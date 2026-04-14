Россия строит АЭС по всему миру, а Запад только злится: Станкевич о лидерстве "Росатома"
Россия — признанный лидер в строительстве атомных станций на зарубежных рынках. Никто из конкурентов не обладает таким масштабным портфелем заказов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T12:18
Россия строит АЭС по всему миру, а Запад только злится: Станкевич о лидерстве "Росатома"

© Фото : Пресс-служба Росатома / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин дал старт установке корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Владимир Путин дал старт установке корпуса реактора АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Россия — признанный лидер в строительстве атомных станций на зарубежных рынках. Никто из конкурентов не обладает таким масштабным портфелем заказов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Журналист спросил, как сегодня в целом обстоят дела со строительством российских АЭС в других странах. Станкевич заявил, что портфель заказов "Росатома" — крупнейший в мире, да и само отношение к атомной энергетике глобально меняется.
"Помимо Египта, наши проекты реализуются в Турции (АЭС "Аккую"), Бангладеш ("Руппур"), Китае, Индии и в ряде других стран", — заявил парламентарий.
По словам Станкевича, недавно подписано межправительственное соглашение с Вьетнамом. "Будем строить и в Казахстане, и Узбекистане", — добавил он.
Эксперт отметил, что даже Европейский союз, который долгое время отвергал атомную энергетику, начал пересматривать свою позицию. "Лидеры ЕС признают ошибочность отказа от атомной генерации. Уверен, что роль этого вида энергии в мире год от года будет только возрастать", — подчеркнул Станкевич.
"Завершение в ближайшие 5-7 лет работ по созданию замкнутого ядерного цикла обеспечит России настоящий прорыв в данном направлении", — заключил собеседник Украина.ру.
