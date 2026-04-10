https://ukraina.ru/20260410/pvo-nochyu-sbila-bolshe-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1077738614.html

ПВО ночью сбила больше 150 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила больше 150 вражеских дронов над Россией - 10.04.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила больше 150 вражеских дронов над Россией

Силы ПВО ночью сбили 151 украинский дрон над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 10 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-10T07:50

2026-04-10T07:50

2026-04-10T08:59

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 57 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Волгоградской области, 48 – над Ростовской областью, 35 над Белгородской областью.Девять беспилотников сбили над акваторией Каспийского моря и еще по одному над территориями Республики Калмыкия и Тамбовской области.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в Суровикинском районе повреждено пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет.Позже он проинформировал, что один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников в городе Волжском Волгоградской области. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами. Пожарные ликвидируют возгорание.Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Max уточнил, что атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы региона. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Никто не пострадал.Об успехах россиян - в материале Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп на сайте Украина.ру.

волгоградская область

ростовская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, волгоградская область, ростовская область, россия, андрей бочаров, владислав фадеев, геннадий алехин, украина.ру, минобороны