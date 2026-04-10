ПВО ночью сбила больше 150 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 150 вражеских дронов над Россией
07:50 10.04.2026 (обновлено: 08:59 10.04.2026)
Силы ПВО ночью сбили 151 украинский дрон над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 10 апреля телеграм-канал Украина.ру
Из них 57 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Волгоградской области, 48 – над Ростовской областью, 35 над Белгородской областью.
Девять беспилотников сбили над акваторией Каспийского моря и еще по одному над территориями Республики Калмыкия и Тамбовской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в Суровикинском районе повреждено пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет.
Позже он проинформировал, что один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников в городе Волжском Волгоградской области. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами. Пожарные ликвидируют возгорание.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Max уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы региона.
В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Никто не пострадал.