭ. Как оказалось, авиация Исламской республики, об уничтожении которой твердила израильско-американская коалиция, практически не пострадала. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на известного эксперта по вооруженным силам Ирана Юрия Лямина."В основном были уничтожены лишь образцы с выработанным ресурсом и нарисованные на бетоне ложные цели. Большую роль в сохранении крылатой техники сыграли подземные авиабазы, например расположенный на юге страны объект, известный как Oghab 4, - сообщает Лямин.Фотографии этого объекта эксперт разместил у себя на странице в ВК.Впервые данные о мощном подземном сооружении были обнародованы в 2023 году. Тогда же его показали изнутри. Размеры базы впечатляют. Многочисленные F-4 Phantom II выглядят здесь очень компактными, хотя длина такого летательного аппарата - 19,2 метра, размах крыла - 11,7 метра, а высота - 5 метров.Здесь же имеются и Су-24МК. Они еще больше: длина - 24,594 метра, размах крыльев - 17,638 метра, высота - 6,193 метра.Отмечается, что израильтяне и американцы активно бомбардировали объекты, но - безрезультатно: серьезно не пострадали даже входные туннели, о чем свидетельствует спутниковый снимок, сделанный 8 апреля.Военный эксперт Юрий Дудкин в эфире канала "БЕЛТА" заявил:"Иран очень давно готовился к агрессии. Теперь это становится абсолютно очевидным. Все его оборонные сооружения и вооружение находятся глубоко под землей, на сотни метров в скальном грунте".По его мнению, у американцев не осталось никакого выхода кроме наземной операции. Но и ее перспективность под большим вопросом."Многие люди — в том числе в Белом доме и в ряде европейских столиц — похоже, не понимают, что для ведения асимметричной войны не требуется большая армия, чтобы наносить противнику серьёзный ущерб", — отметил в эфире Vesti.az военный эксперт Юлиан Рёпке.Не Орбаном единым: Словакия блокирует 20-й пакет антироссийских санкцийМинистр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Европейского союза до получения гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба". Об этом 16 апреля сообщило агентство ČTK."Словакия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока не получит гарантию возобновления работы нефтепровода "Дружба"", — сказал глава МИДа.При этом, по его словам, Братислава не будет возражать против выдачи кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, который до сих пор был заблокирован Венгрией.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 марта заявил, что страна не поддержит новый пакет санкций ЕС против России, если позиция Еврокомиссии в вопросе заблокированного нефтепровода "Дружба" останется на стороне Украины. Фицо добавил, что вопрос возобновления поставок нефти касается не только Венгрии и Словакии, а всей Центральной Европы."Если бы трубопровод работал, проблем с высокими ценами на топливо бы не было", - заявил словацкий премьер."Существуют признаки того, что новое венгерское правительство будет также бороться за восстановление поставок по "Дружбе", — также отметил Фицо.По данным на 2025 год, Венгрия и Словакия получали до 80% нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это было наиболее выгодное предложение на рынке с точки зрения цены самой нефти и стоимости доставки. Кроме того, российская нефть — тяжёлая сернистая — идеально подходила для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) этих стран, которые изначально строились под её переработку. Такой сорт нефти стал дефицитным на мировом рынке, так как иранская, венесуэльская и российская нефть под санкциями.Дисконт на сорт Urals (российская нефть) превышал $25 за баррель, а при поставках через "Дружбу" транспортные расходы были ниже, чем при использовании альтернативных маршрутов. Это позволяло НПЗ группы MOL (которой принадлежит словацкая компания Slovnaft) получать миллиарды евро прибыли. Хотя разница в цене не отражалась на розничных ценах на АЗС, правительства Венгрии и Словакии облагали эти сверхдоходы повышенными налогами, направляя средства на социальные проекты, включая субсидирование тарифов на электроэнергию для домохозяйств.Фронт получит электромагнитные бомбы: люди Ким Чен Ына доработали нашу "Алабугу"Мир скоро ждет смена характера войны из-за "электромагнитных бомб". Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире канал "Соловьёв LIVE".Обсуждая информацию Bloomberg о северокорейской электромагнитной бомбе, Клинцевич предположил, что Пхеньян развил российский проект "Алабуга". Речь идет о боеприпасе, который без ядерного взрыва генерирует мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), выжигающий всю электронику."Если представить, что такой боеприпас запускают над городом или укрепрайоном, возникает воздушный подрыв. У противника будут серьезнейшие проблемы: сгорит вся гражданская инфраструктура, Starlink, роутеры, телевизоры в штабах. Всё встанет, и они пойдут наружу со свечами", — описал последствия эксперт.Он отметил, что российская бронетехника способна выдерживать такие импульсы, в отличие от гражданской электроники, из которой сделаны FPV-дроны."Если FPV-дрон делают на защищенной электронике, он будет стоить как чугунный мост", — добавил Клинцевич.Военный эксперт Алексей Леонков считает, что за "Алабугой" - будущее:"Представьте себе нечто вроде ракеты, боевым блоком которой является мощный высокочастотный электромагнитный излучатель. В результате сжатия магнитного поля взрывным способом там создается мощный электромагнитный импульс, который при подрыве боеприпаса на высоте 200-300 метров гарантированно выводит из строя всю электронику в радиусе 3-5 километров — в том числе радиоэлектронное оборудование надводных кораблей, летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет и пр.), средств связи и управления наземных подразделений", - рассказал эксперт в интервью "АиФ".Сейчас, по мнению экспертов, наступает время перехода на эти технологии."Вернутся защищенные танки, БМП, стрелки, и характер войны снова поменяется. Сегодня самое важное — идти по пути уничтожения электроники. Выбить пробки во всех приборах", — резюмировал Андрей Клинцевич.

