https://ukraina.ru/20260416/bolshe-nezavisimosti-menshe-slepogo-sledovaniya-lini-bryusselya-pomozhet-li-sloveniya-trampu-v-razvale-1077961011.html

Больше независимости, меньше слепого следования лини Брюсселя. Поможет ли Словения Трампу в развале НАТО

Новый спикер парламента Словении Зоран Стеванович пообещал провести референдум о выходе страны из НАТО. Словения по этому вопросу расколота пополам, но без поддержки правительства даже вынести его на голосование будет сложно.

2026-04-16T17:18

эксклюзив

дональд трамп

словения

сербия

брюссель

александр вучич

нато

ес

politico

милорад додик

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/10/1077976633_0:0:1019:573_1920x0_80_0_0_715bd7683c9d8ed518a7dfc99b258b32.jpg

Словения редко попадает в заголовки европейских новостей. Даже парламентские выборы в этой стране, с 2004 года входящей в ЕС и НАТО, заинтересовали зарубежные СМИ лишь за неделю до дня голосования, назначенного на 22 марта. Тогда действующий словенский премьер Роберт Голоб, возглавляющий партию Движение "Свобода", обвинил своего предшественника и главного соперника на выборах, лидера Словенской демократической партии Янеза Яншу, в связях с израильскими структурами, которые устроили информационную кампанию по дискредитации правящей коалиции.Это произошло после публикации в начале марта тайно сделанных записей, на которых бывший министр юстиции Словении, а также известный юрист и лоббист хвастались своими политическими связями, торговлей влиянием и тайным финансированием. По мнению словенских спецслужб, записи были сделаны специалистами израильской частной разведывательной компании Black Cube, нанимающей бывших сотрудников Моссад.Голоб заявил, что участие Black Cube в тайной записи фальшивых деловых разговоров с видными словенцами (с ними действительно говорили подставные лица) – "крупнейший скандал в истории Словении", который указывает на "государственную измену" Янши. Партия экс-премьера отвергла утверждения о том, что Янша нанимал израильских агентов, но при этом высоко оценила опубликованные записи, заявив, что если Black Cube действительно раскрыла коррупцию "невероятных масштабов", то она заслуживает "памятника в центре Любляны".Частично Голобу удалось достичь своей цели: если накануне скандала рейтинги Словенской демократической партии (СДП) составляли почти 24%, а Движения "Свобода" (ДС) – чуть больше 20%, то на выборах ДС удалось достичь символической победы, заняв первое место с 28,66% голосов. За СДП проголосовали 27,88% избирателей, она получила 28 мандатов в 90-местном парламенте Словении – на один меньше, чем ДС.Действующий премьер попытался сформировать новую правящую коалицию по принципу "все, кроме Янши", но переговоры с потенциальными партнёрами не увенчались успехом. В свою очередь, экс-премьер последовательно двигался к формированию своего четвёртого правительства. Если поначалу речь шла о кулуарных переговорах, то в минувшую пятницу, 10 апреля, успехи Янши стали очевидными.В этот день состоялось первое заседание нового парламента Словении, и его спикером был избран лидер правопопулистской партии "Правда" (неожиданно для социологов прошла в парламент с 5,49% голосов, получив 5 мандатов), этнический серб Зоран Стеванович. Никто не ожидал избрания Стевановича до последнего момента, пока его кандидатуру совместно не выдвинули правые партии, включая СДП Янши.Хотя левые депутаты проигнорировали голосование, за лидера "Правды" было подано 48 бюллетеней. Несмотря на то, что голосование было тайным, такой результат мог быть достигнут только в том случае, если к пяти голосам от "Правды" добавились депутаты СДП (28), блока "Новая Словения – христианские демократы" (9), а также партии "Демократы" (6).Роберт Голоб заявил, что "та пятница" стала чёрным днём не только для словенской политики, но и для демократии. Проправительственные и левые СМИ Словении написали, что парламентом теперь руководит пророссийский политик, "рука Путина", и акцентировали внимание на неоднозначной биографии нового спикера.44-летний Зоран Стеванович персонаж действительно колоритный. Он начал свою карьеру в полиции, и его служба, по данным словенских СМИ, была отмечена противоречиями, конфликтами с начальством и "переводами в виде вознаграждения", как он сам это определял. После увольнения со службы (в его версии – по собственной инициативе, хотя обстоятельства неизвестны) он работал в страховом бизнесе, основал с партнерами охранную компанию, а также занимался строительством "тарзан-парков". Он получил степень магистра по менеджменту и написал докторскую диссертацию, но не защитил её, как говорит политик, "потому что у него были претензии к составу комиссии".