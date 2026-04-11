Армия Украины спасена: в страну спешат миллионы новых солдат и рабочих

Армия Украины спасена: в страну спешат миллионы новых солдат и рабочих - 11.04.2026 Украина.ру

Армия Украины спасена: в страну спешат миллионы новых солдат и рабочих

Пропрезидентская партия "Слуга народа" неожиданно озвучила тезис, что у Украины "достаточно живой силы, чтобы продолжать войну еще 10 лет".

2026-04-11T19:48

2026-04-11T19:48

2026-04-11T19:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Действительно, с точки зрения цифр на бумаге, на Украине еще есть несколько миллионов человек призывного возраста – но эти люди либо прячутся, либо сбежали, либо неспособны воевать, либо они остро необходимы в гражданских секторах экономики. Нужно понимать, что скрывающиеся "невидимки" и не работают, поддерживая фронт, потому что при найме на работу рискуют попасть в объятия ТЦК, и не воюют, усугубляя острую нехватку живой силы на "передке". Даже украинские госчиновники признают, что минимум 2 миллиона человек скрывается от мобилизации, а число дезертиров с фронта уже давно превысило 200 000 человек.Одновременно с этим украинские информационные ресурсы синхронно бьют тревогу: "Украина переживает один из худших демографических кризисов в мире". CNN цитирует ведущего украинского демографа Либанову, которая утверждает, что "рождаемость, которая и раньше снижалась, теперь почти обвалилась – и это катастрофа". Согласно изданию, коэффициент рождаемости на Украине упал ниже единицы – по сравнению с 1,4 в Европе и 1,6 в США, а страна "превращается в нацию вдов и сирот". При этом уровень смертности превышает уровень рождаемости в три (!) раза. Старение Украины тоже ускоряется: число людей в возрасте более 65 лет в 2020 году составляло 17 процентов от всего населения, а к 2040-м их будет 22 процента.Согласно официальным данным уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на конец 2025 года с февраля 2022 года Украину покинуло около 8,5 миллиона граждан преимущественно трудоспособного возраста. Министерство экономики Украины оценивает дефицит рабочей силы минимум в 4,5 миллиона человек.По данным ООН на конец 2025 года, с начала конфликта Украина потеряла более десяти миллионов человек (беженцы и военные потери), что привело к утрате почти половины рабочей силы — и эти потери восстановить будет уже невозможно.На этом фоне глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк на днях обратился к населению Украины с заявлением о необходимости замещения коренного населения мигрантами для восстановления численности жителей страны.На самом деле подобные планы озвучиваются не впервые.В феврале 2025 года представитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству заявил, что для преодоления демографического кризиса требуется завезти в страну более восьми миллионов мигрантов "из развивающихся стран", в том числе из Бангладеш, Непала, Индии, Северной Африки и Центральной Азии.Жителям Украины наверняка будет любопытно узнать, что это не просто заявления: власти страны на самом деле тихой сапой уже приступили к созданию условий по фактическому замещению коренного населения Украины ценными зарубежными специалистами.Еще в 2024 году правительство страны утвердило официальную "Стратегию демографического развития", где прямо зафиксированы планы по возмещению убыли населения мигрантами. Кроме того, группа народных депутатов, включая представителей президентской фракции "Слуга Народа", внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный усовершенствовать и упростить процедуру трудоустройства иностранцев на Украине.Как пишет украинский ресурс "Громадьске", "политика привлечения иностранцев кажется неизбежной: хотя и без громкого объявления, фактически его уже внедряют".По оценке местных экспертов по трудовой миграции, для изменения демографического тренда на Украине нужно ежегодно завозить извне минимум 1 процент от текущего населения страны. Если исходить из текущего населения в примерно 34 млн человек, то власти Украины планируют завозить каждый год порядка 340 000 добрых, культурных, скромных, мирных и полностью готовых интегрироваться мигрантов.Вариантов много: по словам специалиста по трудовой миграции Андрея Гайдуцкого, "в мире примерно 100 стран, где зарплаты ниже, чем на Украине, поэтому у нас есть широкий выбор, из каких стран приглашать иностранцев".В свое время на тот момент министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего африканского турне предложил подписание безвизового режима с целым рядом стран региона, что теперь кардинально облегчает приезд миллионов трудовых мигрантов. Также Украина стала партнером программы ЕС Talent Partnership Framework, в рамках которой из Бангладеш, Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Туниса и Пакистана привлекаются разнообразные "таланты". Именно для них руководство Украины уже официально отменило требования к минимальной зарплате для иностранных работников, то есть киевские власти готовы принять миллионы человек, готовых приехать на Украину просто за еду.Впрочем, как утверждают европейцы, украинцам не нужно печалиться. Согласно заявлению немецкого Федерального института по исследованию населения (BiB), "Канада и Люксембург показывают, что для высокого качества жизни не нужно большое население. Украина с населением 15-20 миллионов человек все еще имеет потенциал для процветания".А, ну тогда все в порядке.

украина

бангладеш

европа

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

украина, бангладеш, европа, дмитрий кулеба, слуга народа, верховная рада, тцк, мнения