Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах

Группа украинских военных прибыла в Норвегию для проработки с местным спецназом возможности атаковать морскими беспилотниками российские торговые суда и военные корабли, выходящие из портов Кольского залива. Почему Норвегию втягивают в противостояние с РФ, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-04-13T12:36

Группа украинских военных прибыла в Норвегию для проработки с местным спецназом возможности атаковать морскими беспилотниками российские торговые суда и военные корабли, выходящие из портов Кольского залива.Если хоть один наш объект в море будет атакован из норвежских фьордов, на украинцев валить будет сложно. Автором атаки однозначно станет страна НАТО, Норвегия, рассказал Киселев.Та самая Норвегия, северные провинции которой мы освободили от гитлеровцев во Вторую мировую, а потом отошли, заслужив письменную благодарность короля Улофа V.Норвегия - единственный сосед России, с которым мы никогда не воевали. И вот сейчас...Нужно это Норвегии? В чем плюсы? - задался вопросами Киселев.Далее в программе показали репортаж из Мурманска собкора программы в Заполярье Олега Пособина.С каждым днем значение Мурманска как стратегического порта увеличивается, рассказал он.Сюда приходят и уходят суда самых разных размеров. Средние, крупные, контейнерные перевозчики, танкеры, газовозы, транспорт с углем. Они отправляются из Кольского залива на восток, запад, в разные, порой самые удаленные точки Земли.По данным сервисов, отслеживающих передвижение в океанах, на этой неделе в Китай прибыл очередной газовоз из России вместимостью 150 тысяч кубических метров. Специализированный танкер загрузили топливом из плавучего хранилища в Мурманске и доставили в терминал Поднебесной, обогнув Африку.Россия сейчас развивает Северный морской путь. По нему грузы через Тихий океан доходят до Азии. Но безопасный выход в Атлантику тоже необходим для страны: российские промысловики выгружают в европейские порты рыбу, которую добывают в Баренцевом и в Норвежском морях.Водный путь от Кольского полуострова на запад открыт круглый год благодаря течению Гольфстрим. Новости о появлении в Норвегии украинских диверсантов здесь, в Мурманске, вызывают тревогу.Автор сюжета обратил внимание на непростой рельеф этой местности.У воды сопки с выступами и перепадом высот. Берег скандинавской страны гораздо скалистей. Там проще укрыться. Вышел, запустил систему, несколько секунд - и тебя уже нет.Сообщалось о появлении на берегах Северного Королевства полсотни военнослужащих с Украины. Диверсанты могли доставить в Скандинавию смертельно опасные для гражданских судов катера "Магура В-5".Такой дрон способен идти по воде 800 километров. Его длина более 5 метров, а высота всего 50 сантиметров. Невооруженным глазом устройство трудно заметить. Существуют модификации больших размеров с повышенной дальностью.Если Норвегия разрешит удары со своего берега по нашим судам, это станет не только новым шагом в противостоянии с НАТО. Теракты на море могут обернуться непредсказуемыми последствиями для самого королевства.На севере Мурманской области расположены пункты базирования Северного флота, подводная составляющая ядерной триады. Это самые современные, мощные военно-морские силы страны, способные выполнить любые задачи, в том числе уничтожить надводные и подводные беспилотные системы противника.Новости о появлении украинского оружия на северных рубежах появились после масштабных учений НАТО в Норвегии, Финляндии и Швеции. Им дали название, которое в переводе с английского звучит как "Холодный ответ 26". В Скандинавию отрабатывать маневры против России прибыли 25 тысяч военнослужащих из 14 стран.Отсюда норвежцы внимательно наблюдают почти за всеми учениями и маневрами Северного флота."Марьята" – самое крупное судно радиоэлектронной разведки НАТО в Арктике. Его порт приписки Киркинес - в нескольких шагах от нашей границы."Кэмп Викинг" – самый северный тренировочный лагерь Великобритании. В ангарах английское оружие и техника, которую создали для войны в Заполярье. Свои навыки здесь оттачивают 2000 морпехов Туманного Альбиона. В 2023-м Норвегия закрыла границу для наших туристов. Но до недавнего времени это государство не устраивало провокации, которые могли обернуться реальным конфликтом. Наши страны до сих пор связывают общие интересы. Россия добывает уголь на Шпицбергене. Государство объединяют совместные договоры о промысле, которые позволяют контролировать количество рыбы и краба в морях. Рыбаки севера рыбачат от Новой Земли до берегов Канады и Африки. То есть мы представляем, что мы рыбачим по всей Северной Атлантике. Это все регулируется международными организациями.На судах сейчас усиливают меры безопасности. Проверяют спасательное оборудование и снаряжение. Атака по гражданским целям в заполярных морях – безумие. Преступление, которое нельзя оправдать.Температура воды здесь даже летом всего несколько градусов. Оказавшись в таком море без специального снаряжения, человек проживет максимум пару минут. Поэтому на отработку навыков сохранения здоровья и жизни здесь тратят большое количество времени, сил и ресурсов. А к любому иностранному судну, которое терпит бедствие, спасатели всегда спешат как к своему.Самым весомым аргументом при защите гражданских судов остается боеготовность Северного флота. Ее подтверждают во время всех учений и стрельб. При этом наши корабли всегда выполняют поставленные задачи. И об этом очень хорошо знают разведки всех северных стран.