В 2018 году Стеванович как независимый депутат был избран в городской совет Краня, добился там расширения влияния горожан на использование местного бюджета. Политическое признание на общенациональном уровне он получил в 2021 году, когда организовал протесты против эпидемиологических мер и локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса. Во время одного из протестов Стеванович даже был задержан. Он основал партию "Resni.ca" ("Правда"), которая привлекла многих словенцев своей позицией по отношению к действиям властей в ходе пандемии. Словенские журналисты критиковали его за популистские взгляды, он же регулярно отвечал: "Тем, кто ищет святых в политике, следует пойти в церковь".Зоран Стеванович, являющийся этническим сербом, неоднократно хвалил президента Сербии Александра Вучича и критиковал международное сообщество за поддержку отделения Косово. В прошлом году Стеванович публично поддержал лидера боснийских сербов Милорада Додика после того, как Словения ввела против него санкции и запретила въезд в страну. Неудивительно, что Додик и спикер парламента Сербии Ана Брнабич стали одними из первых зарубежных политиков, поздравивших Стевановича с избанием."В настоящее время Сербия находится в крайне сложной геополитической ситуации, но можно сказать, что президент Вучич проводит политику реалистичного баланса. Установление контактов с Брюсселем, Москвой и Пекином – это не слабость, а умная государственная стратегия. В то время как малые государства исчезают в тени крупных блоков, Сербия показывает, что может сотрудничать со всеми и при этом оставаться самодостаточной. Это модель, которой могли бы следовать другие государства, включая Словению: больше независимости, меньше слепого следования "партийной линии" Брюсселя", – говорил Стеванович в интервью сербским журналистам в ноябре 2025 года.Кроме того, он призвал предоставить сербскому национальному меньшинству официальный статус и право избирать своего депутата парламента по специальной процедуре (ныне такую возможность имеют только итальянское и венгерское меньшинства). "Сербы в Словении – это огромное социальное, культурное и экономическое достояние. Они строили эту страну, вносят вклад в её развитие и заслуживают институционального признания. Я бы поддержал любую инициативу, ведущую к присвоению статуса национального меньшинства, потому что ничего не теряется – наоборот, это укрепляет многоэтническую идентичность Словении и демонстрирует уважение к людям, которые живут здесь десятилетиями. Это был бы цивилизованный акт честности и признания, а не политический вопрос", – заявлял Стеванович в ходе избирательной кампании.Политик также неоднократно подчёркивал, что "санкционная политика в отношении России оказалась автоголом Европейского Союза", поскольку вместо ослабления России санкции серьезно ударили по европейской экономике и напрямую затронули граждан. По его мнению, "Европейский Союз, к сожалению, перестал проводить независимую политику и всё больше действует как зона американских интересов".В ходе своего первого интервью в качестве спикера парламента, которое Зоран Стеванович дал 14 апреля словенскому государственному радио и телевидению, он был не менее резок. Когда журналист заявил, что на сайте партии "Правда" представлены "более пророссийские позиции", чем у СДП Янши, политик ответил:"У меня нет пророссийских позиций, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна вести политику независимо, суверенно. Что мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, и что сотрудничество никогда не должно означать подчинение. Хорошие отношения со всеми и в интересах Словении. Мы будем категорически против вмешательства во внешние военные и дипломатические споры, потому что Словения от этого не выигрывает".Отвечая на вопрос о своём первом зарубежном визите в качестве спикера, Стеванович заявил: "Я бы наводил мосты, хорошо сотрудничал со всеми странами, независимо от стены, воздвигнутой между Западом и Востоком. Поэтому я планирую в ближайшее время посетить Москву".Он также пообещал провести референдум о выходе Словении не только из Всемирной организации здравоохранения, что было частью предвыборной программы "Правды", но также о выходе страны из НАТО. По словам Стевановича, референдум о выходе Словении из НАТО поддерживается в партии, что же касается референдума о выходе из ЕС, он не будет воспринят народом положительно, потому что "мы получаем от ЕС значительно больше преимуществ, чем не получаем". "Но Любляна должна быть вновь признана главным местом принятия решений в отношении Словении, а не Брюссель", – подчеркнул он.