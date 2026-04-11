Папа против Трампа. Почему Вашингтон испортил отношения с Ватиканом

Папа против Трампа. Почему Вашингтон испортил отношения с Ватиканом - 11.04.2026 Украина.ру

Папа против Трампа. Почему Вашингтон испортил отношения с Ватиканом

Американо-израильская агрессия против Ирана окончательно разрушила отношения между администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Папой Римским Львом XIV, который возглавляет с мая прошлого года Католическую церковь, сменив покойного папу Франциска

2026-04-11T14:34

2026-04-11T14:34

2026-04-11T14:34

эксклюзив

сша

ватикан

иран

дональд трамп

пит хегсет

пентагон

джей ди вэнс

католическая церковь

Белый дом и Святой Престол ведут между собой холодную дипломатическую войну, обмениваясь регулярными критическими выпадами. Несколько дней назад Лев XIV резко обрушился на Трампа, назвав "совершенно неприемлемыми" угрозы уничтожить Исламскую Республику, разбомбив ее электростанции и мосты – чтобы навсегда отбросить это государство в "каменный век"."Напоминаю всем: атаки на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву, но также они являются признаком той ненависти, разобщенности, разрушения, на которое способен человек. Мы все хотим трудиться ради мира. Люди хотят мира. Я призываю граждан, я призываю все нации из всех вовлеченных в конфликт стран связаться с властями, политическими лидерами, конгрессменами, попросить их, сказать им, чтобы они работали ради мира и всегда отвергали войну", – заявил в своем обращении к верующим римский понтифик.Кроме того, Лев XIV раскритиковал слова министра войны США Пита Хегсета. Шеф Пентагона призвал американцев молиться о военной победе на Ближнем Востоке, утверждая, что американские войска воюют против Ирана "во имя Иисуса Христа". Глава Католической церкви уличил Хегсета в попытке исказить христианское вероучение, подменив его "стремлением к военному доминированию". Поскольку попытки представить нападение на Иран религиозной войной в защиту христианских ценностей вызывают в Ватикане заметное раздражение.Американские медиа публикуют информацию об угрозах, озвученных соратниками Трампа в адрес Римского Папы. По данным журнала The New Republic, на закрытой встрече между сотрудниками американского оборонного ведомства и кардиналом Кристофом Пьером, которая состоялась в начале года, произошел дипломатический скандал. Потому что заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби высказал свое недовольство рождественским выступлением Льва XIV, раскритиковавшего президента Дональда Трампа за поворот в сторону милитаристской политики.Колби заявил, что Соединенные Штаты Америки обладают сокрушительной военной мощью, "позволяющей делать в мире все, что заблагорассудится", потребовав от Ватикана "встать на их сторону". Еще один неназванный представитель Пентагона напомнил кардиналу Пьеру про "Авиньонское пленение пап" – исторический период, продолжавшийся с 1309 по 1377 год, когда понтифики вынужденно находились на территории Франции, в фактическом плену у французского короля. И этот шантаж можно считать действительно беспрецедентным шагом – потому что ни один светский правитель не пытался угрожать с тех пор папе новым Авиньонским пленением.Представители Трампа напомнили, что Лев XIV является американцем – первым гражданином США, который занял Святой Престол – очевидно, пытаясь апеллировать к его патриотическим чувствам. Но родившийся в Чикаго Роберт Фрэнсис Превост (отечественные журналисты обычно обрезают его фамилию, озвучивая ее на французский манер – Прево) изначально находился в напряженных отношениях с трампистами, которые предпочли бы видеть в Ватикане других, более консервативных прелатов – таких, как ультраправый кардинал Рэймонд Берк, известный своими контактами с протестантскими фундаменталистами.Папа Лев родился в семье с франко-итальяно-испанскими корнями – его мать носила в девичестве фамилию Мартинес. Идея американской исключительности является для него совершенно чуждой. С самого начала своего понтификата папа приступил к осуждению антимигрантской политики Трампа, от которой прежде всего страдают католики из латиноамериканских стран. А затем негативно высказался о военной кампании США в Карибском бассейне, озвучивая опасения по поводу последствий боевого применения ИИ-технологий."Папа уже критиковал действия Трампа в Венесуэле и его политику депортации мигрантов. Ведь среди последних очень многие – это выходцы из Латинской Америки и католики. Очень показательно прошел визит Питера Тиля в Ватикан, где основатель корпорации Palantir выступил с речью об антихристе, который, мол, пытается остановить технологический прогресс. Кардиналы встретили приезд Тиля с презрением, Лев XIV тут же начал активно критиковать распространение искусственного интеллекта.Ватикан отказался вступать в совет мира Трампа, про который, правда, сейчас уже все забыли. Белый дом пригласил папу приехать с визитом в канун 250-летнего юбилея США, но Лев XIV демонстративно отказался. А католические кардиналы в Америке не стали продлевать соглашения с правительством США о помощи в проведении миграционной политики. Сразу после избрания Лев XIV еще был готов строить отношения с католиками в команде Трампа вроде Джей Ди Вэнса. Теперь об этом нет и речи. Уровень поддержки Трампа среди американских католиков серьезно упал", – рассуждает об этом американист Малек Дудаков.Конфликт с Ватиканом может иметь для Белого дома серьезные политические последствия в ходе осенних промежуточных выборов. Значительная часть католического электората будет ориентироваться на критическую позицию папы, что нанесет дополнительный ущерб кандидатам Республиканской партии. А вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио – наиболее вероятные кандидаты от республиканцев на следующих выборах президента США – также понесут в результате этого противостояния серьезные политические потери.Это, в особенности, касается Рубио, который относится к неконсервативным кругам, активно поддерживая агрессию против Ирана – хотя сейчас он пытается минимизировать свое присутствие в информационном пространстве, чтобы поменьше высказываться о событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь может окончательно лишиться поддержки католического населения на юге США, включая родную Флориду. А это наглухо закроет для него путь к Белому дому."Какой электорат в значительной степени помог избрать Дональда Трампа в 2024 году? Те же латиноамериканцы. Но республиканцы и Трамп уже растеряли из-за своих агрессивной миграционной политики и экономических провалов значительную часть поддержки – рейтинг президента среди латиноамериканцев упал с 41% в феврале 2025 года до нынешних 20-30%. Резкие выпады в сторону Льва XIV только подкрепят недовольство партией Трампа. Причем, учитывая географию расселения католиков-латиноамериканцев, этот конфликт может особенно ударить по позициям республиканцев в южных штатах, где демократы пытаются перехватить инициативу", – пишет об этом канал Talks of America.Чиновники Пентагона, которые угрожали папе новым авиньонским пленением, явно впали в грех политической гордыни, всерьез поверив в свою всесильность – хотя война в Иране довольно быстро поставила их на место.Трамп и Хегсет не смогут похитить Льва XIV и вывезти его на самолете в Майями. А политическое влияние римского понтифика позволит ему нанести своим заокеанским противникам значительный ущерб, масштаб которого еще только предстоит оценить.

сша

ватикан

иран

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, ватикан, иран, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, джей ди вэнс, католическая церковь