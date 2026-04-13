Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат - 13.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/kak-kiev-nameren-zaschischatsya-ot-oreshnika-rasskazal-ukrainskiy-deputat--1077830848.html
Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат
Депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что Украина якобы имеет баллистические ракеты дальностью до 500 км на гиперзвуковых скоростях и успешных космических пусках. Об этом 13 апреля написало издание РБК-Украина
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103188/18/1031881805_0:54:2111:1241_1920x0_80_0_0_ac60d40f5e5814e45e165fc4bae48036.jpg.webp
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103188/18/1031881805_194:0:1919:1294_1920x0_80_0_0_fc8aa303ca4028229e96db8587266c55.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат

11:35 13.04.2026
 
© Фото : ba.org.ua / Перейти в фотобанкВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : ba.org.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что Украина якобы имеет баллистические ракеты дальностью до 500 км на гиперзвуковых скоростях и успешных космических пусках. Об этом 13 апреля написало издание РБК-Украина
По словам нардепа, подразделения ГУР якобы дважды выводили ракетоносители в космос — на высоту более 100 и 204 километров, а также осуществили запуск с транспортного самолета.
При этом Вениславский утверждает, что Украина уже способна поражать российские средства нападения "в космосе", включая гиперзвуковые ракеты "Орешник".
Комбинированный удар – это современная тактика ведения боевых действий, предполагающая одновременное или последовательное применение различных видов вооружения и сил для максимально эффективного поражения целей.
Такой подход сочетает использование крылатых и баллистических ракет, беспилотников, авиации, артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет преодолевать системы ПВО противника и наносить удары с разных направлений.
Комбинированные удары отличаются высокой скоординированностью, сложностью для обнаружения и перехвата, а также способностью подавлять оборону противника за счет одновременного воздействия на различные элементы его инфраструктуры.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевФедор ВениславскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада"Орешник"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:35Как Киев намерен защищаться от "Орешника", рассказал украинский депутат
11:26Взрывы в Харькове
11:13Москалькова назвала число желающих переехать в Россию из-за репрессий на Украине
10:40Трампа возмутили траты НАТО на "защиту от России". Главное к этому часу
10:37Армия РФ установила контроль над Мирным в Запорожской области. Новости СВО
10:20Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля
10:00Будапешт будет вести диалог с Путиным. Главные новости к 10:00
09:24Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО
08:55Победа Мадьяра имеет горьковатый привкус для Зеленского — Politico
08:33Главное за ночь 13 апреля
08:16Доживём до гитлерюгенда: почему Запад слеп, Украина обречена, а выход неясен — Азаров
08:00Как палестинцы и Израиль "взорвали" Ливан
07:52Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часу
07:33"Успеть бы по-человечески пожить": чем сегодня живет ДНР
07:26ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над Россией
07:04Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
07:00Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки
06:37"Сто тысяч раз уже бы эта война закончилась". Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:25Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие
06:10Пляска на костях и сражение с Одессой: как оскандалился профессор-антисемит
Лента новостейМолния