Стоит отметить, что в июле прошлого года Роберт Голоб уже выдвигал идею проведения консультативного референдума о членстве Словении в НАТО. Произошло это после того, как партнёры по коалиции отказались поддержать предложение премьера об увеличении расходов на оборону до 3% от ВВП (при том, что и предыдущую норму в 2% Словения не выполнила – в 2025-м страна потратила на оборону 1,35% своего ВВП). Более того, они предложили вынести вопрос об увеличении оборонных расходов на референдум."Есть только два возможных пути: либо мы остаёмся в Альянсе и платим членские взносы, либо выходим из Альянса. Всё остальное – популистский обман граждан", – заявил Голоб в ответ. Но, видимо, в Брюсселе ему объяснили опасность подобных инициатив (по оценкам социологов, Словения в вопросе членства в НАТО разделена почти 50/50), и парламент отказался объявить соответствующий референдум.Для объявления референдума в Словении нужна инициатива минимум 30 депутатов парламента или же подписи более 40 тысяч избирателей под соответствующей инициативой. Первое требование Стевановичу выполнить будет сложно, ведь ни одна из словенских правых партий, которые голосовали за нового спикера, не поддерживает выход страны из НАТО. Со вторым легче: за "Правду" проголосовали почти 65 тысяч словенцев, да и анти-НАТОвские избиратели других партий могут подписаться за референдум. Другой вопрос, что правительство может вставлять палки в колёса – как в процессе подготовки референдума, так и в ходе его проведения.В интервью 14 апреля Стеванович заявил, что поддержит того кандидата в премьеры, который "будет соответствовать программным позициям" его партии. При этом главными приоритетами депутатов от "Правды", от которых они не будут отступать, являются борьба с коррупцией, отсутствие "неприкасаемых" для правоохранительных органов и создание благоприятной налоговой среды – что куда ближе к постулатам Янши, нежели Голоба.Словенские комментаторы предполагают, что речь может пойти о создании в Словении правого правительства меньшинства без участия представителей "Правды", депутаты от которой в обмен на должность спикера должны поддержать назначение Янши. Однако "золотая акция" у партии Стевановича всё равно останется, и он вполне может попытаться использовать её, чтобы получить правительственную поддержку референдума о выходе Словении из НАТО. И шансы на это есть по двум причинам.Во-первых, ради политической целесообразности Янез Янша без проблем шёл на противоречащие его взглядам шаги. Так, весной 2022 года он вместе с премьерами Польши и Чехии первым из западных лидеров посетил Киев, на выборах в мае того же года сделал поддержку Украины одной из ключевых тем кампании своей партии, и делал проукраинские заявления даже в оппозиции. При этом Янша был открытым союзником Виктора Орбана и часто шёл на конфликты с Брюсселем, в том числе по украинскому вопросу.Кроме этого, в прошлом году Янша поддерживал упомянутую инициативу левых о проведении референдума относительно увеличения затрат на оборону. Сам он выступал за такое увеличение, а референдум, который ожидаемо завершился бы негативным вердиктом, должен был его заблокировать. Однако лидер СДП поддержал этот шаг в надежде, что провал референдума приведет к падению правительства Голоба и досрочным выборам.Во-вторых, как напомнило 15 апреля брюссельское издание Politico, Янез Янша является сторонником Дональда Трампа, да и самого словенского политика часто называют "мини-Трампом". Хотя Politico беспокоит лишь тот факт, что Янша "пополнит растущий популистский клуб в ЕС, если вернется к власти", однако всё куда серьёзнее. В тот же самый день президент США заявил, что у его страны не будет прежних отношений ни с одним союзником, который не помог Вашингтону в операции против Ирана."Это небольшая операция, но в НАТО нас не поддержали. И это значит, что если они нас не поддержали здесь, они не поддержат нас в гораздо более масштабном вопросе, чем Иран", – сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business. В связи с этим он поставил под вопрос обоснованность того, что США тратят сотни миллиардов долларов в год на НАТО. Ранее Трамп заявлял, что после отказа Альянса помочь в конфликте с Ираном всерьёз рассматривает выход США из НАТО.Но обосновать подобное решение будет куда легче, когда первой из НАТО выйдет какая-то другая страна, пусть и столь небольшая, как Словения. Главное – поддержать этот процесс не столь топорно, как Виктора Орбана на недавних парламентских выборах в Венгрии.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

