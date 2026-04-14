Россия строит АЭС по всему миру, а Запад только злится: Станкевич о лидерстве "Росатома"

Россия — признанный лидер в строительстве атомных станций на зарубежных рынках. Никто из конкурентов не обладает таким масштабным портфелем заказов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-04-14T12:18

новости

россия

запад

египет

юрий станкевич

украина.ру

росатом

госдума

строительство

аэс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077872325_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_c7ea29cc5c818977c095a2d8059f566b.jpg

Журналист спросил, как сегодня в целом обстоят дела со строительством российских АЭС в других странах. Станкевич заявил, что портфель заказов "Росатома" — крупнейший в мире, да и само отношение к атомной энергетике глобально меняется."Помимо Египта, наши проекты реализуются в Турции (АЭС "Аккую"), Бангладеш ("Руппур"), Китае, Индии и в ряде других стран", — заявил парламентарий.По словам Станкевича, недавно подписано межправительственное соглашение с Вьетнамом. "Будем строить и в Казахстане, и Узбекистане", — добавил он.Эксперт отметил, что даже Европейский союз, который долгое время отвергал атомную энергетику, начал пересматривать свою позицию. "Лидеры ЕС признают ошибочность отказа от атомной генерации. Уверен, что роль этого вида энергии в мире год от года будет только возрастать", — подчеркнул Станкевич."Завершение в ближайшие 5-7 лет работ по созданию замкнутого ядерного цикла обеспечит России настоящий прорыв в данном направлении", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Арктике и борьбе за ресурсы — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

